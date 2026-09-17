Sækjandi fékk sínu framgengt: „Fabríkera einhver gögn og leggja fram“ Agnar Már Másson skrifar 17. september 2026 10:07 Verjendur, frá vinstri, Sveinn Andri Sveinsson, Stefán Karl Kristjánsson, Unnsteinn Örn Elvarsson, Leó Daðason, og Jón Bjarni Kristjánsson. Sá síðarnefndi er verjandi konu sem sætir aðeins upptökukröfu í málinu. Vísir Aftur varð uppi fótur og fit í dómsal Héraðsdóms Reykjavíkur í morgun þegar dómari veitti sækjanda í Dettifossmálinu svokallaða heimild til að leggja fram viðbótargögn sem innihéldu myndir af amfetamínbasa. Uppnám varð í dómsalnum í gær þegar sækjandi gerði tilraun til þess að leggja gagnið fram. Í gær komust dómari og sækjandi að samkomulagi um að bíða með framlagningu gagnsins, en það var síðan aftur lagt fram við framhald aðalmeðferðar í morgun og dómari gaf heimild fyrir framlagningunni. Fjallað var um uppákomuna við upphaf aðalmeðferðarinnar á Vísi í gær. „Þá staðfestist það að 37. grein sakamálalaga er þverbrotin þar sem ákæruvaldið er að leggja fram gögn sem verjanda er meinaður aðgangur að, bæði með úrskurði Landsréttar og samkvæmt ákvörðun héraðssaksóknara,“ lét Stefán Karl Kristjánsson, verjandi Sævars Hilmarssonar, sem grunaður er um skipulagningu fíkniefnasmygls með Dettifossi, færa til bókar. Vill að málinu verði vísað frá Arnfríður Gígja Arngrímsdóttir, sem sækir málið fyrir hönd Héraðssaksóknara, hafði útskýrt í gær að enga mynd af amfetamínbasaflöskunum meintu væri að finna í gögnum málsins og hún hefði því beðið rannsakendur að finna slíka mynd. Stefán Karl sagði ákæruvaldið „fabríkera einhver gögn og leggja fram“ og sagði þetta gefa tilefni til þess að leggja niður málið. Vill vita hvar gögnin fundust Sömuleiðis bókaði Leó Daðason, verjandi Kastriots Pepaj, sem einnig er ákærður fyrir skipulag innfutningsins, mótmæli og taldi einnig að brotið hefði verið gegn upplýsingaskyldu samkvæmt sömu lagagrein og Stefán Karl vísaði til. „Og þess er óskað að það verði upplýst hvar gögnin fundust, hvar þau voru varðveitt og hvers vegna þau voru ekki lögð fram fyrr,“ sagði hann. Mikið var deilt um það í dómsal í gær hvers vegna gögnin hefðu ekki verið afhent verjendum. Fíkniefnasmygl með Dettifossi Smygl Fíkniefnabrot Dómsmál Mest lesið „Ég er hreinlega mjög hrædd“ Innlent Lögreglan leitar tveggja drengja frá Borgarnesi Innlent Hjólahvíslarinn og lögreglan björguðu Latabæ Innlent Hótar háum tollum og að hætta viðskiptum við ESB Erlent Salurinn veltist um af hlátri þegar vitni hringdi inn frá Albaníu Innlent Spreyttu þig á PISA-spurningunum Innlent Orð yfirmanns síns „ósanngjörn“ og „ófagleg“ Innlent Alelda bíll í Kópavogi Innlent Báðir aðstoðarmennirnir horfnir á stuttum tíma Innlent Varði breytingar á reglum um ráðningar og dýraníð Erlent Fleiri fréttir Sækjandi fékk sínu framgengt: „Fabríkera einhver gögn og leggja fram“ Þvertaka fyrir að Karl hafi sagt að Díana myndi gleymast fljótt Sænskur stórglæpon handsamaður í Marokkó Afturkalla lóðaúthlutun til tveggja trúfélaga Spreyttu þig á PISA-spurningunum „Ég er hreinlega mjög hrædd“ Hlaut Náttúruverndarviðurkenningu Sigríðar í Brattholti Samþykktu frumvarp Grahams einu og hálfu ári seinna Geti fundið Tækniskólanum góðan stað á Akureyri Skýjað og dálítil væta víðast hvar Hjólahvíslarinn og lögreglan björguðu Latabæ Með lambúshettu að prófa sírenur og gjallarhorn Hótar háum tollum og að hætta viðskiptum við ESB Lögreglan leitar tveggja drengja frá Borgarnesi Varði breytingar á reglum um ráðningar og dýraníð Alelda bíll í Kópavogi Krefst þess með hástöfum að stýrivextir verði lækkaðir Grunaður barnaníðingur gengur laus Varanlega sviptur vörslu á hundum sem hann skildi eftir í sóðaskap Nær hundrað prósent líkur á sigri vinstri blokkarinnar Orð yfirmanns síns „ósanngjörn“ og „ófagleg“ Dularfullt drónaflug í Kópavogi vekur íbúum ugg Gæti þaggað niður í röddum landsbyggðarinnar Báðir aðstoðarmennirnir horfnir á stuttum tíma Tvö mál í dag þar sem ógnað var með hnífi Salurinn veltist um af hlátri þegar vitni hringdi inn frá Albaníu Sunnlendingar buðu best í breikkun á Kjalarnesi Stefna á að aflýsa öllum flugferðum Fagnar uppreisninni Kostaði 57 milljarða að verjast einni árás Sjá meira