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Sækjandi fékk sínu framgengt: „Fabríkera ein­hver gögn og leggja fram“

Agnar Már Másson skrifar
Verjendur, frá vinstri, Sveinn Andri Sveinsson, Stefán Karl Kristjánsson, Unnsteinn Örn Elvarsson, Leó Daðason, og Jón Bjarni Kristjánsson. Sá síðarnefndi er verjandi konu sem sætir aðeins upptökukröfu í málinu.
Verjendur, frá vinstri, Sveinn Andri Sveinsson, Stefán Karl Kristjánsson, Unnsteinn Örn Elvarsson, Leó Daðason, og Jón Bjarni Kristjánsson. Sá síðarnefndi er verjandi konu sem sætir aðeins upptökukröfu í málinu. Vísir

Aftur varð uppi fótur og fit í dómsal Héraðsdóms Reykjavíkur í morgun þegar dómari veitti sækjanda í Dettifossmálinu svokallaða heimild til að leggja fram viðbótargögn sem innihéldu myndir af amfetamínbasa. Uppnám varð í dómsalnum í gær þegar sækjandi gerði tilraun til þess að leggja gagnið fram.

Í gær komust dómari og sækjandi að samkomulagi um að bíða með framlagningu gagnsins, en það var síðan aftur lagt fram við framhald aðalmeðferðar í morgun og dómari gaf heimild fyrir framlagningunni. Fjallað var um uppákomuna við upphaf aðalmeðferðarinnar á Vísi í gær.

„Þá staðfestist það að 37. grein sakamálalaga er þverbrotin þar sem ákæruvaldið er að leggja fram gögn sem verjanda er meinaður aðgangur að, bæði með úrskurði Landsréttar og samkvæmt ákvörðun héraðssaksóknara,“ lét Stefán Karl Kristjánsson, verjandi Sævars Hilmarssonar, sem grunaður er um skipulagningu fíkniefnasmygls með Dettifossi, færa til bókar.

Vill að málinu verði vísað frá

Arnfríður Gígja Arngrímsdóttir, sem sækir málið fyrir hönd Héraðssaksóknara, hafði útskýrt í gær að enga mynd af amfetamínbasaflöskunum meintu væri að finna í gögnum málsins og hún hefði því beðið rannsakendur að finna slíka mynd.

Stefán Karl sagði ákæruvaldið „fabríkera einhver gögn og leggja fram“ og sagði þetta gefa tilefni til þess að leggja niður málið.

Vill vita hvar gögnin fundust

Sömuleiðis bókaði Leó Daðason, verjandi Kastriots Pepaj, sem einnig er ákærður fyrir skipulag innfutningsins, mótmæli og taldi einnig að brotið hefði verið gegn upplýsingaskyldu samkvæmt sömu lagagrein og Stefán Karl vísaði til. „Og þess er óskað að það verði upplýst hvar gögnin fundust, hvar þau voru varðveitt og hvers vegna þau voru ekki lögð fram fyrr,“ sagði hann.

Mikið var deilt um það í dómsal í gær hvers vegna gögnin hefðu ekki verið afhent verjendum.

Fíkniefnasmygl með Dettifossi Smygl Fíkniefnabrot Dómsmál

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