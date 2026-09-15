Fótbolti

Á­fram í bikarnum eftir Íslendingaslag

Valur Páll Eiríksson skrifar
Mikael Egill í leik með Genoa
Mikael Egill í leik með Genoa Vísir/Getty

Genoa, lið Mikaels Egils Ellertssonar, komst naumlega áfram í 16-liða úrslit ítalska bikarsins eftir 1-0 sigur á B-deildarliði Südtirol.

Mikael Egill hefur byrjað alla leiki Genoa í ítölsku A-deildinni til þessa en var hvíldur í bikarleik dagsins á Luigi Ferraris-vellinum í Genoa.

Heimamenn voru töluvert sterkari aðilinn gegn Südtirol sem hefur farið vel af stað í B-deildinni og situr í 3. sæti. Bjarki Steinn Bjarkason hefur einnig byrjað alla leiki með sínu liði Südtirol hingað til en kom inn af bekknum til að spila síðustu átta mínúturnar í dag.

Mexíkóski varnarmaðurinn Johan Vásquez skoraði eina mark leiksins fyrir Genoa á 87. mínútu og skaut liðinu þar með áfram í 16-liða úrslit.

Þar bíður strembið verkefni er Genoa mætir ríkjandi bikarmeisturum Inter Milan á Giuseppe Meazza-vellinum í desember.

Ítalski boltinn

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