Áfram í bikarnum eftir Íslendingaslag Valur Páll Eiríksson skrifar 15. september 2026 17:56 Mikael Egill í leik með Genoa Vísir/Getty Genoa, lið Mikaels Egils Ellertssonar, komst naumlega áfram í 16-liða úrslit ítalska bikarsins eftir 1-0 sigur á B-deildarliði Südtirol. Mikael Egill hefur byrjað alla leiki Genoa í ítölsku A-deildinni til þessa en var hvíldur í bikarleik dagsins á Luigi Ferraris-vellinum í Genoa. Heimamenn voru töluvert sterkari aðilinn gegn Südtirol sem hefur farið vel af stað í B-deildinni og situr í 3. sæti. Bjarki Steinn Bjarkason hefur einnig byrjað alla leiki með sínu liði Südtirol hingað til en kom inn af bekknum til að spila síðustu átta mínúturnar í dag. Mexíkóski varnarmaðurinn Johan Vásquez skoraði eina mark leiksins fyrir Genoa á 87. mínútu og skaut liðinu þar með áfram í 16-liða úrslit. Þar bíður strembið verkefni er Genoa mætir ríkjandi bikarmeisturum Inter Milan á Giuseppe Meazza-vellinum í desember. Ítalski boltinn Mest lesið „Þróunin á Íslandi sorgleg síðan ég var hér síðast“ Íslenski boltinn Ögrandi herferð Sweeney gagnrýnd: „Get ekki lýst því hvað ég er reið“ Sport Beinið brotnaði í tvennt og Ólafur fer varlega Körfubolti Fékk símtal frá Þorsteini í þetta sinn en er óviss um landsliðið Fótbolti Segir skot Dagnýjar á Breiðablik „pínu ósanngjarnt“ Íslenski boltinn „Hann er betri útgáfa af Gerrard“ Enski boltinn Raheem Sterling játar sök Enski boltinn Milner aftur til Liverpool Enski boltinn Fúlir foreldrar fá svarta spjaldið Fótbolti Hafþór lét Haaland líta út eins og smástrák Enski boltinn Fleiri fréttir Áfram í bikarnum eftir Íslendingaslag Coutinho og Neymar uppfylla gamlan draum Fyrrum leikmaður Tottenham til Ajax Vonarstjarna Man. Utd vill burt frá félaginu Segir skot Dagnýjar á Breiðablik „pínu ósanngjarnt“ Raheem Sterling játar sök „Blikarnir geta sleppt sér lausum“ Fékk símtal frá Þorsteini í þetta sinn en er óviss um landsliðið Sjáðu veislu Leeds og markið sem gerði framherjann brjálaðan „Hann er betri útgáfa af Gerrard“ Sjáðu mörkin: Bomba í slá og inn beint af æfingasvæðinu Fúlir foreldrar fá svarta spjaldið „Þróunin á Íslandi sorgleg síðan ég var hér síðast“ Richarlison sorgmæddur: „Af hverju?“ Milner aftur til Liverpool Coutinho og Neymar sameinaðir á ný „Get ekki beðið eftir leiknum í Frostaskjóli“ Uppgjörið: Víkingur - Keflavík 4-1 | Annað skref í átt að titlinum Leedsarar léku sér að Newcastle Magnaður Malen og Inter kom til baka VAR dómararnir í bann eftir mistök helgarinnar Stefnir í spennandi toppbaráttu Íslendinganna Enn með fullt hús og spilað 46 leiki án taps Goðsögn hjá West Ham fallin frá „Sýnir hvað þau eru þakklát fyrir það sem ég gaf klúbbnum“ „Eins og þeir séu hræddir við að vinna“ Hafþór lét Haaland líta út eins og smástrák Sjáðu sturlað mark Tómasar, rassamark Vals og tvennur Galdurs og Benedikts Rio betri en Barcola: „Ekki þess virði sem þeir keyptu hann á“ Slagsmál á æfingu trufluðu ekki: „Litlar stimpingar með stórum afleiðingum“ Sjá meira