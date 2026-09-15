Hollenska stórliðið Ajax er enn að styrkja raðirnar þó svo búið sé að loka félagaskiptaglugganum.
Nú er félagið við það að loka samningi við Yves Bissouma, fyrrum leikmann Tottenham.
Þessi þrítugi leikmaður varð samningslaus í sumar er Spurs ákvað að gera ekki nýjan samning við hann. Honum er því frjálst að ganga í raðir hvaða félags sem er og byrja að spila.
Ajax vill að Malímaðurinn sanni sig hjá félaginu og því mun hann aðeins fá samning út núverandi tímabil.
Bissouma fór til Spurs árið 2022 og spilað 111 leiki fyrir félagið. Hann kom þó aðeins við sögu í 11 leikjum á síðustu leiktíð.