Fótbolti

Coutinho og Neymar upp­fylla gamlan draum

Henry Birgir Gunnarsson skrifar
Philippe Coutinho í leik með Vasco de Gama.
Philippe Coutinho í leik með Vasco de Gama. vísir/getty

Philippe Coutinho, fyrrum leikmaður Liverpool og Barcelona, er ekki dauður úr öllum æðum og er nú búinn að finna sér nýtt félag.

Hinn 34 ára gamli Coutinho er búinn að vera án félags síðan hann yfirgaf uppeldisfélag sitt, Vasco de Gama, í febrúar. Hann sagðist vera orðinn andlega þreyttur og þyrfti frí frá boltanum.

Coutinho og Neymar eru æskuvinir og því ákvað Coutinho að ganga til liðs við Neymar hjá Santos.

„Ef þetta er draumur þá vil ég ekki vakna,“ sagði Neymar er Coutinho mætti á fyrstu æfinguna með Santos en þá hefur lengi dreymt um að spila saman.

Coutinho samdi við Santos út þessa leiktíð.

Fótbolti Brasilía

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið