Lífið samstarf

Þrjá­tíu árum fagnað með fullu húsi og mikilli matar­veislu

Hótel- og matvælaskólinn
Hótel- og matvælaskóli Menntaskólans í Kópavogi hélt upp á 30 ára afmæli skólans fyrr í þessum mánuði.  Aðsókn fór fram úr björtustu vonum og boðið var upp á ýmsa skemmtilega og áhugaverða viðburði. Frá vinstri eru Haraldur Jóhann Sæmundsson, framkvæmdastjóri skólans, og Björn Skúlason, forsetaherra.
Hótel- og matvælaskóli Menntaskólans í Kópavogi hélt upp á 30 ára afmæli skólans fyrr í þessum mánuði.  Aðsókn fór fram úr björtustu vonum og boðið var upp á ýmsa skemmtilega og áhugaverða viðburði. Frá vinstri eru Haraldur Jóhann Sæmundsson, framkvæmdastjóri skólans, og Björn Skúlason, forsetaherra. Myndir/Rúnar Hreinsson.

Það var heldur betur líf og fjör í Hótel- og matvælaskóla Menntaskólans í Kópavogi á dögunum þegar 30 ára afmæli skólans var fagnað. Húsið fylltist af gestum og segir Haraldur Jóhann Sæmundsson, framkvæmdastjóri skólans, að aðsóknin hafi farið fram úr björtustu vonum.

„Það er erfitt að nefna eitt atriði sem stóð upp úr því dagurinn varð mun stærri og glæsilegri en ég þorði að vona. Ef ég ætti þó að velja eitt væri það hversu vel allir skemmtu sér og hversu góð stemningin var,“ segir Haraldur.

Undirbúningur afmælisins hafði staðið yfir frá því síðasta vor og lagði starfsfólk skólans mikla vinnu í hátíðina. Fjölmargir samstarfsaðilar lögðu einnig hönd á plóg. „Við erum svo heppin að fyrirtæki, sendiráð, hagaðilar, landslið og fleiri eru ávallt tilbúin að taka þátt í öllu með okkur,“ segir Haraldur.

Allt frá gúrkuskurði til kleinuhringja

Það var enda nóg um að vera. Gestir gátu rölt um matarmarkað og kynnt sér ólík fyrirtæki, bragðað á ýmsu góðgæti og fylgst með fjölbreyttum keppnum. Arctic Young Chef-keppnin stóð yfir allan daginn en einnig var keppt í gúrkuskurði, rófukrulli og kleinuhringjagerð. Þá voru japönsk matreiðslunámskeið í boði.

Haraldur segir sérstaklega ánægjulegt að hafa séð atvinnulífið, skólann og matvælageirann koma saman undir einu þaki. Samstarfið við atvinnulífið sé jafnframt mikilvægur þáttur í áframhaldandi þróun námsins og því markmiði að fjölga nemendum og styrkja fagið.

Nóg fram undan

Þótt afmælisveislan sé að baki verður enginn skortur á lífi í skólanum í vetur. Hádegis- og kvöldverðaræfingar verða á sínum stað ásamt hrekkjavökubakaríi. Í október fara síðan fram forkeppni fyrir Norrænu nemakeppnina og EuroSkills og Kornax-nemakeppnin í bakstri.

Þá æfir landslið kjötiðnaðarmanna í húsnæði skólans fyrir stærstu keppni liðsins til þessa, sem fram fer í Ástralíu árið 2028.

Hóte

„Það er alltaf eitthvað skemmtilegt í gangi í Hótel- og matvælaskólanum,“ segir Haraldur.

Rúnar Hreinsson ljósmyndari var á staðnum og tók nokkrar skemmtilegar myndir.

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