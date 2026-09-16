Þrjátíu árum fagnað með fullu húsi og mikilli matarveislu Hótel- og matvælaskólinn 16. september 2026 14:24 Hótel- og matvælaskóli Menntaskólans í Kópavogi hélt upp á 30 ára afmæli skólans fyrr í þessum mánuði. Aðsókn fór fram úr björtustu vonum og boðið var upp á ýmsa skemmtilega og áhugaverða viðburði. Frá vinstri eru Haraldur Jóhann Sæmundsson, framkvæmdastjóri skólans, og Björn Skúlason, forsetaherra. Myndir/Rúnar Hreinsson. Það var heldur betur líf og fjör í Hótel- og matvælaskóla Menntaskólans í Kópavogi á dögunum þegar 30 ára afmæli skólans var fagnað. Húsið fylltist af gestum og segir Haraldur Jóhann Sæmundsson, framkvæmdastjóri skólans, að aðsóknin hafi farið fram úr björtustu vonum. „Það er erfitt að nefna eitt atriði sem stóð upp úr því dagurinn varð mun stærri og glæsilegri en ég þorði að vona. Ef ég ætti þó að velja eitt væri það hversu vel allir skemmtu sér og hversu góð stemningin var,“ segir Haraldur. Undirbúningur afmælisins hafði staðið yfir frá því síðasta vor og lagði starfsfólk skólans mikla vinnu í hátíðina. Fjölmargir samstarfsaðilar lögðu einnig hönd á plóg. „Við erum svo heppin að fyrirtæki, sendiráð, hagaðilar, landslið og fleiri eru ávallt tilbúin að taka þátt í öllu með okkur,“ segir Haraldur. Allt frá gúrkuskurði til kleinuhringja Það var enda nóg um að vera. Gestir gátu rölt um matarmarkað og kynnt sér ólík fyrirtæki, bragðað á ýmsu góðgæti og fylgst með fjölbreyttum keppnum. Arctic Young Chef-keppnin stóð yfir allan daginn en einnig var keppt í gúrkuskurði, rófukrulli og kleinuhringjagerð. Þá voru japönsk matreiðslunámskeið í boði. Haraldur segir sérstaklega ánægjulegt að hafa séð atvinnulífið, skólann og matvælageirann koma saman undir einu þaki. Samstarfið við atvinnulífið sé jafnframt mikilvægur þáttur í áframhaldandi þróun námsins og því markmiði að fjölga nemendum og styrkja fagið. Nóg fram undan Þótt afmælisveislan sé að baki verður enginn skortur á lífi í skólanum í vetur. Hádegis- og kvöldverðaræfingar verða á sínum stað ásamt hrekkjavökubakaríi. Í október fara síðan fram forkeppni fyrir Norrænu nemakeppnina og EuroSkills og Kornax-nemakeppnin í bakstri. Þá æfir landslið kjötiðnaðarmanna í húsnæði skólans fyrir stærstu keppni liðsins til þessa, sem fram fer í Ástralíu árið 2028. Hóte „Það er alltaf eitthvað skemmtilegt í gangi í Hótel- og matvælaskólanum,“ segir Haraldur. Rúnar Hreinsson ljósmyndari var á staðnum og tók nokkrar skemmtilegar myndir. Matur Mest lesið Dauðkveið fyrir tónleikunum en þeir komu á óvart Gagnrýni Leiðir skilja hjá Siggu Dögg og Sævari Eyjólfs Lífið Hundrað ára virðulegt setur með grænu baði og gufu Lífið Kampakát yfir kampavíni og kavíar Lífið Óttinn við að vera of venjuleg drifkrafturinn Tíska og hönnun Fóru áttatíu prósent fram úr áætlun Lífið Amanda Seyfried og Thomas Sadoski skilin Lífið Streymisveitan Apple TV loksins á Íslandi Bíó og sjónvarp Varkár Magga Bjarna fyllti Tjarnarbíó Menning Friðrik Þór og Jóna Vigdís ástfangin Lífið Fleiri fréttir Þrjátíu árum fagnað með fullu húsi og mikilli matarveislu Boney M og Herbert Guðmundsson stíga saman á svið á öðruvísi jólatónleikum Prjónaæði grípur um sig meðal Íslendinga Hátt í þúsund manns mættu í matar- og vínveislu Innnes Lifandi menning í hjarta Hafnarfjarðar Betri svefn byrjar á því sem er næst húðinni 1991 var eitt stærsta ár tónlistarsögunnar Tveggja ára og talar betri íslensku en flest Nýr sólarhringsstaður á Miklubraut: Sbarro, kaffi og verslun allan sólarhringinn Meira til baka með Takk í Bónus og Hagkaup Smellir George Michael lifna við á tónleikum í Hörpu og Hofi Allt í ferðalagið og jafnvel það sem þú vissir ekki að þig vantaði Gleðibankinn fær nýjan búning í tilefni fertugsafmælis Gula miðans Úr verkfræðinni í listina: „Stundum verður maður bara að fylgja innsæinu“ Beint flug til Portó Daría fagnar tíu árum – úr lítilli snyrtivöruverslun í lífsstílsverslun Hlaupa fyrir Ljósið í Reykjavíkurmaraþoninu Harpa býður heim á 15 ára afmæli á Menningarnótt Bylgjan fagnar 40 árum með stórveislu á Menningarnótt Gamall klassíker fær helvíti góða yfirhalningu Golfmót FM957 Vinsælasta ABBA-sýning heims í Hörpu og Hofi „Ísland, biðin er á enda!“ Loksins hægt að panta ilmvötn á Boozt Allt undir einu þaki í hjarta Hafnarfjarðar „Ég hélt að ég þyrfti bara að harka af mér“ Afmælisbomba í Beautybox og verk Sögu Sig í pottinum Þurrsjampó eru ekki öll eins, svona velur þú réttu vöruna fyrir þitt hár Pylsur eins og þú hefur líklega aldrei grillað þær áður Frá jólamörkuðum Evrópu til ævintýra í Asíu og Afríku Grillaður Gaggalagú með leynisósu landsliðskokksins Sjá meira