1991 var eitt stærsta ár tónlistarsögunnar Dægurflugan 9. september 2026 11:40 Þau Magni Ásgeirsson, Erna Hrönn og Matti Matt ætla að endurvekja tónlistarsprengju ársins 1991 með mögnuðum tónleikum í Háskólabíói þann 11. september og í Hofi á Akureyri þann 18. september. Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Hljómsveitir eins og Nirvana, Pearl Jam, Guns N´Roses og Metallica gáfu út tímamótaplötur sem settu líf næntís-unglinga á hliðina. Þau Magni Ásgeirsson, Matti Matt og Erna Hrönn ætla að endurvekja þetta ár með mögnuðum tónleikum í Háskólabíói þann 11. september og í Hofi á Akureyri þann 18. september. „Fyrir mína kynslóð er 1991 eitt stærsta ár tónlistarsögunnar. Þetta er mótunarárið, alveg sama hvað fólk þykist vera töff, þú hlustar á það sem þú hlustaðir á 13 til 19 ára, það er tónlistin þín,“ segir Magni. „Þetta ár kom fyrsta plata Pearl Jam, Ten út, Nevermind með Nirvana, Svarta platan með Metallica, Guns N´Roses sendu frá sér Use Your Illusion, R.E.M. var þarna og U2 líka með eina af sínum bestu plötum, Red Hot Chili Peppers með Blood Sugar Sex Magik, þetta var algjörlega galið. Hvert einasta lag frá þessu ári er greipt í hausinn á mér og ég fór algjörlega á haus í grunge-tímabilið, Pearl Jam varð mín hljómsveit,“ segir Magni. Mummi Lú Hvað gerðist eiginlega þetta ár? „Það hafa verið skrifaðar langar ritgerðir um þetta en það varð einhvers konar sprenging í að búa til hart rokk og ról. Það voru bara allir orðnir hundleiðir á glys og glam og það kom eitthvað svona „fuck it!“ móment. Sagan segir að þegar Smells Like Teen Spirit með Nirvana birtist á MTV á eftir lagi með Whitesnake, hafi trommarinn í Whitesnake verið að horfa, hringt í bassaleikarann og sagt: „Kveiktu á MTV …við erum dauðir.“ Krakkarnir voru komnir með nóg af hárspreyi og glimmeri og böndum eins og Mötley Crue. Þessi Grunge sprenging entist vel inn í tíunda áratuginn eða þar til allir fóru í reif og e-töflur,“ segir Magni hlæjandi. Slegist um lögin Þau Matti Matt og Erna Hrönn munu syngja lögin ásamt Magna og hljómsveitina skipa þeir Einar Þór Jóhannsson, Ólafur Hólm, Ingimundur Óskarsson og Þorbjörn Sigurðsson. Magni segir það hafa verið smá vesen að velja hvaða lög yrðu á dagskránni en þau hafikomist niður á skotheldan lagalista. Mummi Lú „En svo byrjaði rifrildið um hver ætti að syngja hvað,“ segir Magni enda eiga þau öll sín uppáhalds lög frá þessum tíma. „Á fyrstu æfingunum skiptumst við á að syngja vers og vers í lögunum og þá bara kom í ljós hver þurfti að lúffa, ok þú tekur þetta bara. En þetta eru ekki lög sem hægt er að spila með hangandi hendi, nördarnir þekkja hvert einasta slag en við náum að dekka þetta ágætlega. Þetta var frekar karllægt ár en Erna er algjört kamelljón og bregður sér auðveldlega í nokkra leðurjakka þarna og leysir þetta stórkostlega,“ segir Magni og segir tryllt miðaldra partý í uppsiglingu. Mummi Lú „Ég geri fastlega ráð fyrir því að þarna verði fólk á mínum aldri og fagna því. Aðeins komið grátt í nokkra vanga og farið að sjást í höfuðleðrið á sumum, það verður kannski ekki sami flösuþeytingurinn og á sínum tíma,“ segir hann og hlær. Tónleikarnir verði ógleymanleg nostalgíuhátíð fyrir þessa kynslóð því að hans mati sé ólíklegt að önnur eins bylting verði í tónlistarsenunni og varð árið 1991. „Í dag eru öðruvísi neysluvenjur, ég held að tónlist sem kemur út í dag verði ekki eins hjartfólgin og hún varð í gamla daga, með fullri virðingu en hún skellur ekki eins harkalega á manni út af neyslunni, þetta er bara allt inni á Spotify, þú þarft ekki að bera þig eftir þessu. Ég man enn þá í hvaða búð og hvenær ég keypti suma diskana. Svo festust þeir í spilaranum í bílnum og maður hlustaði á sama diskinn í marga mánuði. Það var allt betra þegar ég var ungur.“ Miðarnir rjúka út en hægt er að ná í síðustu miðana í Háskólabíó hér og í Hofi á Akureyri hér. 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