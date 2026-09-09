Betri svefn byrjar á því sem er næst húðinni Lín Design 9. september 2026 12:08 Ágústa Gísladóttir, eigandi Lín Design segir efnin sem liggja næst líkamanum alla nóttina hafa mikið að segja fyrir svefninn. Dýnan er oft það fyrsta sem nefnt er þegar rætt er um góðan nætursvefn. Ágústa Gísladóttir, eigandi Lín Design, segir þó að ekki megi gleyma því sem liggur næst líkamanum: lakinu, rúmfötunum, sænginni og koddanum. „Lakið gleymist oft í umræðunni en við liggjum á því alla nóttina. Efnið og áferðin skipta því miklu máli. Sama gildir um rúmfötin, sængina og koddann. Allt þetta hefur áhrif á tilfinninguna og þægindin,“ segir Ágústa. Hún segir fólk í auknum mæli sjá svefnumhverfið sem eina heild. Ekki sé nóg að velja bara flott rúmföt eða nýja sæng heldur þurfi að skoða eigin þarfir. Sumum verði heitt á nóttunni og leiti að léttum efnum sem anda vel, meðan aðrir eru kulvísir og vilja meiri hlýju og fyllingu. „Við erum öll ólík og það er ekkert eitt efni eða ein sæng sem hentar öllum. Mikilvægast er að velja út frá því hvernig manni líður best en ekki eingöngu eftir útlitinu,“ segir hún. Ólík efni veita ólíka upplifun Hjá Lín Design er boðið upp á rúmföt úr mismunandi efnum, meðal annars bambus, Pima-bómull, múslíni og silki. Hvert efni hefur sína eiginleika og segir Ágústa að flestir finni fljótt hvaða áferð þeir kjósi. Bambusefnið er einstaklega mjúkt og loftgott og hefur hitatemprandi eiginleika. Efnið höfðar því sérstaklega til þeirra sem vilja silkimjúka áferð og þægilegt svefnumhverfi. Pima-bómull er einstaklega mjúk, sterk og endingargóð og hentar þeim sem vilja fágaða, silkimjúka hótellúxustilfinningu. Múslín er létt og loftgott og hefur náttúrulega, afslappaða áferð sem þarf ekki að strauja. Silkið er síðan fyrir þá sem vilja hámarka lúxusinn. Sérstaklega mikill áhugi hefur verið á Heimaey bambusvörunum frá Lín Design. Bambuslökin hafa selst upp ítrekað og margir viðskiptavinir koma aftur eftir að hafa prófað þau. „Fólk nefnir sérstaklega mýktina og hitatemprunina í bambusnum,“ segir Ágústa. „Margir byrja á því að kaupa lak og koma síðan aftur til að kaupa rúmföt. Við höfum því verið að fjölga litum, stærðum og mynstrum. Við höfum einnig fengið tvískipt lök fyrir rafmagnsrúm, sem mikil eftirspurn hefur verið eftir.“ Sængin þarf að henta einstaklingnum Ágústa segir einnig mikilvægt að skoða hvað sé inni í sænginni við val á sæng en ekki aðeins hversu þykk hún virðist vera. Munur sé á 100 % dúni og fyllingu þar sem dúni og fiðri er blandað saman. Dúnn sé léttur og hafi góða einangrunargetu en fiður sé þyngra og veiti aðra tilfinningu. „Við höfum lagt áherslu á 100 % dún og notum ekki fiður í sængurnar okkar. Gæði dúnsins og uppruni skipta máli, rétt eins og magn fyllingarinnar. Þess vegna bjóðum við upp á mismunandi fyllingar svo fólk geti valið sæng eftir eigin þörfum.“ Koddinn á að aðlagast þér Sama hugsun á við þegar kemur að koddanum. Svefnstaða, líkamsbygging og persónulegar óskir hafa áhrif á það hvort fólki líður best með mjúkan og flatan kodda eða kodda sem veitir meiri stuðning. „Koddinn á að aðlaga sig að þér en ekki öfugt. Dúnninn er mjúkur og léttur og lagar sig að höfði og hálsi. Það er samt ekki einn koddi sem hentar öllum heldur þarf hver og einn að finna þann stuðning og þá fyllingu sem veitir mest þægindi.“ Ágústa segir neytendur jafnframt orðna meðvitaðri um innihald, framleiðslu og uppruna svefnvara. Lín Design leggi því áherslu á viðurkenndar vottanir á borð við OEKO-TEX®, GOTS og RDS, eftir því um hvaða vöru sé að ræða. „Vottanirnar ná til mismunandi þátta og því leggjum við áherslu á að vera skýr um hvaða vottun á við um hverja vöru.“ „Svefnvörur eru í snertingu við líkamann í marga klukkutíma á hverri nóttu. Fólk er ekki lengur aðeins að leita að fallegum rúmfötum heldur spyr líka úr hverju þau eru, hvernig þau eru framleidd og hvernig þau endast. Við eyðum stórum hluta sólarhringsins í rúminu og vandaðar svefnvörur eru meðal mest notuðu vara heimilisins. Þess vegna finnst mér skynsamlegt að horfa á gæði, innihald og endingu en ekki eingöngu verðið. Að fjárfesta í gæðum og endingu getur því verið góð fjárfesting í betri svefni.“ Fyrir betra svefnumhverfi: Hugsaðu um svefnumhverfið sem eina heild. Ef þér verður heitt eða kalt á nóttunni skaltu ekki aðeins skoða sængina heldur einnig lakið og rúmfötin. Veldu efni sem hentar þér. Veldu lak og rúmföt eftir þeirri áferð sem þér líður best með, hvort sem þú sækist eftir svalri og loftgóðri tilfinningu, silkimjúkri áferð eða meiri hlýju. Veldu sæng og kodda út frá þínum þörfum. Skoðaðu hvað er inni í sænginni og veldu fyllingu eftir því hvort þú vilt léttari eða hlýrri sæng. Sama á við um koddann, svefnstaða, líkamsbygging og persónulegar óskir skipta máli. Koddinn á að aðlagast þér, ekki öfugt. Skoðaðu gæði, innihald og vottanir. Svefnvörur eru notaðar á hverri nóttu. Því getur borgað sig að skoða gæði og endingu til lengri tíma en ekki eingöngu verðið. Hafðu svefnherbergið rólegt og dimmt. Draga má úr birtu með myrkvun eða augngrímu. Góð augngríma getur verið sérstaklega þægileg yfir björtu íslensku sumarnæturnar og á ferðalögum. 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