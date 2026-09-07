Smellir George Michael lifna við á tónleikum í Hörpu og Hofi Jamboree Entertainment 7. september 2026 09:10 Steve Mitchell bregður sér hlutverk poppgoðsins en hann er talinn vera einn besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Fyrri tónleikarnir verða í Hofi á Akureyri og seinni í Hörpu. Njótið tónlistar George Michael í flutningi stórkostlegs söngvara og hljómsveitar sem er með upprunalegan bassaleikara Wham! innanborðs. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur í Bretlandi og um alla Evrópu og nú kemur hún til Íslands. Sýningin heldur minningu George Michael á lofti og rekur feril hans allt frá gleðipoppi Wham! til tilfinningaþrunginna hátinda á sóloferli hans. Fyrri tónleikarnir verði í Menningarhúsinu Hofi á Akureyri, föstudaginn 20. nóvember, og seinni tónleikarnir verða í Eldborgarsal Hörpu, laugardaginn 21. nóvember. Klippa: Jamboree - Celebrating George Michael Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk poppgoðsins, en hann er talinn vera einn besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Hann er kraftmikill og tilfinningaríkur, rétt eins og fyrirmyndin. Hann flytur ekki einungis lögin heldur endurlífgar einnig anda George Michael og viðheldur þannig arfleifð eins besta popptónlistarmanns sögunnar. Dave West (t.v.), fyrrum bassaleikari Wham!, eykur enn á nándina við George Michael, en hann starfaði með honum og Andrew Ridgeley í fyrstu upptökunum á Wham Rap, Careless Whisper og Club Tropicana. Dave West, fyrrum bassaleikari Wham!, eykur enn á nándina við George Michael, en hann starfaði með honum og Andrew Ridgeley í fyrstu upptökunum á Wham Rap, Careless Whisper og Club Tropicana. Með honum í hljómsveitinni eru svo frábærir hljóðfæraleikarar sem hafa komið fram með mörgum af fremstu tónlistarmönnum heims, svo sem Nile Rodgers & Chic, Brian May, Simply Red, Kylie Minogue og mörgum fleiri. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur í Bretlandi og um alla Evrópu. Steve Mitchell mun, ásamt hæfileikaríkum bakraddasöngvurum, flytja öll vinsælustu lögin, allt frá danssmellum til ballaða, sem gerðu George Michael að stórstjörnu um allan heim. „Steve hefur rödd George Michael, hversu ótrúlega sem það kann að hljóma. Lokið bara augunum og þá er eins og þið séuð að hlusta á George Michael." BBC Miðasala á fyrri tónleikana í Menningarhúsinu Hofi á Akureyri fer fram hér og miðasala á seinni tónleikana í Eldborgarsal Hörpu fer fram hér. Tónlist Harpa Tónleikar á Íslandi Menning Mest lesið Stjörnulífið: Undir hárlengingum og bótoxi leynist íslenskur karlmaður Lífið Einn mánuður án áfengis breytti öllu Lífið Sjálfið okkar: Þynnkan eftir mannamót (samt drakkstu ekki neitt!) Áskorun Ólíkt hafast þeir að forsetarnir fyrrverandi Lífið „Brúðkaup aldarinnar“ hjá Önnu Fríðu og Sverri Lífið 50+: Má maður fagna því þegar börnin flytja að heiman? Áskorun Skemmtilega söguhornið: Hefði fólk skilið Óskar fyrir 100 árum síðan? Áskorun Eitt allra krúttlegasta mót ársins Lífið Smellir George Michael lifna við á tónleikum í Hörpu og Hofi Lífið samstarf Krakkatía vikunnar: Pöndur, Instagram og Sveppi Lífið Fleiri fréttir Smellir George Michael lifna við á tónleikum í Hörpu og Hofi Allt í ferðalagið og jafnvel það sem þú vissir ekki að þig vantaði Gleðibankinn fær nýjan búning í tilefni fertugsafmælis Gula miðans Úr verkfræðinni í listina: „Stundum verður maður bara að fylgja innsæinu“ Beint flug til Portó Daría fagnar tíu árum – úr lítilli snyrtivöruverslun í lífsstílsverslun Hlaupa fyrir Ljósið í Reykjavíkurmaraþoninu Harpa býður heim á 15 ára afmæli á Menningarnótt Bylgjan fagnar 40 árum með stórveislu á Menningarnótt Gamall klassíker fær helvíti góða yfirhalningu Golfmót FM957 Vinsælasta ABBA-sýning heims í Hörpu og Hofi „Ísland, biðin er á enda!“ Loksins hægt að panta ilmvötn á Boozt Allt undir einu þaki í hjarta Hafnarfjarðar „Ég hélt að ég þyrfti bara að harka af mér“ Afmælisbomba í Beautybox og verk Sögu Sig í pottinum Þurrsjampó eru ekki öll eins, svona velur þú réttu vöruna fyrir þitt hár Pylsur eins og þú hefur líklega aldrei grillað þær áður Frá jólamörkuðum Evrópu til ævintýra í Asíu og Afríku Grillaður Gaggalagú með leynisósu landsliðskokksins Sjá meira