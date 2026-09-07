Lífið samstarf

Smellir Geor­ge Michael lifna við á tón­leikum í Hörpu og Hofi

Jamboree Entertainment
Steve Mitchell bregður sér hlutverk poppgoðsins en hann er talinn vera einn besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Fyrri tónleikarnir verða í Hofi á Akureyri og seinni í Hörpu.
Steve Mitchell bregður sér hlutverk poppgoðsins en hann er talinn vera einn besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Fyrri tónleikarnir verða í Hofi á Akureyri og seinni í Hörpu.

Njótið tónlistar George Michael í flutningi stórkostlegs söngvara og hljómsveitar sem er með upprunalegan bassaleikara Wham! innanborðs.

Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur í Bretlandi og um alla Evrópu og nú kemur hún til Íslands. Sýningin heldur minningu George Michael á lofti og rekur feril hans allt frá gleðipoppi Wham! til tilfinningaþrunginna hátinda á sóloferli hans.

Fyrri tónleikarnir verði í Menningarhúsinu Hofi á Akureyri, föstudaginn 20. nóvember, og seinni tónleikarnir verða í Eldborgarsal Hörpu, laugardaginn 21. nóvember.

Klippa: Jamboree - Celebrating George Michael

Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk poppgoðsins, en hann er talinn vera einn besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Hann er kraftmikill og tilfinningaríkur, rétt eins og fyrirmyndin. Hann flytur ekki einungis lögin heldur endurlífgar einnig anda George Michael og viðheldur þannig arfleifð eins besta popptónlistarmanns sögunnar.

Dave West (t.v.), fyrrum bassaleikari Wham!, eykur enn á nándina við George Michael, en hann starfaði með honum og Andrew Ridgeley í fyrstu upptökunum á Wham Rap, Careless Whisper og Club Tropicana.

Dave West, fyrrum bassaleikari Wham!, eykur enn á nándina við George Michael, en hann starfaði með honum og Andrew Ridgeley í fyrstu upptökunum á Wham Rap, Careless Whisper og Club Tropicana. Með honum í hljómsveitinni eru svo frábærir hljóðfæraleikarar sem hafa komið fram með mörgum af fremstu tónlistarmönnum heims, svo sem Nile Rodgers & Chic, Brian May, Simply Red, Kylie Minogue og mörgum fleiri.

Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur í Bretlandi og um alla Evrópu.

Steve Mitchell mun, ásamt hæfileikaríkum bakraddasöngvurum, flytja öll vinsælustu lögin, allt frá danssmellum til ballaða, sem gerðu George Michael að stórstjörnu um allan heim.

„Steve hefur rödd George Michael, hversu ótrúlega sem það kann að hljóma. Lokið bara augunum og þá er eins og þið séuð að hlusta á George Michael." BBC

Miðasala á fyrri tónleikana í Menningarhúsinu Hofi á Akureyri fer fram hér og miðasala á seinni tónleikana í Eldborgarsal Hörpu fer fram hér.

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