Bíó og sjónvarp

Streymisveitan Apple TV loksins á Ís­landi

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Fjöldi góðra þátta er á streymisveitunni Apple TV.
Fjöldi góðra þátta er á streymisveitunni Apple TV.

Streymisveitan Apple TV er nú loksins aðgengileg hér á landi. Fjölmargir Íslendingar með myndlykilinn Apple TV ráku upp stór augu í byrjun vikunnar þegar þeir gátu skyndilega nýtt sér streymisveituna Apple TV, sem áður hét Apple TV+.

Mbl greindi frá tíðindunum í morgun en engin formleg skýring hefur verið gefin út af Apple um breytinguna. 

Þegar vefsíða Apple yfir aðgengi ólíkra landa að hinum ýmsu þjónustum er skoðuð sést að streymisveituþjónustan Apple TV stendur Íslendingum óvænt til boða.

Streymisveita Apple fór fyrst í loftið árið 2019 sem Apple TV+ en plúsinn var fjarlægður úr nafninu á síðasta ári. Íslendingar hafa hins vegar ekki haft möguleika á að nýta sér veituna nema eftir ólöglegum leiðum, ólíkt öðrum veitum á borð við Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ og HBO Max.

Íslendingum býðst að prófa veituna án endurgjalds í viku en síðan kostar áskriftin 14,99 Bandaríkjadali á mánuði, eða tæpar 1.900 krónur. Fjölmarga vinsæla þætti er að finna á veitunni svosem Widow's Bay, Silo, Pluribus, Slow Horses og Ted Lasso.

Apple Streymisveitur Bíó og sjónvarp


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