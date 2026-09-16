Streymisveitan Apple TV loksins á Íslandi Magnús Jochum Pálsson skrifar 16. september 2026 12:57 Fjöldi góðra þátta er á streymisveitunni Apple TV. Streymisveitan Apple TV er nú loksins aðgengileg hér á landi. Fjölmargir Íslendingar með myndlykilinn Apple TV ráku upp stór augu í byrjun vikunnar þegar þeir gátu skyndilega nýtt sér streymisveituna Apple TV, sem áður hét Apple TV+. Mbl greindi frá tíðindunum í morgun en engin formleg skýring hefur verið gefin út af Apple um breytinguna. Þegar vefsíða Apple yfir aðgengi ólíkra landa að hinum ýmsu þjónustum er skoðuð sést að streymisveituþjónustan Apple TV stendur Íslendingum óvænt til boða. Streymisveita Apple fór fyrst í loftið árið 2019 sem Apple TV+ en plúsinn var fjarlægður úr nafninu á síðasta ári. Íslendingar hafa hins vegar ekki haft möguleika á að nýta sér veituna nema eftir ólöglegum leiðum, ólíkt öðrum veitum á borð við Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ og HBO Max. Íslendingum býðst að prófa veituna án endurgjalds í viku en síðan kostar áskriftin 14,99 Bandaríkjadali á mánuði, eða tæpar 1.900 krónur. Fjölmarga vinsæla þætti er að finna á veitunni svosem Widow's Bay, Silo, Pluribus, Slow Horses og Ted Lasso. Apple Streymisveitur Bíó og sjónvarp Mest lesið Dauðkveið fyrir tónleikunum en þeir komu á óvart Gagnrýni Leiðir skilja hjá Siggu Dögg og Sævari Eyjólfs Lífið Hundrað ára virðulegt setur með grænu baði og gufu Lífið Kampakát yfir kampavíni og kavíar Lífið Óttinn við að vera of venjuleg drifkrafturinn Tíska og hönnun Amanda Seyfried og Thomas Sadoski skilin Lífið Varkár Magga Bjarna fyllti Tjarnarbíó Menning Streymisveitan Apple TV loksins á Íslandi Bíó og sjónvarp Friðrik Þór og Jóna Vigdís ástfangin Lífið Flippuðust og fáklæddust á Emmy-hátíðinni Tíska og hönnun Fleiri fréttir Streymisveitan Apple TV loksins á Íslandi Hinsta ferð Johns Snorra á hvíta tjaldið Sjónvarp Símans opnar veitu helgaða bresku sjónvarpsefni Sögulegur tvöfaldur sigur á Emmy-verðlaunum Af TikTok á skjáinn Carla Jeffery látin 33 ára að aldri Fylltu Egilshöllina á forsýningu Hvar er draumurinn? Jörðin undir fótum okkar framlag Íslands til Óskarsverðlauna Alexander Skarsgård heiðraður á RIFF Klaufskar löggur, kvartanir yfir kynlífi og kúkur á húddi Stjörnurnar syngja inn haustið Stjörnufans á frumsýningu Um tímann og vatnið Rödd Eyrnaslapa og Optimusar Prime er öll Tim Curry er látinn Hasarmyndahjón heiðursgestir á RIFF Áhrifamikil rómantísk gamanmynd fær framhald Harington tekur við af uppteknum Hoult Ástin sem eftir er tilnefnd til kvikmyndaverðlauna Norðurlandaráðs Meghan snýr aftur á skjáinn Etur kappi við Obama og Reynolds Bautista hleypur í skarðið Depp í viðræðum um endurkomu sem Jack Sparrow Bestu hlutverk Hayden Panettiere Ólafur Darri herjar á ringlaðan Jamie Dornan „Sterklega orðaður“ við Bond og efstur hjá veðbönkum Ódysseifur halað inn milljarði dala og Lói nálgast tvo Ben Jones er látinn Sækir um sem kærasti með nýju húðflúri Hefja framleiðslu á framhaldsmynd um Michael Jackson Glæný stikla úr Hvar er draumurinn? Sjá meira