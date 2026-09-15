Lífið

Frið­rik Þór og Jóna Vig­dís ást­fangin

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Friðrik Þór og Jóna Vigdís skemmtu sér í Antibes í sumar.
Friðrik Þór og Jóna Vigdís skemmtu sér í Antibes í sumar.

Leikstjórinn Friðrik Þór Friðriksson og Jóna Vigdís Kristinsdóttir, verkefnastjóri á skrifstofu bæjarstjóra í Kópavogsbæ, eru nýtt par. Parið ferðaðist saman um Frakkland í sumar og hafa látið vel hvort að öðru á samfélagsmiðlum.

Smartland greindi fyrst frá nýja parinu en í umfjöllun miðilsins segir að Friðrik og Jóna hafi kynnst í gegnum sameiginlega vini.

Parið ferðaðist saman um Frakkland í sumar og voru þar á Frönsku rívíeruna þar sem þau dvöldu meðal annars á Cannes og í Antibes.

Jóna Vigdís starfar á skrifstofu bæjarstjóra í Kópavogsbæ og hefur áður starfað sem verkefnastjóri á mannréttindaskrifstofu Reykjavíkurborgar. Friðrik Þór er einn fremsti kvikmyndaleikstjóri landsins og hefur gert fjölmargar sígildar kvikmyndir á borð við Rokk í Reykjavík (1982), Börn náttúrunnar (1991) og Engla alheimsins (2000).

Ástin og lífið


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