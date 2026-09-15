Friðrik Þór og Jóna Vigdís ástfangin Magnús Jochum Pálsson skrifar 15. september 2026 13:46 Friðrik Þór og Jóna Vigdís skemmtu sér í Antibes í sumar. Leikstjórinn Friðrik Þór Friðriksson og Jóna Vigdís Kristinsdóttir, verkefnastjóri á skrifstofu bæjarstjóra í Kópavogsbæ, eru nýtt par. Parið ferðaðist saman um Frakkland í sumar og hafa látið vel hvort að öðru á samfélagsmiðlum. Smartland greindi fyrst frá nýja parinu en í umfjöllun miðilsins segir að Friðrik og Jóna hafi kynnst í gegnum sameiginlega vini. Parið ferðaðist saman um Frakkland í sumar og voru þar á Frönsku rívíeruna þar sem þau dvöldu meðal annars á Cannes og í Antibes. Jóna Vigdís starfar á skrifstofu bæjarstjóra í Kópavogsbæ og hefur áður starfað sem verkefnastjóri á mannréttindaskrifstofu Reykjavíkurborgar. Friðrik Þór er einn fremsti kvikmyndaleikstjóri landsins og hefur gert fjölmargar sígildar kvikmyndir á borð við Rokk í Reykjavík (1982), Börn náttúrunnar (1991) og Engla alheimsins (2000). Ástin og lífið Mest lesið Húðdrottning bauð í gellugusu Lífið Vakna við Star Wars-lagið alla morgna Lífið Flippuðust og fáklæddust á Emmy-hátíðinni Tíska og hönnun Sögulegur tvöfaldur sigur á Emmy-verðlaunum Bíó og sjónvarp Macklemore tjáir sig: „Fólk er drepið í dag og fólk verður drepið á morgun“ Lífið Hvað veistu um… Titanic? Lífið Friðrik Þór og Jóna Vigdís ástfangin Lífið Sjálfið okkar: Hvers vegna frestum við oft tveggja mínútna verkefnum? Áskorun Æstir í nektarmyndir Mörthu Stewart Lífið Ed Sheeran sparkar Macklemore Lífið Fleiri fréttir Friðrik Þór og Jóna Vigdís ástfangin Macklemore tjáir sig: „Fólk er drepið í dag og fólk verður drepið á morgun“ Æstir í nektarmyndir Mörthu Stewart Vakna við Star Wars-lagið alla morgna Hvað veistu um… Titanic? Húðdrottning bauð í gellugusu Ed Sheeran sparkar Macklemore Hið alræmda „Epstein drap sig ekki“-samsæri Ein pilla dró Panettiere til dauða Heldur sig til hlés og lifir skírlífi Vala Matt kom heljarinnar búslóð fyrir í sextíu fermetra íbúð Stjörnulífið: Í fyrsta skipti í bikiníi í útlöndum „Ég byrjaði að lesa kaflann og fór bara að gráta“ Skúli Jón og Jennifer gengin í hnapphelduna Tekur árásum á samfélagsmiðlum fagnandi Krakkatía vikunnar: Tollering, Sims og Einar Áskell Lady Gaga orðin mamma Herbert kveikti í myndverinu í fyrsta þætti Presturinn sem hataði kristinfræði Fréttatía vikunnar: Þagnargreiðsla, tannbursti og hálfvitar Sökuð um að siga fylgjendum á móður fyrrverandi Iceguys í erlendum raunveruleikaþætti TikTok-stjörnur fjölga mannkyninu Pétur og Birgitta nýtt par Sigrún Ósk mætt á RÚV Saga um par með Downs og dverga reyndist tröllasaga Hvað veistu um... gönguleiðir? „Ég þurfti að segja heiminum að þú værir með krabbamein“ Persónuleg Vala Matt opnar sig um einkalífið Fallegar kveðjur og ósagðar sögur af meistara grínsins Sjá meira