Bylgjan fagnar 40 ára afmæli í ár og af því tilefni verður slegið upp risaafmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt næsta laugardag í samstarfi við Coca-Cola. Útvarpsstöðin fór fyrst í loftið 28. ágúst 1986 og hefur því glatt landsmenn í fjóra áratugi.
„Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og við lofum frábærri stemningu á laugardaginn enda mun rjóminn af íslensku tónlistarfólki troða þar upp,“ segir Agnes Ýr Arnarsdóttir, sem sér um skipulag tónleikanna.
„Þau sem troða upp eru Birgitta Haukdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn, Á móti sól og fjörkálfarnir í FM95BLÖ.“
Tónleikarnir hefjast kl. 18 og standa yfir til kl. 21.45.
„Síðan verður hellingur af spennandi matarvögnum í garðinum og alls kyns skemmtilegheit í boði. Það er því ljóst að gestir Menningarnætur hafa allt til alls í Hljómskálagarðinum á laugardagskvöldinu. Ég hvet sem flesta til að mæta og fagna stórafmælinu með okkur, þetta verður örugglega afmælisveisla ársins.“
Hulda Margrét ljósmyndari var á tónleikunum á síðasta ári og tók nokkrar myndir.
Fyrr í sumar tók landslið íslenskra söngvara upp sérstaka fjörutíu ára afmælisútgáfu af slagaranum ódauðlega „Lífið er lag“ sem stjörnum prýdda stórsveitin Módel sendi frá sér árið 1987.
„Í nýju útgáfunni mætir Eiríkur Hauksson aftur til leiks en hann söng lagið á sínum tíma. Með honum í afmælisútgáfunni eru Una Torfa, Gunna Óla, Magni, Stefán Hilmarsson, Erna Hrönn, Helgi Björns, Beggi í Sóldögg, Diljá Pétursdóttur, Birgitta Haukdal, Kristmundur Axel, Júlí Heiðar og Dísa, Jónsi í Svörtum fötum og Sigga Beinteins. Lagið fékk frábærar viðtökur hjá hlustendum Bylgjunnar,“ segir Agnes.
Bylgjan sigldi inn í 40 ára afmælisárið með byr í seglum. Rafrænar ljósvakamælingar Gallup árið 2025 sýndu að Bylgjan átti 45 af 50 mest hlustuðu klukkustundum ársins í útvarpi í aldurshópnum 12-80 ára. Bylgjan átti auk þess 58 af 60 mest hlustuðu klukkustundunum í aldurshópnum 18-49 ára.
„Það má því segja að Bylgjan eldist eins og gott rauðvín og við horfum spennt til framtíðar með frábærri dagskrá, úrvals starfsfólki og auðvitað bestu tónlistinni. Á afmælisdaginn sjálfan, 28. ágúst, verður síðan boðið upp á fjölbreytta afmælisdagskrá en streymt verður beint úr Bylgjustúdíóinu á Vísi milli kl. 6.50 og 18.30.
Margir góðir gestir munu kíkja í heimsókn, þar á meðal Gulli Helga og Jón Axel (Tveir með öllu), Hallgrímur Thorsteinsson, Steingrímur Sævarr Ólafsson, Snorri Már Skúlason, Skúli Helgason, Jakob Bjarnar, Davíð Þór Jónsson og Þórdís Valsdóttir. Stjórnin, Á móti sól og Stebbi Hilmars kíkja líka í heimsókn og væntanlega einhverjir fleiri.“