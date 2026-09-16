Lífið

Kampa­kát yfir kampa­víni og kavíar

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Það var þrumustuð á Parliament-hótelinu.
Það var þrumustuð á Parliament-hótelinu. Veronika Guls

Kampavínsfjelagið hélt sitt árlega kampavínsteiti á Parliament-hóteli fyrr í mánuðinum. Boðið var upp á átta kampavín frá fjórum heimsþekktum framleiðendum, ótakmarkaða áfyllingar og Oscietra-kavíar.

Kampavínsteitið fór fram þann 4. september síðastliðinn í rauða og bláa salnum á Parliament-hóteli frá 19 til 23. Boðið var upp á kampavín frá fjórum framleiðendum og nýja tegund á hverri klukkustund.

Plötusnúðurinn DJ Dóra Júlía þeytti skífum, fólk át Oscietra-kavíar frá Norðanfisk ú  og drakk kampavín úr kampavínsrennibraut úr ís.

Veronika Guls fangaði stemminguna á mynd.

Hörkustuð í bláa salnum.Veronika Guls

Katrín Ýr Magnúsdóttir í góðum gír.Veronika Guls

Tvær ferskar á kantinum.Veronika Guls

Fólk smakkaði ýmsar tegundir.Veronika Guls

Hrókasamræður yfir kampavíni.Veronika Guls

Dóra Júlía þeytti skífum.Veronika Guls

Elfa Arnar í uppháum Kalda-stígvélum ræðir málin.Veronika Guls

Sparibrosin.Veronika Guls

Ein fótógenísk.Veronika Guls

Katrín Ýr ræðir málin.Veronika Guls

Settu kampavín á ís.Veronika Guls

Kampavínsrennibrautin vakti lukku.Veronika Guls

Rauðar kampavínsbuxur klikka aldrei.Veronika Guls

Hér eru pæjur.Veronika Guls

Styrmir Bjarki, eigandi Kampavínsfjelagsins, í góðum hópi.Veronika Guls

Stund milli stríða.Veronika Guls

Elegant pæjur.Veronika Guls

Hjónin Rebekka Ólafsdóttir og Reynir Ingi Árnason með góðri vinkonu.Veronika Guls

Tveir léttir í lund.Veronika Guls

Rebekka fær sér eitt glas til.Veronika Guls

Allir fengu kampavínsvegabréf.Veronika Guls

Elfa Arnar hjá Nova.Veronika Guls

Tvö sæt.Veronika Guls

Skenkt í glös.Veronika Guls

Styrmir Bjarki setti á sig kavíarbeltið og gaf fólki.Veronika Guls

Kavíar á boðstólnum.Veronika Guls

Það er gott að gleðjast.Veronika Guls

Þrjár fræknar.Veronika Guls

Kampavín gerir alla glaða.Veronika Guls
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