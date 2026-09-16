Kampakát yfir kampavíni og kavíar Magnús Jochum Pálsson skrifar 16. september 2026 10:35 Það var þrumustuð á Parliament-hótelinu. Veronika Guls Kampavínsfjelagið hélt sitt árlega kampavínsteiti á Parliament-hóteli fyrr í mánuðinum. Boðið var upp á átta kampavín frá fjórum heimsþekktum framleiðendum, ótakmarkaða áfyllingar og Oscietra-kavíar. Kampavínsteitið fór fram þann 4. september síðastliðinn í rauða og bláa salnum á Parliament-hóteli frá 19 til 23. Boðið var upp á kampavín frá fjórum framleiðendum og nýja tegund á hverri klukkustund. Plötusnúðurinn DJ Dóra Júlía þeytti skífum, fólk át Oscietra-kavíar frá Norðanfisk ú og drakk kampavín úr kampavínsrennibraut úr ís. Veronika Guls fangaði stemminguna á mynd. Hörkustuð í bláa salnum.Veronika Guls Katrín Ýr Magnúsdóttir í góðum gír.Veronika Guls Tvær ferskar á kantinum.Veronika Guls Fólk smakkaði ýmsar tegundir.Veronika Guls Hrókasamræður yfir kampavíni.Veronika Guls Dóra Júlía þeytti skífum.Veronika Guls Elfa Arnar í uppháum Kalda-stígvélum ræðir málin.Veronika Guls Sparibrosin.Veronika Guls Ein fótógenísk.Veronika Guls Katrín Ýr ræðir málin.Veronika Guls Settu kampavín á ís.Veronika Guls Kampavínsrennibrautin vakti lukku.Veronika Guls Rauðar kampavínsbuxur klikka aldrei.Veronika Guls Hér eru pæjur.Veronika Guls Styrmir Bjarki, eigandi Kampavínsfjelagsins, í góðum hópi.Veronika Guls Stund milli stríða.Veronika Guls Elegant pæjur.Veronika Guls Hjónin Rebekka Ólafsdóttir og Reynir Ingi Árnason með góðri vinkonu.Veronika Guls Tveir léttir í lund.Veronika Guls Rebekka fær sér eitt glas til.Veronika Guls Allir fengu kampavínsvegabréf.Veronika Guls Elfa Arnar hjá Nova.Veronika Guls Tvö sæt.Veronika Guls Skenkt í glös.Veronika Guls Styrmir Bjarki setti á sig kavíarbeltið og gaf fólki.Veronika Guls Kavíar á boðstólnum.Veronika Guls Það er gott að gleðjast.Veronika Guls Þrjár fræknar.Veronika Guls Kampavín gerir alla glaða.Veronika Guls Samkvæmislífið Drykkir Reykjavík Mest lesið Dauðkveið fyrir tónleikunum en þeir komu á óvart Gagnrýni Hundrað ára virðulegt setur með grænu baði og gufu Lífið Amanda Seyfried og Thomas Sadoski skilin Lífið Varkár Magga Bjarna fyllti Tjarnarbíó Menning Flippuðust og fáklæddust á Emmy-hátíðinni Tíska og hönnun Hafi ekki sjálfur sparkað Macklemore: „Ég myndi aldrei bregðast aðdáendum“ Lífið Friðrik Þór og Jóna Vigdís ástfangin Lífið Macklemore tjáir sig: „Fólk er drepið í dag og fólk verður drepið á morgun“ Lífið Blood of Dawnwalker: Tíminn er þinn helsti óvinur Leikjavísir Bob Mackie er látinn Lífið Fleiri fréttir Kampakát yfir kampavíni og kavíar Amanda Seyfried og Thomas Sadoski skilin Hafi ekki sjálfur sparkað Macklemore: „Ég myndi aldrei bregðast aðdáendum“ Hundrað ára virðulegt setur með grænu baði og gufu Bob Mackie er látinn Friðrik Þór og Jóna Vigdís ástfangin Macklemore tjáir sig: „Fólk er drepið í dag og fólk verður drepið á morgun“ Æstir í nektarmyndir Mörthu Stewart Vakna við Star Wars-lagið alla morgna Hvað veistu um… Titanic? Húðdrottning bauð í gellugusu Ed Sheeran sparkar Macklemore Hið alræmda „Epstein drap sig ekki“-samsæri Ein pilla dró Panettiere til dauða Heldur sig til hlés og lifir skírlífi Vala Matt kom heljarinnar búslóð fyrir í sextíu fermetra íbúð Stjörnulífið: Í fyrsta skipti í bikiníi í útlöndum „Ég byrjaði að lesa kaflann og fór bara að gráta“ Skúli Jón og Jennifer gengin í hnapphelduna Tekur árásum á samfélagsmiðlum fagnandi Krakkatía vikunnar: Tollering, Sims og Einar Áskell Lady Gaga orðin mamma Herbert kveikti í myndverinu í fyrsta þætti Presturinn sem hataði kristinfræði Fréttatía vikunnar: Þagnargreiðsla, tannbursti og hálfvitar Sökuð um að siga fylgjendum á móður fyrrverandi Iceguys í erlendum raunveruleikaþætti TikTok-stjörnur fjölga mannkyninu Pétur og Birgitta nýtt par Sigrún Ósk mætt á RÚV Sjá meira