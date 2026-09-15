Amanda Seyfried og Thomas Sadoski skilin Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 15. september 2026 23:26 Sadoski og Seyfried saman árið 2023. Getty Leikarahjónin Amanda Seyfried og Thomas Sadoski hafa sagt það gott eftir níu ára hjónaband. Saman eiga þau tvö börn en segja skilnaðinn hafa verið það besta fyrir fjölskylduna. „Við höfum verið skilin í smá tíma og það hefur reynst vera rétta leiðin fyrir okkur og fjölskylduna. Við höfum hvort annað að eilífu - og það er GOTT,“ skrifa þau í svari við fyrirspurn People um sambandið. Seyfried og Sadoski hittust fyrst árið 2015 þegar þau léku í leikritinu The Way We Get By. Þá léku þau aftur saman seinna það sama ár í kvikmyndinni The Last Word og staðfestu opinberlega í mars 2016 að þau væru í sambandi. Seinna árið 2016 trúlofaði parið sig og gekk svo í hjónaband í lágstemmdri athöfn árið 2017. Einungis þau tvö voru viðstödd athöfnina auk mannsins sem framkvæmdi athöfnina. „Það var svo fallegt. Það var allt sem það átti að vera. Við vorum bara tvö saman að tala við hvort annað,“ sagði Sadoski í viðtali á þessum tíma. Saman á parið tvö börn, Ninu sem fæddist nokkrum dögum eftir brúðkaupið, og Thomas Jr. sem fæddist árið 2020. Hjónin hafa haldið fjölskyldulífinu að mestu leyndu fyrir almenningi og eru búsett á bóndabæ í norðurhluta New York-fylkis. Þrátt fyrir skilnaðinn virðast þau enn vera vinir en Seyfried birti mynd af Sadoski í hringrásinni á Instagram þar sem hann er með gekkó á öxlinni. Seyfried er heimsfræg leikkona og er meðal annars þekkt fyrir leik sinn sem Sophie í Mamma Mia! og Karen Smith í Mean Girls. Nýverið lék hún á móti Sydney Sweeney í kvikmyndinni The Housemaid. Sadoski er einnig leikari og fór til dæmis með hlutverk Don Keefer í The Newsroom-þáttunum og Matt í Life in Pieces. Tímamót Bandaríkin Hollywood Mest lesið Bob Mackie er látinn Lífið Húðdrottning bauð í gellugusu Lífið Friðrik Þór og Jóna Vigdís ástfangin Lífið Hinsta ferð Johns Snorra á hvíta tjaldið Bíó og sjónvarp Varkár Magga Bjarna fyllti Tjarnarbíó Menning Flippuðust og fáklæddust á Emmy-hátíðinni Tíska og hönnun Vakna við Star Wars-lagið alla morgna Lífið Hundrað ára virðulegt setur með grænu baði og gufu Lífið Hafi ekki sjálfur sparkað Macklemore: „Ég myndi aldrei bregðast aðdáendum“ Lífið Macklemore tjáir sig: „Fólk er drepið í dag og fólk verður drepið á morgun“ Lífið Fleiri fréttir Amanda Seyfried og Thomas Sadoski skilin Hafi ekki sjálfur sparkað Macklemore: „Ég myndi aldrei bregðast aðdáendum“ Hundrað ára virðulegt setur með grænu baði og gufu Bob Mackie er látinn Friðrik Þór og Jóna Vigdís ástfangin Macklemore tjáir sig: „Fólk er drepið í dag og fólk verður drepið á morgun“ Æstir í nektarmyndir Mörthu Stewart Vakna við Star Wars-lagið alla morgna Hvað veistu um… Titanic? Húðdrottning bauð í gellugusu Ed Sheeran sparkar Macklemore Hið alræmda „Epstein drap sig ekki“-samsæri Ein pilla dró Panettiere til dauða Heldur sig til hlés og lifir skírlífi Vala Matt kom heljarinnar búslóð fyrir í sextíu fermetra íbúð Stjörnulífið: Í fyrsta skipti í bikiníi í útlöndum „Ég byrjaði að lesa kaflann og fór bara að gráta“ Skúli Jón og Jennifer gengin í hnapphelduna Tekur árásum á samfélagsmiðlum fagnandi Krakkatía vikunnar: Tollering, Sims og Einar Áskell Lady Gaga orðin mamma Herbert kveikti í myndverinu í fyrsta þætti Presturinn sem hataði kristinfræði Fréttatía vikunnar: Þagnargreiðsla, tannbursti og hálfvitar Sökuð um að siga fylgjendum á móður fyrrverandi Iceguys í erlendum raunveruleikaþætti TikTok-stjörnur fjölga mannkyninu Pétur og Birgitta nýtt par Sigrún Ósk mætt á RÚV Saga um par með Downs og dverga reyndist tröllasaga Sjá meira