Lífið

Amanda Seyfried og Thomas Sadoski skilin

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Sadoski og Seyfried saman árið 2023.
Sadoski og Seyfried saman árið 2023. Getty

Leikarahjónin Amanda Seyfried og Thomas Sadoski hafa sagt það gott eftir níu ára hjónaband. Saman eiga þau tvö börn en segja skilnaðinn hafa verið það besta fyrir fjölskylduna.

„Við höfum verið skilin í smá tíma og það hefur reynst vera rétta leiðin fyrir okkur og fjölskylduna. Við höfum hvort annað að eilífu - og það er GOTT,“ skrifa þau í svari við fyrirspurn People um sambandið.

Seyfried og Sadoski hittust fyrst árið 2015 þegar þau léku í leikritinu The Way We Get By. Þá léku þau aftur saman seinna það sama ár í kvikmyndinni The Last Word og staðfestu opinberlega í mars 2016 að þau væru í sambandi.

Seinna árið 2016 trúlofaði parið sig og gekk svo í hjónaband í lágstemmdri athöfn árið 2017. Einungis þau tvö voru viðstödd athöfnina auk mannsins sem framkvæmdi athöfnina.

„Það var svo fallegt. Það var allt sem það átti að vera. Við vorum bara tvö saman að tala við hvort annað,“ sagði Sadoski í viðtali á þessum tíma.

Saman á parið tvö börn, Ninu sem fæddist nokkrum dögum eftir brúðkaupið, og Thomas Jr. sem fæddist árið 2020. Hjónin hafa haldið fjölskyldulífinu að mestu leyndu fyrir almenningi og eru búsett á bóndabæ í norðurhluta New York-fylkis. 

Þrátt fyrir skilnaðinn virðast þau enn vera vinir en Seyfried birti mynd af Sadoski í hringrásinni á Instagram þar sem hann er með gekkó á öxlinni.

Seyfried er heimsfræg leikkona og er meðal annars þekkt fyrir leik sinn sem Sophie í Mamma Mia! og Karen Smith í Mean Girls. Nýverið lék hún á móti Sydney Sweeney í kvikmyndinni The Housemaid. Sadoski er einnig leikari og fór til dæmis með hlutverk Don Keefer í The Newsroom-þáttunum og Matt í Life in Pieces.

Tímamót Bandaríkin Hollywood


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