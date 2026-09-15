Menning

Var­kár Magga Bjarna fyllti Tjarnar­bíó

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Fjöldi góðra gesta leit við í útgáfuhófi Margrétar Bjarnadóttur á föstudaginn.
Fjöldi góðra gesta leit við í útgáfuhófi Margrétar Bjarnadóttur á föstudaginn. Jóna Björg Þorvaldsdóttir

Margrét Bjarnadóttir gaf út Varkára, sína fyrstu skáldsögu, á dögunum og hélt útgáfuhóf af því tilefni í Tjarnarbíói síðastliðinn föstudag. Fjöldi góðra gesta úr dans- og bókmenntaheiminum litu við, fögnuðu með Margréti og fylltu Tjarnarbíó.

Margrét Bjarnadóttir er listamaður sem hefur unnið innan ólíkra forma og miðla, einkum á sviði dans, myndlistar og skrifa. Hún hefur áður gefið frá sér bækurnar Orðið á götunni og Líf mitt, til dæmis en Varkár er hennar fyrsta skáldverk, kemur út hjá Benedikt bókaútgáfu og fjallar um þrána eftir því að eignast barn.

Varkár kom í bókabúðir í síðustu viku og var fagnað með vel sóttu útgáfuhófi. Jana Björg Þorvaldsdóttir fangaði stemminguna á mynd.

Dansarinn Aðalheiður Halldórsdóttir og leikstjórinn Benedict Andrews sultuslök.Jana Björg Þorvaldsdóttir

Guðrún Vilmundardóttir, Bergþóra Snæbjörnsdóttir og Halla Þórlaug Óskarsdóttir.Jana Björg Þorvaldsdóttir

Hafsteinn Gunnar Sigurðsson og Tómas Lemarquis.Jana Björg Þorvaldsdóttir

Rithöfundarnir Friðgeir Einarsson og Bergþóra Snæbjörnsdóttir.Jana Björg Þorvaldsdóttir

Skáldkonunnar Brynja Hjálmsdóttir og María Elísabet Bragadóttir.Jana Björg Þorvaldsdóttir

Birna, Arngunnur og Steinunn Vala í góðum gír.Jana Björg Þorvaldsdóttir

Ólafur Ásgeirsson og Salka Gústafsdóttir.Jana Björg Þorvaldsdóttir

Parið Gylfi Þorsteinn Gunnlaugsson og Arngunnur Ársælsdóttir með lítið krútt.Jana Björg Þorvaldsdóttir

Hjónin Unnur Ösp og Björn Thors í góðum félagsskap.Jana Björg Þorvaldsdóttir

Gísli Marteinn, Brynja Hjálmsdóttir, Himmi Gau, María Elísabet og Örvar Smárason (og Friðgeir Einarsson í bakgrunni).Jana Björg Þorvaldsdóttir

Pétur Gunnarsson hýr á brá.Jana Björg Þorvaldsdóttir

Margrét las upp úr Varkárri.Jana Björg Þorvaldsdóttir

Fullt var út að dyrum í hófinu.Jana Björg Þorvaldsdóttir

Himmi Gau, Örvar Smárason og María Elísabet skemmtu sér konunglega.Jana Björg Þorvaldsdóttir

Margrét var stælí á því í dressi frá Anitu Hyrlekar.Jana Björg Þorvaldsdóttir

Margrét krotaði í bækur fyrir áhugasama.Jana Björg Þorvaldsdóttir

Bókakápan er sérlega stílhrein.Jana Björg Þorvaldsdóttir

Pétur Gunnarsson kaupir eintak af Fríðu Þorkelsdóttur bóksala.Jana Björg Þorvaldsdóttir

Ásta Arnardóttir, Margrét Bjarnadóttir og Sara Dögg Ásgeirsdóttir.Jana Björg Þorvaldsdóttir
Bókmenntir Samkvæmislífið


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