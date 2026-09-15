Varkár Magga Bjarna fyllti Tjarnarbíó Magnús Jochum Pálsson skrifar 15. september 2026 13:57 Fjöldi góðra gesta leit við í útgáfuhófi Margrétar Bjarnadóttur á föstudaginn. Jóna Björg Þorvaldsdóttir Margrét Bjarnadóttir gaf út Varkára, sína fyrstu skáldsögu, á dögunum og hélt útgáfuhóf af því tilefni í Tjarnarbíói síðastliðinn föstudag. Fjöldi góðra gesta úr dans- og bókmenntaheiminum litu við, fögnuðu með Margréti og fylltu Tjarnarbíó. Margrét Bjarnadóttir er listamaður sem hefur unnið innan ólíkra forma og miðla, einkum á sviði dans, myndlistar og skrifa. Hún hefur áður gefið frá sér bækurnar Orðið á götunni og Líf mitt, til dæmis en Varkár er hennar fyrsta skáldverk, kemur út hjá Benedikt bókaútgáfu og fjallar um þrána eftir því að eignast barn. Varkár kom í bókabúðir í síðustu viku og var fagnað með vel sóttu útgáfuhófi. Jana Björg Þorvaldsdóttir fangaði stemminguna á mynd. Dansarinn Aðalheiður Halldórsdóttir og leikstjórinn Benedict Andrews sultuslök.Jana Björg Þorvaldsdóttir Guðrún Vilmundardóttir, Bergþóra Snæbjörnsdóttir og Halla Þórlaug Óskarsdóttir.Jana Björg Þorvaldsdóttir Hafsteinn Gunnar Sigurðsson og Tómas Lemarquis.Jana Björg Þorvaldsdóttir Rithöfundarnir Friðgeir Einarsson og Bergþóra Snæbjörnsdóttir.Jana Björg Þorvaldsdóttir Skáldkonunnar Brynja Hjálmsdóttir og María Elísabet Bragadóttir.Jana Björg Þorvaldsdóttir Birna, Arngunnur og Steinunn Vala í góðum gír.Jana Björg Þorvaldsdóttir Ólafur Ásgeirsson og Salka Gústafsdóttir.Jana Björg Þorvaldsdóttir Parið Gylfi Þorsteinn Gunnlaugsson og Arngunnur Ársælsdóttir með lítið krútt.Jana Björg Þorvaldsdóttir Hjónin Unnur Ösp og Björn Thors í góðum félagsskap.Jana Björg Þorvaldsdóttir Gísli Marteinn, Brynja Hjálmsdóttir, Himmi Gau, María Elísabet og Örvar Smárason (og Friðgeir Einarsson í bakgrunni).Jana Björg Þorvaldsdóttir Pétur Gunnarsson hýr á brá.Jana Björg Þorvaldsdóttir Margrét las upp úr Varkárri.Jana Björg Þorvaldsdóttir Fullt var út að dyrum í hófinu.Jana Björg Þorvaldsdóttir Himmi Gau, Örvar Smárason og María Elísabet skemmtu sér konunglega.Jana Björg Þorvaldsdóttir Margrét var stælí á því í dressi frá Anitu Hyrlekar.Jana Björg Þorvaldsdóttir Margrét krotaði í bækur fyrir áhugasama.Jana Björg Þorvaldsdóttir Bókakápan er sérlega stílhrein.Jana Björg Þorvaldsdóttir Pétur Gunnarsson kaupir eintak af Fríðu Þorkelsdóttur bóksala.Jana Björg Þorvaldsdóttir Ásta Arnardóttir, Margrét Bjarnadóttir og Sara Dögg Ásgeirsdóttir.Jana Björg Þorvaldsdóttir Bókmenntir Samkvæmislífið Mest lesið Húðdrottning bauð í gellugusu Lífið Vakna við Star Wars-lagið alla morgna Lífið Flippuðust og fáklæddust á Emmy-hátíðinni Tíska og hönnun Sögulegur tvöfaldur sigur á Emmy-verðlaunum Bíó og sjónvarp Macklemore tjáir sig: „Fólk er drepið í dag og fólk verður drepið á morgun“ Lífið Hvað veistu um… Titanic? Lífið Friðrik Þór og Jóna Vigdís ástfangin Lífið Sjálfið okkar: Hvers vegna frestum við oft tveggja mínútna verkefnum? Áskorun Æstir í nektarmyndir Mörthu Stewart Lífið Ed Sheeran sparkar Macklemore Lífið Fleiri fréttir Varkár Magga Bjarna fyllti Tjarnarbíó Kanónur komu saman í Hveragerði Eva Rún og Blær hljóta Barnabókaverðlaun Guðrúnar Helgadóttur Íslenskar Simpsons-þýðingar í bók: Teygju-túli ekki á færi gervigreindarinnar Skúli Tómas, Herbert og Ragnar í hörkustuði á Kjarval „Maður skynjaði eitthvað brothætt en það var hluti af sjarmanum“ Þórdís Zoëga sló í gegn í Kaupmannahöfn Svandís í ritstjórastól Kjánalegustu augnablikin í umræðunni um aðildarviðræður Rigningin stoppaði ekki stuðið hjá Yeoman Orgel Grensáskirkju fékk nýtt líf í Saurbæ Eitt myndband selji upp heilu lagerana Byrjaði sem þráhyggja fyrir rapplagi á spítala Sjá meira