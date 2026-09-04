Gleðibankinn fær nýjan búning í tilefni fertugsafmælis Gula miðans Heilsa 4. september 2026 09:06 Kynslóðir Íslendinga hafa alist upp við Gula miðann sem heldur upp á 40 ára afmæli sitt um þessar mundir með nýju og fersku útliti og afmælisherferðinni „Frá kynslóð til kynslóðar“. Margrét Dagbjört Pétursdóttir er markaðsstjóri Heilsu ehf. og Gula miðans. Guli miðinn fagnar fertugsafmæli í ár, en 40 ár eru liðin frá því að fyrstu vörurnar litu dagsins ljós árið 1986. Í tilefni tímamótanna hefur vörumerkið fengið nýtt og ferskara útlit og afmælisherferðin „Frá kynslóð til kynslóðar“ lítur nú dagsins ljós. Þar sameinast tvö íslensk afmælisbörn á skemmtilegan hátt, því Gleðibankinn fagnar einnig fertugsafmæli í ár. Lagið hefur verið sett í nýjan búning í flutningi tónlistarkonunnar Lúpínu í tilefni af herferðinni. Guli miðinn hefur fylgt Íslendingum í fjóra áratugi og grunnurinn hefur haldist sá sami: að bjóða upp á gæðavítamín á góðu verði. Frá kynslóð til kynslóðar Afmælisherferðin ber yfirskriftina „Frá kynslóð til kynslóðar“ og sækir innblástur í hversdagslíf íslenskra fjölskyldna. „Við vildum fanga litlu augnablikin sem verða að stórum minningum og aðstæður sem við þekkjum flest úr okkar eigin lífi. Okkur fannst mikilvægt að herferðin væri ekki of uppstillt eða fullkomin, heldur að hún fangaði húmorinn, kaosið og hversdagsleikann sem fylgir fjölskyldulífinu,“ segir Margrét Dagbjört Pétursdóttir, markaðsstjóri Heilsu ehf. og Gula miðans. Hún segir yfirskriftina jafnframt lýsa vel þeirri stöðu sem vörumerkið hefur öðlast. „Margar kynslóðir hafa alist upp við Gula miðann. Fólkið sem man eftir gulu glösunum úr æsku er í dag farið að kaupa vörurnar fyrir eigin fjölskyldur og börn. Þar liggur kjarninn í „Frá kynslóð til kynslóðar“ – að vörumerkið þróist með nýjum kynslóðum án þess að missa það sem fólk þekkir og treystir.“ Tvö íslensk afmælisbörn mætast Tónlistin leikur stórt hlutverk í herferðinni og þar hittast tvö íslensk afmælisbörn, því Gleðibankinn fagnar, líkt og Guli miðinn, fertugsafmæli í ár. „Okkur fannst mikilvægt að tónlistin væri í takt við vörumerkið og anda herferðarinnar. Þegar við komumst að því að Gleðibankinn væri einnig 40 ára í ár var aldrei spurning um annað en að nota þessa íslensku perlu.“ Tónlistarkonan Lúpína flytur lagið í nýrri útgáfu í tilefni herferðarinnar og má hlusta á lagið hér fyrir neðan. „Við erum afar þakklát fyrir að hafa fengið afnot af laginu og vonum að fólk kunni vel að meta þessa nýju og fersku útfærslu. Gleðibankinn hefur fylgt þjóðinni frá kynslóð til kynslóðar, rétt eins og Guli miðinn, svo tengingin gat varla verið betri.“ Alvöru fjölskylda í aðalhlutverki Hildur Karen, þjálfari hjá Afrek, og fjölskyldan hennar eru stjörnur herferðarinnar og leggja áherslu á þann hversdagsleika sem sóst var eftir. „Þau ná að fanga nákvæmlega það sem við vildum, húmorinn, kaósið og litlu augnablikin sem verða að stórum minningum. Mér fannst mikilvægt að fá alvöru fjölskyldu til að vera andlit herferðarinnar og þarna fengum við Hildi og fjölskyldu hennar, mann, börn og tengdamóður, til að taka þátt.“ Margrét segir öflugt teymi hafa komið að verkefninu frá upphafi. „Við erum gríðarlega þakklát fyrir allt það fagfólk sem kom að verkefninu og gerði hugmyndina að veruleika. Sérstakar þakkir fá Sigurður Pétur og Anton Darri sem unnu verkefnið með okkur frá upphafi til enda, og auðvitað Hildur Karen og fjölskylda. Lúpína á svo sannarlega líka heiður skilið fyrir sína fallegu útgáfu af Gleðibankanum og ég get ekki beðið eftir að fá lagið á streymisveitur á næstu dögum til að hlusta á það aftur og aftur og aftur.“ Nýtt útlit í tilefni tímamótanna „Við vildum færa útlitið nær nútímanum en passa um leið vel upp á að halda fast í það sem einkennir Gula miðann, sem fólk þekkir og treystir. Guli liturinn er auðvitað áfram í aðalhlutverki og markmiðið var að fólk sæi strax að þetta væri Guli miðinn, bara í nýjum og ferskari búningi.“ Samhliða nýju útliti hefur verið gerð breyting á glösunum. Þau halda sínum dökka lit til að verja innihaldið fyrir birtu, en í stað glers eru þau nú úr endurunnu og endurvinnanlegu hágæðaplasti. Af hverju var ákveðið að skipta úr gleri yfir í plast? „Nýju glösin eru mun léttari en glerglösin, sem dregur verulega úr þyngd í flutningum og þar með kolefnisfótspori umbúðanna. Um leið eru þau hagkvæmari í flutningi, sem hjálpar okkur að halda kostnaði niðri á tímum hækkandi hráefnisverðs. Það skiptir okkur máli því við viljum áfram standa við eitt af grundvallarloforðum Gula miðans: gæði á góðu verði.“ Margrét segir breytinguna jafnframt gera flokkun einfaldari fyrir neytendur. „Við viljum einfalda lífið fyrir neytendur og gera flokkun umbúðanna eins þægilega og mögulegt er. Umbúðirnar geta nú farið saman í plastflokkun heima, í stað þess að þurfa að aðskilja mismunandi efni og fara sérstaklega með þau á endurvinnslustöð.“ Nýjungar í takt við breyttar þarfir Vöruúrval Gula miðans hefur stækkað undanfarin ár og samhliða afmælinu bætast við nýjungar, þar á meðal vítamínsprey. „Neytendur eru orðnir mun meðvitaðri um vítamín og bætiefni og þarfirnar eru fjölbreyttari en áður. Spreyin eru gott dæmi um hvernig við viljum þróa Gula miðann áfram og bjóða upp á fleiri leiðir til að taka inn vítamín.“ Og frekari nýjungar eru á leiðinni. „Við fylgjumst vel með þróuninni erlendis en hlustum um leið vel á þarfir íslenskra neytenda. Markmiðið er að velja nýjungar sem eiga raunverulegt erindi á íslenskan markað. Á komandi vikum má búast við enn fleiri nýjungum sem við hlökkum til að kynna fyrir þjóðinni.“ Þrátt fyrir breytt og bætt útlit og úrval Gula miðans er kjarninn áfram sá sami: Gæðavítamín á góðu verði, frá kynslóð til kynslóðar. Heilsa Mest lesið „Ætlarðu að lifa eða ætlarðu að deyja?“ Lífið Hvað veistu um… London? Lífið Hættir með stefnumótaþættina vinsælu Lífið Fylltu Egilshöllina á forsýningu Hvar er draumurinn? 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