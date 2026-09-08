Á Miklubraut má nú fá nýbakaðar New York-pítsusneiðar, samlokur, kaffi, drykki og aðrar nauðsynjavörur allan sólarhringinn án þess að fara úr bílnum.
Sbarro hefur opnað nýjan stað við Orkuna á Miklubraut þar sem bæði Sbarro og verslunin eru opin allan sólarhringinn, alla daga vikunnar.
„Við viljum að Miklabraut verði staðurinn sem fólk getur treyst á þegar það er snemma á ferðinni, seint á heimleið eða vantar eitthvað yfir nóttina,“ segir Martin Kijovsky, rekstrarstjóri Sbarro. „Hér getur fólk fengið heitan mat, kaffi og það helsta úr versluninni allan sólarhringinn.“
Á staðnum má fá heitar pítsusneiðar, heilar pítsur, samlokur og langlokur, kaffi og ískaffi ásamt drykkjum, sælgæti, snarli, tóbaks- og nikótínvörum og öðrum nauðsynjum fyrir fólk á ferðinni. Vöruúrval verslunarinnar verður síðan aukið enn frekar á næstu vikum með bakkelsi og pylsum.
Bílalúgan á Miklubraut er jafnframt einstök innan Sbarro-kerfisins. Sbarro rekur yfir 850 staði víðs vegar um heiminn, en staðurinn á Miklubraut er sá eini þar sem viðskiptavinir geta séð úrvalið af tilbúnum pítsum við bílalúguna. Viðskiptavinir geta því keyrt að lúgunni, séð hvaða pítsur eru tilbúnar og valið sér sneið beint úr bílnum.
Einnig er hægt að panta fyrirfram í netverslun Sbarro á sbarro.is, velja Miklubraut og sækja pöntunina beint í lúguna án þess að fara úr bílnum.
„Það er sérstaklega skemmtilegt fyrir okkur að þessi útfærsla sé komin frá Íslandi. Af yfir 850 Sbarro-stöðum um allan heim er Miklabraut sá eini þar sem viðskiptavinir geta valið sér pítsusneið með þessum hætti beint úr bílnum,“ segir Martin.