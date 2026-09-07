Meira til baka með Takk í Bónus og Hagkaup Hagar 7. september 2026 14:05 Sesselía Birgisdóttir, forstöðumaður viðskiptavildar, upplifunar og miðlunar hjá Högum, kynnir breytingar á vildarkerfinu. Vildarkerfi Takk hefur nú tekið breytingum sem gefa vildarvinum tækifæri til að fá meira til baka þegar þeir versla í Bónus og Hagkaup. Með breytingunum fjölgar bæði þeim vörum og vöruflokkum sem gefa Takk krónur til baka og þar með tækifærum vildarvina til að fá meira til baka þegar þeir versla. Í Hagkaup eru vöruflokkar komnir með fasta Takk krónusöfnun og samhliða eru komin ný Topp tilboð í bæði Bónus og Hagkaup. Takk er sameiginlegt vildarkerfi Haga þar sem vildarvinir safna Takk krónum og fá aðgang að sérkjörum og fríðindum hjá Bónus, Hagkaup, Eldum rétt og á völdum þjónustuþáttum hjá Olís. Takk krónurnar sem safnast má nýta við kaup í Bónus og Hagkaup. „Við erum mjög ánægð með hversu margir hafa tekið Takk í notkun á skömmum tíma. Frá upphafi höfum við lagt áherslu á að þróa kerfið áfram og auka virði fyrir vildarvini. Við viljum gefa fólki fleiri tækifæri til að safna Takk krónum og aukinn áhugi birgja á samstarfi við Takk hefur skapað tækifæri til að sækja enn sterkari Takk tilboð og fjölga þeim vörum sem gefa Takk krónur til baka,“ segir Sesselía Birgisdóttir, forstöðumaður viðskiptavildar, upplifunar og miðlunar hjá Högum. Vildarvinir safna bæði af stökum vörum og vöruflokkum með Takk appinu Föst Takk söfnun á fleiri vörum í Hagkaup Ein stærsta nýlega breytingin hjá Takk er að nú geta vildarvinir alltaf safnað Takk krónum af vinsælum vörum og vöruflokkum í Hagkaup. Vildarvinir fá nú 1,5% í Takk krónum til baka af snyrtivörum og sérvöru, þar á meðal leikföngum, búsáhöldum, fatnaði og skóm. Þá fást 3% til baka af öllum vítamínum og fæðubótaefnum. Föst Takk krónusöfnun nær einnig til fleiri vinsælla vara og þjónustu í Hagkaup. Vildarvinir fá til að mynda 15% tkr til baka af Refnum, 5% tkr af Skálinni og Salatbarnum og 3% tkr af eldgrilluðum kjúklingi. Með fastri söfnun hjá Hagkaup safna vildarvinir sem skrá sig inn við kaup Takk krónum af þessum vörum alla daga og söfnunin er ekki bundin við tímabundin Takk tilboð. Markmiðið er að fjölga tækifærunum til að safna af vörum sem fólk kaupir reglulega. Til viðbótar við vörur með fasta söfnun verða áfram í boði tímabundin tilboð með meiri söfnun og geta vildarvinir fylgst með þeim í appinu og á rafrænum hillumiðum í verslunum. Vildarvinir safna alltaf af snyrtivöru og sérvöru í Hagkaup, þar á meðal leikföngum, búsáhöldum, fatnaði og skóm. Tax Free-afsláttur og Takk krónur á sama tíma Fasta söfnunin gildir líka þegar önnur tilboð eru í gangi. Það þýðir að vildarvinir geta nýtt sér önnur afsláttarkjör og safnað Takk krónum á sama tíma. Nú standa til dæmis yfir Tax Free-dagar af snyrtivöru í Hagkaup til 9. september. Vildarvinir fá því bæði Tax Free-afsláttinn af snyrtivörum og safna 1,5% í Takk krónum af kaupunum á sama tíma. Þannig bætist Takk söfnunin við þau afsláttarkjör sem þegar eru í boði í stað þess að koma í stað annarra afslátta. Ný Topp tilboð í Bónus og Hagkaup Samhliða föstu kjörunum í Hagkaup eru komin ný Topp tilboð Takk í bæði Bónus og Hagkaup. Þar eru valdar vörur með veglega söfnun Takk króna í takmarkaðan tíma. Sex Topp tilboð eru hverju sinni í Hagkaup og Bónus og gilda í eina til tvær vikur í senn. Þau verða sérstaklega sýnileg í Takk appinu og í verslunum svo auðvelt sé að fylgjast með hvaða vörur gefa veglega söfnun hverju sinni. Topp tilboðin eru þó aðeins hluti þeirra fríðinda sem standa vildarvinum til boða. Nú eru yfir 2.000 Takk vörur sem veita Takk krónusöfnun í verslunum og ný tilboð bætast reglulega við. Topp tilboð gilda í 1-2 vikur í senn. Takk heldur áfram að þróast Breytingarnar byggja meðal annars á reynslunni af fyrstu mánuðum Takk, endurgjöf frá viðskiptavinum og auknum áhuga birgja á samstarfi við vildarkerfið. Aukið samstarf við birgja skapar fleiri tækifæri til að bjóða Takk tilboð á fjölbreyttari vörum og vöruflokkum. Áfram verður því unnið að því að fjölga tækifærum vildarvina til að safna Takk krónum og þróa fríðindin samhliða kerfinu. Einnig er fjöldi annarra fríðindatilboða hjá samstarfsaðilum í appinu og þar geta vildarvinir fengið góð kjör á veitingastöðum, í afþreyingu og af þjónustu. Einnig eru margir viðburðir og leikir í appinu fyrir vildarvini Takk. „Takk er ungt kerfi og við viljum halda áfram að hlusta á viðskiptavini og þróa það í takt við þarfir þeirra. Við erum strax að gera breytingar út frá því sem við höfum lært fyrstu mánuðina og ætlum að halda því áfram. Við erum rétt að byrja og það er margt spennandi fram undan. Markmiðið er að vildarvinir fái sífellt meira til baka með Takk,“ segir Sesselía.Hér er hægt að kynna sér Takk vildarkerfið frekar og sækja Takk appið. Sesselía Birgisdóttir segir aukið samstarf við birgja skapi tækifæri til að bjóða Takk tilboð á fjölbreyttari vörum og vöruflokkum. Verslun Mest lesið Lést eftir mislukkaða typpastækkun í Taílandi Lífið Hélt allsherjar skilnaðarpartý: „Ég er frjáls“ Lífið „Brúðkaup aldarinnar“ hjá Önnu Fríðu og Sverri Lífið Stjörnulífið: Undir hárlengingum og bótoxi leynist íslenskur karlmaður Lífið Einn mánuður án áfengis breytti öllu Lífið Ólíkt hafast þeir að forsetarnir fyrrverandi Lífið Sjálfið okkar: Þynnkan eftir mannamót (samt drakkstu ekki neitt!) Áskorun Allir og amma þeirra mættu í þjóðbúningi Tíska og hönnun Sögufrægt verslunarhús til sölu Lífið 50+: Má maður fagna því þegar börnin flytja að heiman? Áskorun Fleiri fréttir Meira til baka með Takk í Bónus og Hagkaup Smellir George Michael lifna við á tónleikum í Hörpu og Hofi Allt í ferðalagið og jafnvel það sem þú vissir ekki að þig vantaði Gleðibankinn fær nýjan búning í tilefni fertugsafmælis Gula miðans Úr verkfræðinni í listina: „Stundum verður maður bara að fylgja innsæinu“ Beint flug til Portó Daría fagnar tíu árum – úr lítilli snyrtivöruverslun í lífsstílsverslun Hlaupa fyrir Ljósið í Reykjavíkurmaraþoninu Harpa býður heim á 15 ára afmæli á Menningarnótt Bylgjan fagnar 40 árum með stórveislu á Menningarnótt Gamall klassíker fær helvíti góða yfirhalningu Golfmót FM957 Vinsælasta ABBA-sýning heims í Hörpu og Hofi „Ísland, biðin er á enda!“ Loksins hægt að panta ilmvötn á Boozt Allt undir einu þaki í hjarta Hafnarfjarðar „Ég hélt að ég þyrfti bara að harka af mér“ Afmælisbomba í Beautybox og verk Sögu Sig í pottinum Þurrsjampó eru ekki öll eins, svona velur þú réttu vöruna fyrir þitt hár Pylsur eins og þú hefur líklega aldrei grillað þær áður Frá jólamörkuðum Evrópu til ævintýra í Asíu og Afríku Grillaður Gaggalagú með leynisósu landsliðskokksins Sjá meira