Lífið samstarf

Meira til baka með Takk í Bónus og Hag­kaup

Hagar
Sesselía Birgisdóttir, forstöðumaður viðskiptavildar, upplifunar og miðlunar hjá Högum, kynnir breytingar á vildarkerfinu.
Sesselía Birgisdóttir, forstöðumaður viðskiptavildar, upplifunar og miðlunar hjá Högum, kynnir breytingar á vildarkerfinu.

Vildarkerfi Takk hefur nú tekið breytingum sem gefa vildarvinum tækifæri til að fá meira til baka þegar þeir versla í Bónus og Hagkaup. Með breytingunum fjölgar bæði þeim vörum og vöruflokkum sem gefa Takk krónur til baka og þar með tækifærum vildarvina til að fá meira til baka þegar þeir versla. Í Hagkaup eru vöruflokkar komnir með fasta Takk krónusöfnun og samhliða eru komin ný Topp tilboð í bæði Bónus og Hagkaup.

Takk er sameiginlegt vildarkerfi Haga þar sem vildarvinir safna Takk krónum og fá aðgang að sérkjörum og fríðindum hjá Bónus, Hagkaup, Eldum rétt og á völdum þjónustuþáttum hjá Olís. Takk krónurnar sem safnast má nýta við kaup í Bónus og Hagkaup.

„Við erum mjög ánægð með hversu margir hafa tekið Takk í notkun á skömmum tíma. Frá upphafi höfum við lagt áherslu á að þróa kerfið áfram og auka virði fyrir vildarvini. Við viljum gefa fólki fleiri tækifæri til að safna Takk krónum og aukinn áhugi birgja á samstarfi við Takk hefur skapað tækifæri til að sækja enn sterkari Takk tilboð og fjölga þeim vörum sem gefa Takk krónur til baka,“ segir Sesselía Birgisdóttir, forstöðumaður viðskiptavildar, upplifunar og miðlunar hjá Högum.

Vildarvinir safna bæði af stökum vörum og vöruflokkum með Takk appinu

Föst Takk söfnun á fleiri vörum í Hagkaup

Ein stærsta nýlega breytingin hjá Takk er að nú geta vildarvinir alltaf safnað Takk krónum af vinsælum vörum og vöruflokkum í Hagkaup.

Vildarvinir fá nú 1,5% í Takk krónum til baka af snyrtivörum og sérvöru, þar á meðal leikföngum, búsáhöldum, fatnaði og skóm. Þá fást 3% til baka af öllum vítamínum og fæðubótaefnum.

Föst Takk krónusöfnun nær einnig til fleiri vinsælla vara og þjónustu í Hagkaup. Vildarvinir fá til að mynda 15% tkr til baka af Refnum, 5% tkr af Skálinni og Salatbarnum og 3% tkr af eldgrilluðum kjúklingi.

Með fastri söfnun hjá Hagkaup safna vildarvinir sem skrá sig inn við kaup Takk krónum af þessum vörum alla daga og söfnunin er ekki bundin við tímabundin Takk tilboð. Markmiðið er að fjölga tækifærunum til að safna af vörum sem fólk kaupir reglulega. Til viðbótar við vörur með fasta söfnun verða áfram í boði tímabundin tilboð með meiri söfnun og geta vildarvinir fylgst með þeim í appinu og á rafrænum hillumiðum í verslunum.

Vildarvinir safna alltaf af snyrtivöru og sérvöru í Hagkaup, þar á meðal leikföngum, búsáhöldum, fatnaði og skóm.

Tax Free-afsláttur og Takk krónur á sama tíma

Fasta söfnunin gildir líka þegar önnur tilboð eru í gangi. Það þýðir að vildarvinir geta nýtt sér önnur afsláttarkjör og safnað Takk krónum á sama tíma.

Nú standa til dæmis yfir Tax Free-dagar af snyrtivöru í Hagkaup til 9. september. Vildarvinir fá því bæði Tax Free-afsláttinn af snyrtivörum og safna 1,5% í Takk krónum af kaupunum á sama tíma. Þannig bætist Takk söfnunin við þau afsláttarkjör sem þegar eru í boði í stað þess að koma í stað annarra afslátta.

Ný Topp tilboð í Bónus og Hagkaup

Samhliða föstu kjörunum í Hagkaup eru komin ný Topp tilboð Takk í bæði Bónus og Hagkaup. Þar eru valdar vörur með veglega söfnun Takk króna í takmarkaðan tíma.

Sex Topp tilboð eru hverju sinni í Hagkaup og Bónus og gilda í eina til tvær vikur í senn. Þau verða sérstaklega sýnileg í Takk appinu og í verslunum svo auðvelt sé að fylgjast með hvaða vörur gefa veglega söfnun hverju sinni.

Topp tilboðin eru þó aðeins hluti þeirra fríðinda sem standa vildarvinum til boða. Nú eru yfir 2.000 Takk vörur sem veita Takk krónusöfnun í verslunum og ný tilboð bætast reglulega við.
Topp tilboð gilda í 1-2 vikur í senn.

Takk heldur áfram að þróast

Breytingarnar byggja meðal annars á reynslunni af fyrstu mánuðum Takk, endurgjöf frá viðskiptavinum og auknum áhuga birgja á samstarfi við vildarkerfið.

Aukið samstarf við birgja skapar fleiri tækifæri til að bjóða Takk tilboð á fjölbreyttari vörum og vöruflokkum. Áfram verður því unnið að því að fjölga tækifærum vildarvina til að safna Takk krónum og þróa fríðindin samhliða kerfinu. Einnig er fjöldi annarra fríðindatilboða hjá samstarfsaðilum í appinu og þar geta vildarvinir fengið góð kjör á veitingastöðum, í afþreyingu og af þjónustu. Einnig eru margir viðburðir og leikir í appinu fyrir vildarvini Takk.

„Takk er ungt kerfi og við viljum halda áfram að hlusta á viðskiptavini og þróa það í takt við þarfir þeirra. Við erum strax að gera breytingar út frá því sem við höfum lært fyrstu mánuðina og ætlum að halda því áfram. Við erum rétt að byrja og það er margt spennandi fram undan. Markmiðið er að vildarvinir fái sífellt meira til baka með Takk,“ segir Sesselía.

Hér er hægt að kynna sér Takk vildarkerfið frekar og sækja Takk appið.

Sesselía Birgisdóttir segir aukið samstarf við birgja skapi tækifæri til að bjóða Takk tilboð á fjölbreyttari vörum og vöruflokkum.
Verslun


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.