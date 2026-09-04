Allt í ferðalagið og jafnvel það sem þú vissir ekki að þig vantaði Víkurverk 4. september 2026 13:01 „Hjá okkur finnur þú allt í ferðalagið og allt sem þú vissir ekki að þig vantaði í ferðalagið,“ segir Íris Angela Jóhannesdóttir, innkaupa- og markaðsstjóri Víkurverks. Það er óhætt að segja að úrvalið sé fjölbreytt hjá Víkurverki. Þar má finna húsbíla, hjólhýsi, sporthýsi og tjaldvagna ásamt fjölbreyttu úrvali af vörum fyrir ferðalagið, pallinn, veiðina eða lautarferðina. Þar er einnig gott úrval af gjafavöru og ýmsu öðru sem getur gert ferðalagið enn skemmtilegra. „Hjá okkur finnur þú allt í ferðalagið og allt sem þú vissir ekki að þig vantaði í ferðalagið,“ segir Íris Angela Jóhannesdóttir, innkaupa- og markaðsstjóri Víkurverks, og bætir brosandi við að það sé alltaf sól í Víkurverki. Hjólhýsið eins og heimili á hjólum Vorið og sumarið eru eðli málsins samkvæmt annasamur tími hjá Víkurverki og segir Íris sumarið hafi gengið vonum framar. „Það var greinilega mikill áhugi á ferðalögum innanlands. Margir af viðskiptavinum okkar segja að það að ferðast með hjólhýsi sé eins og að vera heima hjá sér, nema bara nær íslenskri náttúru,“ segir hún. Og möguleikarnir á ferðalögum innanlands eru nánast óþrjótandi að hennar sögn. „Ísland er svo fjölbreytt að fólk getur ferðast um landið í áratugi en samt alltaf fundið nýjan stað til að heimsækja. Það besta við hjólhýsalífið er líka að þú getur elt veðrið og átt yndislegar samverustundir með fjölskyldunni. Að skapa góðar minningar með fjölskyldunni er mjög dýrmætt.“ Nýjungarnar slógu í gegn Það var mikið um nýjungar hjá Víkurverki í ár og segir Íris nýja gerð fortjalda hafa slegið sérstaklega í gegn. Í gjafavörunni hafi einnig bæst við ýmislegt skemmtilegt, meðal annars arineldur fyrir útileguna, nýjar línur af borðum og stólum, ljósum og borðbúnaði. „Það var líka mikið fjör hjá söluráðgjöfunum okkar í sumar. Þeir voru að kynna allt það nýjasta í hönnun og útliti ferðavagna og meðal annars sló Camp-let tjaldvagninn okkar í gegn í ár.“ Nýjungarnar eru þó langt frá því að vera búnar. „Ég var að koma af sýningu og með haustinu og fram eftir vetri byrjum við að kynna allt það nýjasta fyrir 2027. Það er því ýmislegt spennandi fram undan.“ Hláturinn lengir lífið Auglýsingar Víkurverks hafa vakið athygli undanfarin ár enda hefur fyrirtækið fengið til liðs við sig nokkra fulltrúa úr landsliði grínista sem hafa brugðið á leik í stórskemmtilegum auglýsingunum. „Eitt af því skemmtilegasta við starfið mitt er að fá tækifæri til að vinna með öllum þessum snillingum. Samstarfið hefur verið svo skemmtilegt og fjölbreytt,“ segir Íris. Einn af kostulegum karakterum úr auglýsingum Víkurverks. Hún segir Víkurverk taka virkan þátt í sköpuninni frá upphafi. „Við vinnum líka öll handritin sjálf og svo setja snillingarnir sinn sérstaka svip á þetta allt saman. Úr verða þessar skemmtilegu auglýsingar sem virðast ná vel til landsmanna, enda lengir hláturinn lífið!“ Bíladagar og samningstuð Það er nóg um að vera hjá Víkurverki næstu daga því dagana 7.–11. september verða sérstakir bíladagar. „Söluráðgjafarnir okkar kynna þá nýja og notaða húsbíla og verða í sérstöku samningstuði. Opið verður frá klukkan 10 til 17 svo það er um að gera að kíkja til okkar í einn kaffibolla.“ Íris bendir jafnframt á að haustið marki alls ekki lok ferðavagnatímabilsins hjá Víkurverki. Þá færist einfaldlega meiri áhersla yfir á undirbúning fyrir veturinn og næsta sumar. „Ég verð nú að fá að koma því að ný og endurbætt verkstæðismóttaka okkar er staðsett austanmegin við húsið og þar er boðið upp á fjölbreytta þjónustu. Strákarnir eru á fullu þessa dagana, bæði við að gera vagna klára fyrir veturinn og aðstoða viðskiptavini okkar við að undirbúa vagninn fyrir næsta sumar. Haustið og veturinn eru enda kjörinn tími til þess.“ Með því að nýta verkstæðið sé hægt að einfalda undirbúninginn til muna. „Það er því um að gera að spara sér tíma og nýta þessa flottu þjónustu sem er í boði.“ Alltaf glaðningur fyrir krakkana Að sögn Írisar eru góð þjónusta og gott andrúmsloft meðal þess sem viðskiptavinir Víkurverks nefna gjarnan þegar þeir lýsa upplifun sinni af fyrirtækinu. „Við viljum að það sé upplifun fyrir viðskiptavini okkar að koma til okkar í Víkurhvarfið. Við leggjum mikið upp úr því að vera með fjölbreytt vöruúrval til að ná til sem flestra.“ Markmiðið sé í grunninn einfalt: að fólk fari ánægt af stað í næsta ævintýri. „Við viljum að viðskiptavinir Víkurverks leggi glaðir af stað í ferðalagið. Og allir krakkar sem koma í heimsókn til okkar fá alltaf glaðning,“ segir Íris brosandi að lokum. Ferðalög Mest lesið „Ætlarðu að lifa eða ætlarðu að deyja?“ Lífið Gísli Marteinn syrgir þrjóskan Vesturbæing Lífið Hvað veistu um… London? Lífið Hættir með stefnumótaþættina vinsælu Lífið Survivor-keppandi missti fót og krefst 100 milljóna dala í skaðabætur Lífið Fylltu Egilshöllina á forsýningu Hvar er draumurinn? Bíó og sjónvarp Fastagestur lumaði á áttatíu ára gömlum grip Lífið Star Wars Zero Company: Herkænskan klikkar seint Leikjavísir Gleðibankinn fær nýjan búning í tilefni fertugsafmælis Gula miðans Lífið samstarf Af TikTok á skjáinn Bíó og sjónvarp Fleiri fréttir Gleðibankinn fær nýjan búning í tilefni fertugsafmælis Gula miðans Úr verkfræðinni í listina: „Stundum verður maður bara að fylgja innsæinu“ Beint flug til Portó Daría fagnar tíu árum – úr lítilli snyrtivöruverslun í lífsstílsverslun Hlaupa fyrir Ljósið í Reykjavíkurmaraþoninu Harpa býður heim á 15 ára afmæli á Menningarnótt Bylgjan fagnar 40 árum með stórveislu á Menningarnótt Gamall klassíker fær helvíti góða yfirhalningu Golfmót FM957 Vinsælasta ABBA-sýning heims í Hörpu og Hofi „Ísland, biðin er á enda!“ Loksins hægt að panta ilmvötn á Boozt Allt undir einu þaki í hjarta Hafnarfjarðar „Ég hélt að ég þyrfti bara að harka af mér“ Afmælisbomba í Beautybox og verk Sögu Sig í pottinum Þurrsjampó eru ekki öll eins, svona velur þú réttu vöruna fyrir þitt hár Pylsur eins og þú hefur líklega aldrei grillað þær áður Frá jólamörkuðum Evrópu til ævintýra í Asíu og Afríku Grillaður Gaggalagú með leynisósu landsliðskokksins Sjá meira