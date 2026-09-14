Hátt í þúsund manns mættu í matar- og vínveislu Innnes Innnes 14. september 2026 12:58 Um þúsund manns sóttu stórsýninguna Matur & vín 2026 þar sem Innnes bauð viðskiptavinum og samstarfsaðilum til stórveislu. Um 60 matvæla- og vínbirgjar kynntu ýmsar kræsingar sem vöktu mikla lukku hjá gestum. Myndir/Toggi/Þorgeir Ólafsson Stórsýningin Matur & vín 2026 fór fram í annað sinn á dögunum þegar Innnes bauð viðskiptavinum og samstarfsaðilum til stórveislu í Korngarða 3 í Reykjavík. Þar komu saman um 60 matvæla- og vínbirgjar og miðað við mætinguna er ljóst að áhuginn á góðum mat og drykk er alls ekki á undanhaldi. Hátt í þúsund gestir lögðu leið sína á sýninguna þar sem hægt var að smakka allt frá villibráð, spænskum tapasréttum og ítölskum eftirréttum yfir í vín, kokteila og kaffi. Jóhanna Ýr Hallgrímsdóttir, markaðsstjóri Innnes, segir viðtökurnar hafa verið vonum framar. „Viðtökurnar voru frábærar, bæði frá viðskiptavinum okkar og þeim birgjum sem tóku þátt. Það er greinilega mikil þörf fyrir sýningu af þessu tagi og sérstaklega ánægjulegt að heyra hversu ánægðir gestir og þátttakendur voru með daginn.“ Maturinn fékk enn stærra hlutverk Matur & vín var fyrst haldin árið 2024 og tókst þá afar vel. Strax í kjölfarið var ljóst að grundvöllur væri fyrir framhaldi og stefnt er að því að sýningin verði haldin annað hvert ár. Fyrsta sýningin tókst vonum framar og sýningin um helgina staðfesti endanlega að hún er komin til að vera. Í ár var ákveðið að stíga enn stærra skref í matarhluta sýningarinnar. Fleiri matarbirgjar tóku þátt en árið 2024 og fjölbreytt hráefni og réttir fengu aukið vægi. „Við heyrðum frá mörgum gestum að aukið úrval matar hefði slegið í gegn. Það sýnir líka vel hversu vel þessir tveir heimar eiga saman, matur og vín, og endurspeglar því nafn sýningarinnar einstaklega vel.“ Frá villibráð yfir í spænska tapasstemningu Sýningunni var skipt upp í nokkur svæði með ólíkum þemum. Á aðalsvæðinu voru um 40 vínbirgjar sem buðu gestum að kynna sér og smakka fjölbreytt úrval léttvína og sterkra drykkja. Þar var einnig langborð með pinnamat úr hráefnum sem Innnes flytur inn, ítölskum eftirréttum og úrvali af skinkum. Í sýningareldhúsinu var hins vegar farið að horfa örlítið fram á veginn og hátíðarstemningin tekin snemma. Þar var meðal annars lögð áhersla á villibráð og ýmsar vörur og lausnir fyrir jólahlaðborðin. Kokteilarnir fengu einnig sitt pláss. Á barnum var Koskenkorva-vodki í aðalhlutverki, en Innnes tók nýlega við sölu og dreifingu vörumerkisins á Íslandi. „Þetta var kjörið tækifæri fyrir okkur til að kynna Koskenkorva sérstaklega og leyfa gestum að smakka fjölbreytta kokteila þar sem vodkinn var í aðalhlutverki,“ segir Jóhanna. Suðræn stemning í útitjaldinu Gestir þurftu ekki að fara langt til að ferðast örlítið sunnar á bóginn. Í útitjaldinu tók við suðræn tapasstemning þar sem meðal annars var boðið upp á paellu, osta, ólífur og pizzur ásamt Iberico-svínakjöti, kálfakjöti og írsku nautakjöti. „Þetta svæði vakti mikla lukku meðal gesta. Með matnum var svo hægt að smakka fjölbreytt úrval drykkja frá birgjum okkar, meðal annars bjór, gosdrykki og kokteila.“ Þeir sem vildu taka aðeins rólegri endasprett gátu síðan komið við á sérstöku kaffihúsasvæði. Þar kynnti Innnes fjölbreyttar lausnir í kaffiþjónustu fyrir fyrirtæki og að sjálfsögðu var eitthvað með kaffinu. Gestir gátu þar smakkað úrval brauðmetis og sætmetis. Hátt í þúsund gestir mættu Um 60 matvæla- og vínbirgjar tóku þátt í sýningunni Matur & vín í ár og segir Jóhanna erfitt að nefna nákvæma lokatölu gesta. Ljóst sé þó að vel hafi verið mætt. „Ég hef ekki fengið staðfesta lokatölu, en gróflega áætlað teljum við að hátt í þúsund manns hafi lagt leið sína á sýninguna á meðan hún stóð yfir.“ Að baki sýningu af þessari stærðargráðu liggur mikil vinna og segir Jóhanna árangurinn fyrst og fremst vera afrakstur öflugrar teymisvinnu starfsfólks Innnes. „Það eru ótrúlega margar hendur sem koma að undirbúningi og framkvæmd sýningarinnar og mig langar að færa starfsfólki Innnes kærar þakkir fyrir framlag þeirra. Það var sérstaklega ánægjulegt að sjá hversu tilbúnir allir voru að leggja sitt af mörkum til að gera daginn sem glæsilegastan.“ Og miðað við viðtökurnar þurfa unnendur matar og víns ekki að óttast að þetta hafi verið í síðasta sinn. „Það væri ekki hægt að setja upp sýningu af þessari stærðargráðu nema með öflugri teymisvinnu og samstilltu átaki. Þetta sýnir svo vel hvað við getum áorkað þegar við vinnum öll saman að sama markmiði.“ Þorgeir Ólafsson ljósmyndari var á staðnum og tók nokkrar skemmtilegar myndir. Matur Drykkir Mest lesið Stjörnulífið: Í fyrsta skipti í bikiníi í útlöndum Lífið Heldur sig til hlés og lifir skírlífi Lífið Vala Matt kom heljarinnar búslóð fyrir í sextíu fermetra íbúð Lífið 50+: Svefnherbergisskilnaður Áskorun Tekur árásum á samfélagsmiðlum fagnandi Lífið Ein pilla dró Panettiere til dauða Lífið „Ég byrjaði að lesa kaflann og fór bara að gráta“ Lífið Skúli Jón og Jennifer gengin í hnapphelduna Lífið „Ég ætla að sofa heila eilífð núna“ Tónlist Krakkatía vikunnar: Tollering, Sims og Einar Áskell Lífið Fleiri fréttir Hátt í þúsund manns mættu í matar- og vínveislu Innnes Lifandi menning í hjarta Hafnarfjarðar Betri svefn byrjar á því sem er næst húðinni 1991 var eitt stærsta ár tónlistarsögunnar Tveggja ára og talar betri íslensku en flest Nýr sólarhringsstaður á Miklubraut: Sbarro, kaffi og verslun allan sólarhringinn Meira til baka með Takk í Bónus og Hagkaup Smellir George Michael lifna við á tónleikum í Hörpu og Hofi Allt í ferðalagið og jafnvel það sem þú vissir ekki að þig vantaði Gleðibankinn fær nýjan búning í tilefni fertugsafmælis Gula miðans Úr verkfræðinni í listina: „Stundum verður maður bara að fylgja innsæinu“ Beint flug til Portó Daría fagnar tíu árum – úr lítilli snyrtivöruverslun í lífsstílsverslun Hlaupa fyrir Ljósið í Reykjavíkurmaraþoninu Harpa býður heim á 15 ára afmæli á Menningarnótt Bylgjan fagnar 40 árum með stórveislu á Menningarnótt Gamall klassíker fær helvíti góða yfirhalningu Golfmót FM957 Vinsælasta ABBA-sýning heims í Hörpu og Hofi „Ísland, biðin er á enda!“ Loksins hægt að panta ilmvötn á Boozt Allt undir einu þaki í hjarta Hafnarfjarðar „Ég hélt að ég þyrfti bara að harka af mér“ Afmælisbomba í Beautybox og verk Sögu Sig í pottinum Þurrsjampó eru ekki öll eins, svona velur þú réttu vöruna fyrir þitt hár Pylsur eins og þú hefur líklega aldrei grillað þær áður Frá jólamörkuðum Evrópu til ævintýra í Asíu og Afríku Grillaður Gaggalagú með leynisósu landsliðskokksins Sjá meira