Fjörður er í hjarta Hafnarfjarðar þar sem verslun, veitingar, menning og fjölbreytt mannlíf mætast. Hér getur öll fjölskyldan átt góðan dag saman og notið alls þess sem miðbær Hafnarfjarðar hefur upp á að bjóða.
Fjörður hefur tekið miklum breytingum að undanförnu og með opnun Bókasafns Hafnarfjarðar hefur menningarlífið eflst enn frekar. Gestum hefur fjölgað verulega og yfir 12.000 manns sóttu safnið heim um helgina þegar hátíðin Heimar og himingeimar fór fram.
Fram undan er fjölbreytt dagskrá með viðburðum, listasmiðjum og verkstæðum fyrir fólk á öllum aldri. Bókasafnið býður upp á miklu meira en bækur, þar á meðal fjölbreytta aðstöðu og stóran fjölnotasal. Nýtt kaffitorg hefur einnig litið dagsins ljós í Firði þar sem tilvalið er að setjast niður yfir heitu kakói og vöfflu.
Nú er Fjörður einnig opinn á sunnudögum, sem gerir hann að kjörnum áfangastað fyrir fjölskylduna um helgar. Auðvelt er að komast í Fjörðinn með strætó og í miðbænum eru næg gjaldfrjáls bílastæði.
Það er tilvalið að sameina heimsókn í Fjörð við góðan dag í miðbæ Hafnarfjarðar – rölta um bæinn og Hellisgerði, skoða verslanir, njóta góðs matar á fjölbreyttum veitingastöðum eða ganga niður að höfn og njóta sjávarloftsins og mannlífsins.
Komdu með fjölskylduna í hjarta Hafnarfjarðar og njóttu verslana, góðs matar, menningar og mannlífs og upplifðu Fjörðinn fagra.
Opnunartíma Fjarðar er hægt að sjá hér og þau sem vilja kynna sér spennandi uppbyggingu í miðbænum finna allt um það hér.