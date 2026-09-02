Beint flug til Portó

Ferðaskrifstofan Aventura býður upp á fjölbreytt úrval ferða allt árið um kring og þar skipa borgarferðir til spennandi áfangastaða í Evrópu stóran sess. Úrval borgarferða Aventura hefur verið í stöðugri þróun undanfarin ár og í haust hefur úrvalið verið aukið enn frekar.
„Við leggjum áherslu á að bjóða upp á spennandi áfangastaði og beint flug á dagsetningum sem henta Íslendingum vel,“ segir Andri Már Ingólfsson, forstjóri Aventura. „Í nokkrum þessara ferða er m.a. flogið beint frá Egilsstöðum og Akureyri sem hefur fallið vel í kramið hjá þeim landsmönnum sem búa fjarri suðvesturhluta landsins.“
Október hefur um árabil verið vinsælasti mánuður Íslendinga þegar kemur að borgarferðum og í ár býður Aventura meðal annars upp á ferðir til Portó, Kraká og Búdapest. En það er ekki aðeins haustið sem er spennandi hjá ferðaskrifstofunni. Þegar horft er fram á næsta ár eru þegar komnar í sölu páskaferðir til Prag og Lissabon og sumarið 2027 verður meðal annars boðið upp á ferðir til Split í Króatíu.
„Svo vil ég hvetja sem flesta til að taka þátt í skemmtilegum leik á Facebook-síðu Bylgjunnar hjá Ívari Guðmunds þar sem heppnir hlustendur geta unnið flugferð til Portó, Búdapest eða Kraká.“
Portó hefur á undanförnum árum orðið sífellt vinsælli áfangastaður meðal Íslendinga og það kemur Andra Má Ingólfssyni, forstjóra Aventura, ekki á óvart. Borgin á sér langa og merkilega sögu og mikilfenglegar byggingar bera þess glöggt merki hversu auðug og mikilvæg hún var fyrr á öldum.
„Portó tók á sínum tíma á móti miklum verðmætum frá nýlendum Portúgala og þar varð til gríðarlegt ríkidæmi og mikil menning. Þess vegna finnur maður arkitektúr í borginni sem maður sér eiginlega hvergi annars staðar. Þetta er einfaldlega ofboðslega falleg borg,“ segir Andri.
Douro-áin setur sterkan svip á Portó, með gömlu og litríku húsunum í Ribeira-hverfinu á öðrum bakkanum og Vila Nova de Gaia á hinum. Þar er jafnframt eitt helsta kennileiti borgarinnar, hin glæsilega Dom Luís I-brú. Púrtvínið er síðan órjúfanlegur hluti af sögu og menningu svæðisins.
Aventura býður upp á fjölbreyttar skoðunarferðir í Portó. Hægt er að fara í borgarferð með rútu eða tuk-tuk, heimsækja Aveiro, sem gjarnan er kölluð Feneyjar Portúgals, og strandbæinn Costa Nova. Vínáhugafólk getur meðal annars farið í vínsmökkun í Douro-dalnum eða heimsótt vínhúsin í Gaia, sem eru ómissandi viðkomustaður þeirra sem heimsækja Portó. Þar má einnig finna WOW Porto, sem er stórt menningar- og vínhverfi með fjölbreyttum söfnum og veitingastöðum.
„Portó hefur eiginlega allt; söguna, byggingarlistina, matarmenninguna og svo auðvitað eitt frægasta vínræktarsvæði Evrópu,“ segir Andri.
Aventura býður upp á tvær ferðir til Portó í október, 1.–5. og 22.–25. október. Íslensk fararstjórn er í höndum Þóru Katrínar Gunnarsdóttir, Önnu Katrínar Mendes og Telmu Rán Viggósdóttir, reynslumikilla fararstjóra sem hafa starfað lengi með Aventura.
Kraká er ein elsta og sögufrægasta borg Póllands og hefur um árabil verið einn vinsælasti áfangastaður Aventura. Að sögn Andra er ekki síst heillandi hversu vel borginni hefur tekist að varðveita sögulegan svip sinn. „Kraká er oft nefnd ein fallegasta borg Póllands. Hún slapp að miklu leyti við eyðileggingu í síðari heimsstyrjöldinni og er því enn að stórum hluta í upprunalegri mynd. Þar má líka finna skemmtilega menningu, öflugt listalíf, frábæra veitingastaði og söfn,“ segir Andri.
Gamli bærinn er hjarta Kraká, með steinlögðum strætum, sögulegum byggingum og hinu glæsilega Rynek Główny-torgi. Konungsleiðin liggur um gamla bæinn að Wawel-kastala og þar er hægt að ganga í fótspor pólskra konunga fyrri alda. Kazimierz, gamla gyðingahverfið, er einnig ómissandi hluti heimsóknarinnar en þar hefur orðið til líflegt hverfi kaffihúsa, veitingastaða, brugghúsa og gallería. „Það er margt skemmtilegt að skoða í Kraká, verðlagið er frábært og hótelin góð. Þetta er einfaldlega borg sem hefur mjög margt fram að færa,“ segir Andri.
Aventura býður upp á ýmsar skoðunarferðir, meðal annars gönguferð um gamla bæinn og útsýnissiglingu á Vistula-fljótinu. Þá er hægt að heimsækja Wawel-kastala og fara í einkaskoðunarferð um borgina í golfbíl. Ein þekktasta kynnisferðin frá Kraká er síðan heimsókn til Auschwitz.
Ferðin til Kraká er 24.–27. september. Íslensk fararstjórn er í ferðinni.
Búdapest hefur lengi verið vinsæll áfangastaður Íslendinga og Andri segir október sérlega góðan tíma til að heimsækja ungversku höfuðborgina. Þá sé veðrið alla jafna gott, mikið líf í borginni og fjölbreytt afþreying í boði. „Búdapest er sérstaklega vinsæl meðal hópa enda býður borgin upp á ótrúlega margt. Þar eru fræg baðhús, góður og ódýr matur og drykkur og verðlagið er eitt það besta sem gerist í evrópskum stórborgum,“ segir Andri.
Búdapest sameinar sögu og stórbrotinn arkitektúr við líflega veitinga- og kaffihúsamenningu. Meðal þekktustu kennileita eru hið glæsilega ungverska þinghús, Búdakastali og Keðjubrúin yfir Dóná. Þá eru hin sögufrægu baðhús eitt helsta sérkenni borgarinnar. Þar á meðal eru Széchenyi-böðin, með fjölmörgum inni- og útilaugum, gufuböðum og nuddmeðferðum. „Þetta er borg sem hentar mjög breiðum hópi fólks. Þú getur sökkt þér í söguna og menninguna en líka farið út að borða, verslað og einfaldlega notið borgarlífsins án þess að það kosti of mikið.“
Aventura býður upp á þrjár spennandi skoðunarferðir. Í gönguferð um miðborgina eru helstu kennileitin skoðuð. Þá er einnig boðið upp á ferð til listamannabæjarins Szentendre. Þriðji kosturinn er sigling og kvöldverður á Dóná þar sem upplýst kennileiti Búdapest blasa við af ánni.
Ferðin er 22.–25. október. Íslensk fararstjórn er í ferðinni.
Páskarnir eru fullkominn tími til að skella sér í borgarferð og dagana 25.–30. mars 2027 býður Aventura upp á tvær glæsilegar páskaferðir, annars vegar til Prag og hins vegar til Lissabon. Þótt báðar borgirnar búi yfir ríkri sögu, frábærri matarmenningu og lifandi mannlífi eiga þær hvor sinn einstaka karakter. Í báðum ferðunum verður boðið upp á íslenska fararstjórn sem leiðir hópinn um helstu perlur borganna.
Prag er ein þeirra borga sem virðist hafa staðið kyrr í tíma. Hún slapp að mestu við eyðileggingu síðari heimsstyrjaldarinnar og hefur varðveitt þann miðaldasjarma sem gerir hana að einni fegurstu borg Evrópu. „Þarna eru steinlagðar götur, gylltir kirkjuturnar, hallir og söguleg torg og það er eiginlega sama hvert maður lítur, alls staðar blasir sagan við. En um leið er Prag mjög lifandi og nútímaleg borg,“ segir Andri.
Karlsbrúin er eitt helsta kennileiti borgarinnar og tengir gamla bæinn við kastalahæðina, þar sem Vítusarkirkjan gnæfir yfir borginni. Frá Stjörnuúrinu á Gamla bæjartorginu til þröngra gatna gyðingahverfisins er alltaf eitthvað nýtt að uppgötva. „Prag býr yfir mjög öflugu menningarlíf þar sem m.a. lifandi tónlist og leikhús fá að njóta sín. Þar má finna fullt af góðum veitingastöðum og kaffihúsum og svo má auðvitað ekki gleyma hinni sterku tékknesku bjórhefð.“
Í páskaferð Aventura er meðal annars boðið upp á gönguferð um Prag þar sem helstu kennileiti borgarinnar eru skoðuð. Einnig er hægt að fara í dagsferð til UNESCO-bæjarins Kutná Hora og heimsækja hina sérstöku Beinakirkju. „Svo bjóðum við upp á siglingu á Moldá með hádegisverði. Það er mjög skemmtileg leið til að sjá borgina frá allt öðru sjónarhorni og njóta fallegustu bygginga hennar frá ánni,“ segir Andri.
Ferðin er 25.–30. mars 2027 og boðið verður upp á íslenska fararstjórn.
Lissabon er ein skemmtilegasta höfuðborg Evrópu að mati Andra. Þar fara saman gott loftslag, líflegt mannlíf, rík saga og hagstætt verðlag sem gerir borgina að spennandi kosti fyrir páskaferð. „Lissabon hefur eiginlega allt sem maður vill fá út úr góðri borgarferð. Þar eru frábærir veitingastaðir, margt skemmtilegt að skoða, úrval verslana og verðlagið í Portúgal er með því lægsta í Evrópu,“ segir Andri.
Borgin er þekkt fyrir hæðirnar, þröngar götur og gömlu sporvagnana sem liðast um litrík hverfin. Í Alfama, gamla bænum, má upplifa eina sterkustu hefð borgarinnar, fado-tónlistina, en hún skipar sérstakan sess í portúgalskri menningu. Baixa-hverfið nær höfninni iðar hins vegar af mannlífi, verslunum og veitingastöðum. „Það er mjög gott að gista annaðhvort nálægt Avenida da Liberdade, þar sem eru frábærar verslanir og veitingastaðir, eða í Baixa þar sem maður er kominn nær höfninni og beint inn í lífið í borginni.“
Aventura býður upp á fjölbreyttar skoðunarferðir. Hægt verður að kynnast helstu kennileitum Lissabon í gönguferð um borgina og njóta kvöldverðar með lifandi fado-tónlist. Þá verður boðið upp á ferð til Sintra, sem er á heimsminjaskrá UNESCO og þekkt fyrir ævintýralegar hallir og einstakt menningarlandslag. „Sintra er frábær viðbót við Lissabon. Þar fær fólk allt aðra upplifun og sér enn eina hliðina á Portúgal,“ segir Andri.
Páskaferðirnar eru 25.–30. mars 2027 og boðið verður upp á íslenska fararstjórn.
Króatía verður einn af stóru áfangastöðum Aventura sumarið 2027 en boðið verður upp á beint flug til Split ásamt íslenskri fararstjórn. Andri Már Ingólfsson segir viðtökurnar þegar hafa verið mjög góðar. „Þetta er stóri smellurinn hjá okkur næsta sumar. Við erum strax farin að fá mikið af bókunum og það kemur kannski ekki á óvart. Fólk hefur hrifist af náttúrufegurðinni, matargerðinni og mjög góðum hótelum,“ segir Andri.
Split er önnur stærsta borg Króatíu og gamli borgarhlutinn einkennist af steinlögðum strætum, sögulegum byggingum og fornum rústum. En ferðin snýst ekki eingöngu um Split því hægt verður að velja um ólíka áfangastaði meðfram hinni fögru Dalmatíuströnd. „Sumir vilja vera nálægt gömlu borginni og njóta sögunnar og mannlífsins en aðrir kjósa frekar strandbæ þar sem stutt er í sjóinn, veitingastaði og alla aðstöðu til að njóta lífsins.“
Í nágrenni Split er fjölmargt að sjá og gera. Meðal áhugaverðra áfangastaða er miðaldaborgin Šibenik, þar sem finna má þröngar steingötur og dómkirkju sem er á heimsminjaskrá UNESCO. Þá er hægt að heimsækja Krka-fossana og Dalmatian Ethno Village, þar sem gestir kynnast hefðbundinni menningu og matargerð Dalmatíu. Fyrir fjölskyldur er Amadria Park einnig spennandi kostur, með fjölskylduvænum hótelum, ströndum og stórum vatnagarði. „Svo eru frábærar kynnisferðir í boði og siglingar út í eyjarnar, meðal annars til Hvar og Korčula. Náttúran þarna er alveg dásamleg,“ segir Andri.
Ferðir Aventura til Króatíu sumarið 2027 verða með íslenskri fararstjórn