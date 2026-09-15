Lífið

Hundrað ára virðu­legt setur með grænu baði og gufu

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Öldugata 16 er á sölu.
Öldugata 16 er á sölu. Betri stofan

Á horni Öldugötu og Ægisgötu í hjarta gamla Vesturbæjar stendur tæplega 400 fermetra hús frá árinu 1927. Húsið er í eigu Kesöru Margrétar Jónsson og er nú komið á sölu.

Húsið þykir eitt af glæsilegri og virðulegri húsum Reykjavíkur og er steinað að utan með Hrafntinnu og Silfurbergi sem gefur því einstakt útlit og yfirbragð.

Eignin er ævintýraleg að innan, með einstökum viðarveggjum, djúpum litum, grænu baðkari og gufu svo eitthvað sé nefnd. Húsið hefur verið töluvert endurnýjuð á undanförnum árum, þar á meðal skipt um alla glugga í húsinu, þakrennur endurnýjaðar ásamt öllum leiðslum undir húsi. Á jarðhæð er sér íbúð. 

Sjón er sögu ríkari en hér má sjá vel valdar myndir af húsinu: 

Húsið stendur á horni Öldugötu og Ægisgötu í 101.Betri Stofan
Viðarpanelar á veggjum og grænt bað.Betri stofan
Einstakir viðarpanelar.Betri stofan
Húsið er einstaklega smart innrétt.Betri stofan
Húsið er tæplega 400 fermetrar.Betri stofan
Óðalssetur!Betri stofan
Djúpir litir á veggjum eru algjörlega í anda eignarinnar.Betri stofan

Hér má nálgast nánari upplýsingar um eignina. 

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