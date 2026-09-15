Á horni Öldugötu og Ægisgötu í hjarta gamla Vesturbæjar stendur tæplega 400 fermetra hús frá árinu 1927. Húsið er í eigu Kesöru Margrétar Jónsson og er nú komið á sölu.
Húsið þykir eitt af glæsilegri og virðulegri húsum Reykjavíkur og er steinað að utan með Hrafntinnu og Silfurbergi sem gefur því einstakt útlit og yfirbragð.Eignin er ævintýraleg að innan, með einstökum viðarveggjum, djúpum litum, grænu baðkari og gufu svo eitthvað sé nefnd. Húsið hefur verið töluvert endurnýjuð á undanförnum árum, þar á meðal skipt um alla glugga í húsinu, þakrennur endurnýjaðar ásamt öllum leiðslum undir húsi. Á jarðhæð er sér íbúð.
Sjón er sögu ríkari en hér má sjá vel valdar myndir af húsinu:
Hér má nálgast nánari upplýsingar um eignina.