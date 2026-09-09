Tveggja ára og talar betri íslensku en flest Miðeind 9. september 2026 10:38 Vefurinn Málstaður, sem fagnar tveggja ára afmæli í september, les yfir meistararitgerðir, skrifar fundargerðir, þýðir skjöl og flettir upp í tugum orðabóka. Linda Heimisdóttir er framkvæmdastjóri Miðeindar. Flest börn eru rétt byrjuð að setja saman einfaldar setningar um tveggja ára aldur. Vefurinn Málstaður, sem fagnar tveggja ára afmæli í september, er hins vegar farinn að lesa yfir meistararitgerðir, skrifa fundargerðir, þýða skjöl og fletta upp í tugum orðabóka. Yfir 40 þúsund Íslendingar hafa þegið aðstoðina. Á bak við afmælisbarnið stendur máltæknifyrirtækið Miðeind, en Málstaður sameinar ýmis verkfæri fyrir íslensku á einum stað. Auk þessara 40 þúsund notenda nýta yfir 250 fyrirtæki og stofnanir sér þjónustuna. Ritgerðin hræðir ekki lengur Vöxturinn er hvergi meiri en meðal námsfólks, segir Linda Heimisdóttir, framkvæmdastjóri Miðeindar. „Við finnum að notendum fjölgar hratt um leið og skólarnir byrja á haustin. Nemendur nota Málfríði til að fá ábendingar um ritgerðirnar sínar, Hreim til að skrifa upp fyrirlestra og viðtöl og Snöru til að finna nákvæmlega rétta orðið. Kennararnir eru svo ekki síður öflugir notendur; þeir einfalda texta, útbúa námsefni og láta skjátexta myndbönd,“ segir Linda. Fyrr á þessu ári gerði Miðeind samning við Háskóla Íslands um að styðja sérstaklega við nemendur skólans sem þurfa á meiri stuðningi að halda. „Það hefur verið einstaklega ánægjulegt að sjá hvað unga fólkið er fljótt að tileinka sér tæknina og ekki síður að sjá hvernig hún hjálpar notendum að skrifa betri íslensku án þess að beinlínis skrifa textann fyrir þá,“ bætir hún við. Hjá Miðeind starfar einvalalið sérfræðinga á sviði máltækni og gervigreindar. Starfsfólkið heitir Málfríður, Hreimur, Erlendur og Lísa Að opna Málstað er svolítið eins og að ganga inn á skrifstofu þar sem hver sérfræðingur hefur sitt hlutverk og öll svara þau um leið. Málfríður er yfirlesarinn sem lagfærir stafsetningu og málfræði á augabragði, og tekur saman og einfaldar texta. Erlendur þýðir milli fjölda tungumála og tekur við alls konar skjalagerðum: Word-skjölum, PDF-skjölum eða glærum er skilað til baka á sama sniði með uppsetningunni óbreyttri, svo enginn tími fer í að afrita texta fram og til baka. Snara flettir upp í milljónum uppflettiorða í tugum orðabóka og Lísa les texta úr skönnuðum skjölum og myndum, jafnvel þeim sem hafa legið í skúffu í áratugi. Málstaður sameinar ýmis verkfæri fyrir íslensku á einum stað. Svo er það Hreimur, fundarritarinn sem missir aldrei af orði. Hann tekur við hljóð- og myndbandsupptökum, skilar hreinskrifuðum texta, greinir á milli þeirra sem tala og getur búið til samantekt eða fullbúna fundargerð úr upptökunni. „Galdurinn er að tólin vinna öll saman,“ segir Linda. „Þú getur tekið upp fund í símanum, látið Hreim skrifa fundargerðina, Erlend þýða hana fyrir erlenda samstarfsaðila og Málfríði lesa yfir lokaútgáfuna án þess að fara nokkurn tíma úr Málstað. Verkefnið klárast frá A til Ö á einum stað.“ Gögnin fara aldrei út fyrir Evrópu Öryggi og persónuvernd hafa verið leiðarstef í þróun Málstaðar frá upphafi. Öll gagnavinnsla fer fram innan Evrópu, gögn eru ekki geymd án leyfis notandans og þau eru aldrei notuð til að þjálfa gervigreindarlíkön. „Þetta skiptir fyrirtæki, stofnanir og skóla höfuðmáli. Fólk á að geta nýtt sér nýjustu tækni án þess að afsala sér gögnunum sínum í leiðinni,“ segir Linda. Sömdu þyngri próf fyrir gervigreindina Talandi um góða íslensku: Miðeind heldur einnig úti stigatöflu þar sem frammistaða stærstu gervigreindarlíkana heims á íslensku er borin saman. Taflan er eins konar samræmt próf fyrir gervigreind. Í dag, 9. september, setur fyrirtækið í loftið glænýja stigatöflu með nýjum og mun þyngri prófum, af ánægjulegri ástæðu: bestu líkönin voru farin að leysa þau gömlu nánast fullkomlega. „Stigataflan hjálpar fyrirtækjum og stofnunum að velja líkön sem standa sig vel í íslensku og hvetur um leið alþjóðlegu gervigreindarfyrirtækin til að keppast um að gera betur í málinu okkar. Þetta er okkar framlag til þess að íslenskan verði ekki útundan í gervigreindarbyltingunni,“ segir Linda. Sama hugsun liggur að baki Málstað sjálfum, þar sem eigin líkön Miðeindar og öflugustu erlendu líkönin, valin með hliðsjón af frammistöðu í íslensku, vinna saman. Afmælisbarnið tekur á móti gestum á málstaður.is. Nýskráning er ókeypis og veitir grunnaðgang að öllum helstu tólum. 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