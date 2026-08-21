Harpa fagnar 15 ára afmæli sínu á Menningarnótt og húsið verður fullt af tónlist, leik, sköpun og óvæntum uppákomum frá kl. 12 til 18.30. Fjöldi viðburða verður í boði fyrir gesti á öllum aldri og frír aðgangur er að allri dagskrá dagsins.
Fjölskyldur geta byrjað daginn á að ferðast um sólkerfið með Sinfóníuhljómsveit Íslands og Stjörnu-Sævari í Eldborg, þar sem sól, tungl, norðurljós og jafnvel sólmyrkvar verða skoðuð með tónlist og sýnitilraunum. Í Norðurljósum taka Sólmyrkvleikar ÞYKJÓ síðan við með lögum, ljóðum, stuttmyndum og skuggaleikhúsi sem börn af Vestfjörðum hafa skapað út frá hugmyndum sínum um sólmyrkvann.
Á Hörputorgi verður nóg um að vera. Þar mætast Lúðrasveit verkalýðsins, Lúðrasveitin Svanurinn, Brassband Reykjavíkur og Lúðrasveit Reykjavíkur í árlegum lúðrasveitabardaga þar sem sprell, húllumhæ og tónlist ráða ríkjum. Gamla húsbílnum Brumm Brumm verður lagt á torginu og gestir geta kynnst silkiprenti í lifandi farandprentsmiðju. Sérstaklega verður boðið upp á Prent á krakka, þar sem myndir eru silkiprentaðar beint á húð líkt og tattoo-límmiðar.
Sköpunin heldur áfram inni í Hörpu. Hönnunarteymið ÞYKJÓ býður gestum á öllum aldri að búa til litríkar afmæliskórónur í tilefni 15 ára afmælisins og í bátasmiðju Memmm fá gestir að spreyta sig á eigin bátasmíði. Gleðisveitin Hnokkar ásamt Sveiflustöðinni sér svo til þess að jazz, dans og karnivalstemning berist um opin rými hússins.
Gestir sem vilja kynnast íslenskri tónlistarsögu fá einnig sérstakt tækifæri til þess. Frír aðgangur verður að Heimi íslenskrar tónlistar milli kl. 13:00 og 17:00, þar sem tónlist, frásögn og myndræn miðlun leiða gesti frá landnámi til dagsins í dag. Pláss er takmarkað og aldurstakmark er 10 ára.
Menningarnótt getur verið bæði stór og hávær dagur og í Hörpu verður líka rými fyrir þá sem þurfa smá hlé frá ysnum. Í Stemmu býður ÞYKJÓ upp á Hreiðrum okkur, rólegt skynrými þar sem börn og fjölskyldur geta hallað sér aftur, lesið, lokað augunum og hlustað á hljóðheim fugla og náttúru. Rýmið hentar vel þeim sem vilja draga sig aðeins út úr mannfjöldanum og finna ró í miðri hátíðinni.
Dagskráin heldur áfram fram eftir degi með blúsi í Flóa, dansi með Íslenska dansflokknum og Dansverkstæðinu og fjölbreyttum uppákomum víðs vegar um húsið. Lokahljómurinn verður sleginn þegar Ragnheiður Gröndal og Karlakórinn Fóstbræður leiða gesti í samsöng í alrými Hörpu með ástsælum íslenskum dægurlögum.
Harpa býður heim á Menningarnótt, hvort sem stefnan er tekin á sólmyrkva, lúðrasveitir, bátasmíði, skapandi smiðjur, dans, íslenska tónlistarsögu eða einfaldlega góða stund saman.