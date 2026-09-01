Daría fagnar tíu árum – úr lítilli snyrtivöruverslun í lífsstílsverslun Daría 1. september 2026 09:51 Á áratug hefur tísku- og lífsstílsverslun Daría breyst mikið. Í dag býður hún upp á bæði dömu- og herrafatnað, snyrtivörur, ilmvötn, Comfyballs nærbuxur, vinsæla förðunarspegla og nýju Lunora ilmtækin. Þann 4. september verða tíu ár liðin frá því að tísku- og lífsstílsverslun Daría hóf rekstur. Mikið hefur breyst á einum áratug. Verslunin hóf göngu sína í litlu húsnæði í Keflavík sem snyrtivöruverslun og hefur vaxið jafnt og þétt á þeim tíma. Í dag býður verslunin upp á bæði dömu- og herrafatnað, snyrtivörur, ilmvötn, Comfyballs nærbuxur, vinsæla förðunarspegla og nýju Lunora ilmtækin. „Eftir nokkra mánuði í rekstri vorum við komin í stærra húsnæði í Keflavík og þá fór boltinn eiginlega að rúlla,“ segir Jóhanna Ósk Þorsteinsdóttir sem á Daría.is ásamt eiginmanni sínum Ómari Jökli Ómarssyni. Í janúar 2019 tók síðan við næsti stóri kafli þegar Daría flutti í verslunarmiðstöðina Fjörð í Hafnarfirði. Þar hélt verslunin áfram að þróast og fatnaður varð sífellt stærri hluti af starfseminni. Í nóvember 2025 tók Daría svo enn eitt stóra skrefið þegar verslunin flutti í nýtt og mun stærra húsnæði í nýju viðbyggingunni í Firði. Vandaður dömufatnaður í fallegu úrvali. „Við höfum eiginlega aldrei ákveðið að Daría eigi að vera nákvæmlega eitt ákveðið. Frekar höfum við þróað verslunina út frá því sem viðskiptavinirnir okkar sækja í og því sem okkur sjálfum finnst spennandi. Þess vegna hefur vöruframboðið breyst mikið á þessum tíu árum.“ Dönsk tískumerki í stóru hlutverki Fatnaður er í dag einn stærsti hluti verslunarinnar og hefur Daría lagt mikla áherslu á vönduð og aðgengileg dönsk tískumerki. Í dömudeildinni má meðal annars finna vörumerkin Kaffe, Culture, Cream, Soaked in Luxury, ICHI og b.young, auk fleiri merkja. „Við höfum lagt áherslu á merki sem sameina góð gæði, þægindi og fatnað sem fólk getur notað dagsdaglega. Viðskiptavinir okkar vilja finna hjá okkur bæði hversdagsleg föt og eitthvað aðeins fínna á sama stað.“ Herrafatnaður fyrir hversdaginn og fínni tilefni. Flutningurinn í stærra húsnæðið í Firði gaf Daríu jafnframt tækifæri til að bæta við heilli herrafatadeild. Þar má nú meðal annars finna vörumerkin Matinique, Lindbergh, Clean Cut Copenhagen, Blend og Bison, ásamt fleiri vinsælum merkjum. „Herrafatnaðurinn hefur farið mjög vel af stað. Við vildum byggja upp úrval sem höfðar til breiðs aldurshóps og sameinar góð gæði, þægindi og klassískan stíl. Áherslan er á fatnað sem hentar jafnt í vinnuna og fyrir hversdaginn, en líka þegar menn vilja klæða sig aðeins betur.“ Comfyballs nærbuxurnar fást í fjölbreyttum litum og mynstrum. Comfyballs hefur vaxið hratt frá fyrsta degi Árið 2024 hóf Daría sölu á norska nærfatamerkinu Comfyballs, bæði í versluninni og á vefsíðunni Comfyballs.is. Það sem byrjaði sem ný viðbót við reksturinn varð fljótt mun stærra verkefni en upphaflega var gert ráð fyrir. „Við vissum alveg að Comfyballs myndi verða vinsælt, en bjuggumst ekki við þessum viðbrögðum. Viðtökurnar hafa farið langt fram úr væntingum okkar og í dag eru komnar yfir 1.000 umsagnir á vefsíðuna frá viðskiptavinum. Þessar vörur hafa t.d. verið mjög vinsælar jóla- og afmælisgjafir fyrir karlmenn á öllum aldri. Það hefur líka verið gaman að sjá hversu margir koma aftur og bæta við sig fleiri pörum eftir að hafa prófað vöruna.“ Comfyballs hefur á skömmum tíma orðið stór hluti af rekstrinum og í nýju versluninni í Firði hefur merkið fengið sitt eigið svæði þar sem viðskiptavinir geta skoðað mismunandi efni, síddir og útfærslur. Lunora ilmtækin hafa fengið frábærar viðtökur. „Jólin komu snemma hjá okkur í ár“ Á meðan flestir Íslendingar reyna að halda í síðustu sumardagana hefur verið heldur jólalegra heima hjá Jóhönnu og Ómari. „Jólin komu snemma hjá okkur í ár,“ segir Jóhanna og hlær. „Við höfum verið að prófa mismunandi ilmi heima frá því í ágúst fyrir nýju ilmtækin til að finna þá lykt sem okkur finnst passa best fyrir jólin.“ Ástæðan er nýjasta viðbótin við reksturinn, Lunora, sem er ný tegund ilmtækja fyrir heimili og fyrirtæki. Lunora notar svokallaða „cold-air“ tækni sem dreifir ilm um rýmið án vatns eða hita. Tækinu er síðan hægt að stjórna úr appi þar sem meðal annars er hægt að velja hvaða daga og tíma tækið á að ganga og stilla styrkleika ilmsins. Með tækjunum er boðið upp á úrval ilmolía, meðal annars vinsæla hótel- og hönnunar ilmi, sem sækja innblástur í þann ilmheim sem margir þekkja frá hótelum, verslunum og glæsilegum rýmum erlendis. „Það sem heillaði okkur mest var hvað þetta er miklu meira stjórnanlegt en hefðbundnir ilmgjafar. Þú getur til dæmis látið tækið fara sjálfkrafa í gang áður en þú kemur heim úr vinnu, haft aðrar stillingar um helgar og ákveðið nákvæmlega hversu mikill ilmur á að vera í rýminu. Þegar búið er að stilla tækið þarf í raun lítið að hugsa um það, það sér bara um sitt. Einnig dugar hver áfylling í 1-3 mánuði eftir stillingu. Við höfum fundið fyrir miklum áhuga frá viðskiptavinum okkar.“ Glæsilegir förðunarspeglar með góðri lýsingu. Förðunarspeglarnir meðal vinsælustu varanna Einn vöruflokkur hefur þó fylgt Daríu lengi og heldur áfram að njóta mikilla vinsælda: förðunar- og snyrtispeglar með lýsingu. Í versluninni má finna mikið úrval vandaðra förðunarspegla í mismunandi stærðum og gerðum, allt frá minni borðspeglum upp í stóra spegla með lýsingu. „Speglarnir hafa verið mjög stór hluti af Daríu í mörg ár. Það er líka vara sem fólk vill gjarnan sjá með eigin augum áður en það velur, þannig að okkur finnst mikilvægt að geta sýnt margar mismunandi stærðir og útfærslur í versluninni.“ RAAW Alchemy ilmvötnin eru fáguð og einstök. Nýtt ilmvatnsmerki bætist í hillurnar Nýlega bættist danska merkið RAAW Alchemy við úrvalið hjá Daríu. Merkið er þekkt fyrir vandaða og nútímalega ilmi og húðvörur en vörurnar eru framleiddar í Danmörku. Áhersla er lögð á náttúruleg og lífræn hráefni, vegan formúlur og vandað hráefnaval. Ilmirnir eru kynhlutlausir og hannaðir þannig að þeir þróast á húðinni og fá þannig persónulegri einkenni hjá hverjum og einum. RAAW Alchemy hefur vakið athygli bæði fyrir ilmvatnslínu sína og húðvörur og fellur því vel að þeim snyrti- og lífsstílshluta sem hefur fylgt Daríu allt frá upphafi. „Það er svolítið skemmtilegt að eftir tíu ár erum við farin langt út fyrir það sem Daría var í byrjun en á sama tíma erum við enn með tengingu við ræturnar okkar í snyrtivörum og fegurð.“ Tíu ár liðin en ferðalagið rétt að byrja Þegar horft er til baka segir Jóhanna að þróunin hafi oft gerst hraðar en þau hafi séð fyrir. „Ef einhver hefði sagt okkur þegar við vorum í litla rýminu í Keflavík að tíu árum síðar værum við komin með stóra verslun í Hafnarfirði og svona fjölbreytt úrval, þá hefðum við líklega ekki trúað því.“ En þrátt fyrir tíu ára afmælið virðist lítið benda til þess að hægt verði á. Ef eitthvað er hefur metnaðurinn bara aukist með árunum. „Við erum alltaf að sjá eitthvað nýtt sem okkur langar að prófa og það eru stöðugt nýjar hugmyndir að kvikna. Ætli það sé ekki að einhverju leyti ástæðan fyrir því að þetta hefur þróast svona.“ Tíska og hönnun Mest lesið „Ef ég hefði ekki farið upp á heilsugæslu þá hefði ég ekki fengið heilablóðfall“ Lífið Candace Owens hitti fjandmann Blake Lively í Keflavík Lífið Myndasyrpa: Síðasti kvöldfréttatími Sýnar Lífið Hvað veistu um... fugla? Lífið Skipstjóri selur heilsárshús á 190 milljónir Lífið Hvers vegna teljum við alla vera að dæma okkur (þegar enginn er að fylgjast með)? 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