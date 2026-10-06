Leikdagur í Tallinn: Hitað upp á Íslandstorgi fyrir mikilvægan leik Aron Guðmundsson skrifar 6. október 2026 13:59 Aron Guðmundsson, Kjartan Henry Finnbogason og Guðmundur Benediktsson eru í Tallinn og fjalla um leikinn mikilvæga í kvöld á Sýn Sport. vísir/Siggi Ísland heimsækir Eistland á A Le Coq leikvanginum í Tallinn í Þjóðadeildinni í fótbolta í kvöld. Um mikilvægan leik fyrir bæði lið er að ræða og Vísir hitaði upp á Íslandstorginu í Tallinn í dag. Vísir var í beinni útsendingu frá Íslandstorginu þar sem að Aron Guðmundsson, íþróttafréttamaður, var ásamt fyrrverandi landsliðsmönnunum Guðmundi Benediktssyni og Kjartani Henry Finnbogasyni. Upptöku má sjá í spilaranum hér að neðan. Þeir félagar verða við vinnu fram á nótt því leikurinn hefst ekki fyrr en klukkan 21.45 að staðartíma, eða klukkan 18.45 að íslenskum tíma í beinni útsendingu á Sýn Sport. Íslendingar eru sögulega séð í miklum metum hjá Eistlendingum eftir að hafa fyrstir, árið 1991 undir forystu þáverandi utanríkisráðherrans Jóns Baldvins Hannibalssonar, viðurkennt endurheimt sjálfstæði Eista. Íslandstorg því tilvalinn staður til þess að hita upp fyrir leik kvöldsins. Nánar um það má lesa hér. Bæði Ísland og Eistland verið á góðu skriði í Þjóðadeildinni til þessa fyrir leik kvöldsins. Um einu taplausu lið riðilsins er að ræða og ljóst að sigurliðið í kvöld mun verma toppsætið fram í næsta verkefni. Fyrri leik liðanna lauk með 1-1 jafntefli heima á Laugardalsvelli þar sem frammistaða íslenska landsliðsins olli vonbrigðum. Sigur í kvöld mun hins vegar fara langt með að tryggja Íslandi toppsæti riðilsins og sæti í B-deild. Beina útsendingu frá Íslandstorginu í Tallinn má nálgast í spilaranum hér ofar í fréttinni. Landslið karla í fótbolta Þjóðadeild karla í fótbolta Fótbolti Mest lesið Gómuð við gróft svindl í Berlín Sport Verður sjö á móti sex sókn úr sögunni í handbolta? Handbolti Gylfi klár og mun spila stórt hlutverk í kvöld Fótbolti Utan vallar: Sögufræg vinátta lögð til hliðar í stutta stund með ógn úr austri til staðar Fótbolti Bakgarðsáskorunin: Tók óvænt þátt eftir að mamma skráði hana Sport Leikurinn í kvöld klárast rétt fyrir miðnætti og því dræm mæting Sport Brotinn Gylfi Þór fórnar sér: „Brynja, ég elska þig“ Fótbolti Óvæntur meðlimur á liðsmynd Manchester United Enski boltinn Arnar um Aron Einar: „Ekkert persónulegt“ Fótbolti „Þeir eiga allt þetta hrós fyllilega skilið“ Handbolti Fleiri fréttir Leikdagur í Tallinn: Hitað upp á Íslandstorgi fyrir mikilvægan leik Skrýtinn leiktími og leikmenn því ekki með fulla stjórn Af hverju er svona mikilvægt að vinna riðilinn? Utan vallar: Sögufræg vinátta lögð til hliðar í stutta stund með ógn úr austri til staðar Stóri munurinn á feigum og ófeigum: „Hvað er planið?“ Býst við dæmigerðum leik upp á Skaga í Tallinn Kokhraustir Eistar þegar búnir að toppa sig Andleg og líkamleg heilsa fín í mikilli törn Gylfi klár og mun spila stórt hlutverk í kvöld Bíða eftir upplýsingum um hráka Ísraelans Mun mæta fyrir dóm eftir ofsaakstur Óvæntur meðlimur á liðsmynd Manchester United Mikið sem þarf að hugsa um áður en fyrirkomulagi Íslandsmótsins sé breytt Ronaldo snúinn aftur til félagsliðsins Frakkland - Belgía 4-1 | Varamennirnir björguðu Frökkum Selfoss missir mikið efni Arnar um Aron Einar: „Ekkert persónulegt“ Arnar sat fyrir svörum í Tallinn Dregur sig úr landsliðshópnum Brotinn Gylfi Þór fórnar sér: „Brynja, ég elska þig“ Markvörður Eista meiddur Gylfi með til Eistlands Fljúga til Færeyja í hádeginu Meiddist í Portúgal „Skilgreinandi augnablik“ „Þetta er ástæðan fyrir því að allir hata Bandaríkin“ Segir dyrnar opnar fyrir Ronaldo en biðst ekki afsökunar Ákvörðun Vals algjörlega galin og það sýnir sig núna Allt á suðupunkti: Saka Ísraela um að hrækja á aðstoðarmann Heimis Zirkzee með sigurmark en Klopp áfram í brasi Sjá meira