Leggur skóna á hilluna eftir tímabilið Andri Broddason skrifar 6. október 2026 22:59 Guðmundur Kristjánsson ætlar að leggja skóna á hilluna eftir þetta tímabilið í Betu deildinni. Sigurjón/Vísir Guðmundur Kristjánsson, fyrirliði Stjörnunnar, tilkynnti á samfélagsmiðlinum Instagram að hann muni leggja skóna á hilluna eftir tímabilið Guðmundur hefur spilað fyrir Stjörnuna síðustu þrjú ár en hann er uppalinn hjá Breiðablik. Hann var hluti af liði Breiðabliks sem varð Íslandsmeistari árið 2010. View this post on Instagram A post shared by Guðmundur Kristjánsson (@gummikri) Árið 2012 fór hann til Noregs í atvinnumennsku þar sem hann lék með Start. Þegar hann kom heim úr atvinnumennskunni árið 2018 gekk hann til FH þar sem hann var leikmaður þangað til hann gekk til liðs við Stjörnuna. „Ég er þakklátur fyrir allt fólkið sem ég hef kynnst, staðina sem ég hef heimsótt og minningarnar sem ég hef eignast. Mest er ég þó þakklátur fjölskyldunni minni fyrir að hafa staðið með mér í þessu,“ segir Guðmundur í tilkynningu sinni sem lítur stoltur til baka á ferilinn sinn. Stjarnan er sem stendur í öðru sæti í neðri hluta Bestu deildarinnar og er liðið með jafn mörg stig og Valur í sætinu fyrir ofan. Síðasti leikur Guðmundar verður gegn Val á heimavelli í lok október. Fótbolti Íslenski boltinn Stjarnan Besta deild karla Mest lesið Gómuð við gróft svindl í Berlín Sport Uppgjörið: Eistland - Ísland 0-0 | Markalaust en strákarnir á toppnum Fótbolti Verður sjö á móti sex sókn úr sögunni í handbolta? Handbolti Uppgjörið: Færeyjar - Ísland 0 - 2 | Umspilssæti Íslendinga staðreynd Fótbolti Byrjunarlið Íslands: Fimm breytingar og Gylfi inn Fótbolti Leikdagur í Tallinn: Hitað upp á Íslandstorgi fyrir mikilvægan leik Fótbolti Ronaldo segir þjálfarann hafa svikið sig Fótbolti Utan vallar: Sögufræg vinátta lögð til hliðar í stutta stund með ógn úr austri til staðar Fótbolti Gylfi klár og mun spila stórt hlutverk í kvöld Fótbolti „Þeir eiga allt þetta hrós fyllilega skilið“ Handbolti Fleiri fréttir Leggur skóna á hilluna eftir tímabilið Fékk að fara á fyrstu A-landsliðsæfinguna á afmælisdaginn Stóri munurinn á feigum og ófeigum: „Hvað er planið?“ Mikið sem þarf að hugsa um áður en fyrirkomulagi Íslandsmótsins sé breytt Selfoss missir mikið efni Ákvörðun Vals algjörlega galin og það sýnir sig núna Sjáðu fernu Niu og þrennu Ásu í ótrúlegum leik „Við erum alltaf að fara að taka þetta“ Breiðablik - Þróttur 5-4 | Ótrúleg endurkoma meistaranna FH - ÍBV 5-0 | Stórsigur FH sem lagaði markatöluna Sjáðu mörkin sem felldu Víking og Val Uppgjörið: Fram - Valur 1-2 | Valskonur fallnar í fyrsta sinn ,,Mikið í gangi í hausnum núna” „Sorglegt fyrir íslenskan fótbolta“ Uppgjörið: Víkingur R - Þór/KA 0-2 | Björguðu sér og sendu bæði Víking og Val niður um deild Sveppi og mamma hans gætu séð tvö lið falla Enn er penninn á lofti í Laugardal Fékk engar skýringar á mestu vonbrigðum ferilsins Sjáðu þrennu sextán ára Bríetar og hægasta sigurmark ársins Segir skipulagið fáránlegt: „Ekki sanngjarnt að annað liðið sé alltaf að elta“ Bríet Fjóla Bjarnadóttir: „Ég varð að klára þetta með þrennu “ Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - FH 3-2 | Áfall fyrir titilbaráttu FH Uppgjörið: Þróttur R. - Stjarnan 5-1 | Bríet Fjóla með þrennu í stórsigri Þróttar Sorgarferli að sættast við ónýtan skrokk „Þetta er þorpið manns“ Uppgjörið: ÍBV - Breiðablik 1-2 | Blikar verma toppinn Þrjú lið berjast um eitt öruggt sæti en Fram bjargaði sér „Enginn annar sem hafði trú á okkur en við sjálf“ Valur - Víkingur R. 1-1 | Valur enn á lífi Umfjöllun: Þór/KA - Fram 1-2 | Fram áfram í Bestu Sjá meira