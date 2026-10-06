Fótbolti

Byrjunar­lið Ís­lands: Fimm breytingar og Gylfi inn

Valur Páll Eiríksson skrifar
Gylfi Þór Sigurðsson meiddist á rifbeinum en byrjar í dag.
Gylfi Þór Sigurðsson meiddist á rifbeinum en byrjar í dag. vísir/Anton

Gylfi Þór Sigurðsson kemur aftur inn í byrjunarlið Íslands þrátt fyrir rifbeinsmeiðsli og er einn fimm sem koma inn í liðið frá 3-0 sigri á Búlgaríu á laugardaginn var.

Þeir fimm leikmenn sem detta út úr liðinu eru Aron Einar Gunnarsson, Arnór Sigurðsson, Andri Fannar Baldursson, Jón Dagur Þorsteinsson og Mikael Egill Ellertsson.

Þeir fyrstu fjórnefndu setjast á bekkinn en Mikael Egill er í leikbanni eftir að hafa fengið gult spjald í Laugardalnum á laugardaginn.

Guðlaugur Victor Pálsson, Stefán Teitur Þórðarson og Daníel Leó Grétarsson koma inn í varnarlínu Íslands frá Búlgaríu-leiknum og manna hana ásamt Herði Björgvin Magnússyni.

Mikael Neville Anderson spilaði bakvörð í byrjun leiks á laugardag en færði sig svo á kantinn og byrjar í kantstöðunni í dag. Hákon Arnar Haraldsson fer á hinn kantinn eftir að hafa spilað sem framherji/sóknartengiliður um daginn.

Gylfi Þór er á miðjunni ásamt Ísaki Bergmann og þá kemur Andri Lucas Guðjohnsen aftur í fremstu línu ásamt fyrirliðanum Orra Steini Óskarssyni.

Byrjunarlið Íslands:

  • Markvörður: Hákon Rafn Valdimarsson
  • Hægri bakvörður: Guðlaugur Victor Pálsson
  • Vinstri bakvörður: Daníel Leó Grétarsson
  • Miðvörður: Stefán Teitur Þórðarson
  • Miðvörður: Hörður Björgvin Magnússon
  • Hægri kantmaður: Mikael Neville Anderson
  • Vinstri kantmaður: Hákon Arnar Haraldsson
  • Miðjumaður: Gylfi Þór Sigurðsson
  • Miðjumaður: Ísak Bergmann Jóhannesson
  • Sóknarmaður: Andri Lucas Guðjohnsen
  • Sóknarmaður: Orri Steinn Óskarsson (f)

Leikur Eistlands og Íslands hefst klukkan 18:45 og verður sýndur beint í opinni dagskrá á Sýn Sport. Bein útsending hefst klukkan 18:00.

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