Gylfi Þór Sigurðsson kemur aftur inn í byrjunarlið Íslands þrátt fyrir rifbeinsmeiðsli og er einn fimm sem koma inn í liðið frá 3-0 sigri á Búlgaríu á laugardaginn var.
Þeir fimm leikmenn sem detta út úr liðinu eru Aron Einar Gunnarsson, Arnór Sigurðsson, Andri Fannar Baldursson, Jón Dagur Þorsteinsson og Mikael Egill Ellertsson.
Þeir fyrstu fjórnefndu setjast á bekkinn en Mikael Egill er í leikbanni eftir að hafa fengið gult spjald í Laugardalnum á laugardaginn.
Guðlaugur Victor Pálsson, Stefán Teitur Þórðarson og Daníel Leó Grétarsson koma inn í varnarlínu Íslands frá Búlgaríu-leiknum og manna hana ásamt Herði Björgvin Magnússyni.
Mikael Neville Anderson spilaði bakvörð í byrjun leiks á laugardag en færði sig svo á kantinn og byrjar í kantstöðunni í dag. Hákon Arnar Haraldsson fer á hinn kantinn eftir að hafa spilað sem framherji/sóknartengiliður um daginn.
Gylfi Þór er á miðjunni ásamt Ísaki Bergmann og þá kemur Andri Lucas Guðjohnsen aftur í fremstu línu ásamt fyrirliðanum Orra Steini Óskarssyni.
Leikur Eistlands og Íslands hefst klukkan 18:45 og verður sýndur beint í opinni dagskrá á Sýn Sport. Bein útsending hefst klukkan 18:00.