Stóri munurinn á feigum og ófeigum: „Hvað er planið?“ Sindri Sverrisson skrifar 6. október 2026 10:58 Vonbrigðin leyndu sér ekki hjá Víkingum eftir fallið niður í Lengjudeildina. Sýn Sport Katrín Ásbjörnsdóttir segir reginmun hafa verið á Víkingi og Val, liðunum sem féllu, og liðum Fram og Þórs/KA sem héldu sér uppi í Bestu deild kvenna í fótbolta. Fallbaráttan var gerð upp í Bestu mörkunum á Sýn Sport Ísland á sunnudag en það kom í hlut Vals og Víkings að falla niður í Lengjudeildina. Klippa: Bestu mörkin - Fall Víkinga Víkingar gátu með sigri á heimavelli gegn Þór/KA haldið sér uppi en Akureyringar unnu þann leik. „Það er ótrúlega sorglegt að félag með þessa umgjörð sé að falla úr Bestu deildinni. Þetta er að mínu mati langflottasta félagið í þessari deild og það er alveg hræðilegt fyrir deildina og auðvitað okkur að við séum fallin,“ sagði Einar Guðnason þjálfari Víkings. „Það er líka hræðilegt að Valur sé fallinn því Valur var að spila á ungum leikmönnum. Þetta eru þau tvö lið sem eru með fæstar mínútur hjá erlendum leikmönnum en við getum sjálfum okkur um kennt að taka ekki þátt í leiknum og taka inn fimm útlendinga frá upphafi til að vera með í þessu. Það varð okkur kannski að falli líka. Það er sorglegt fyrir íslenskan fótbolta að þessi tvö lið séu að fara niður,“ sagði Einar. Góðar í að halda boltanum en hvað svo? Katrín sagðist einfaldlega ekki hafa séð eins skýrt plan í leik Víkings og hjá Fram eða Þór/KA. „Þær reyndu og reyndu en það bara var ekki að virka. Mér fannst sóknarleikurinn bara dapur hjá þeim,“ sagði Katrín um leik Víkings í lokaumferðinni. „Maður sér á Þór/KA og Fram eitthvað í spilinu þeirra. Maður sér hvert planið er. Þær halda í sín gildi, vita hvað þær geta og kunna og eru ekkert að fara út fyrir það. Það er það sem er svo áberandi. Svo horfir maður á leikina hjá Víkingi og Val… Hvar eru þær? Hvað er planið? Hver eru gildin og í hverju eru þær góðar? Jú, þær eru góðar í að halda boltanum en hvað svo? Það þarf að skora mörk. Það er eins og vanti gildin þar og í því þurfa þær að vinna í vetur,“ sagði Katrín. Besta deild kvenna Víkingur Reykjavík Mest lesið Gómuð við gróft svindl í Berlín Sport Verður sjö á móti sex sókn úr sögunni í handbolta? Handbolti Gylfi klár og mun spila stórt hlutverk í kvöld Fótbolti Bakgarðsáskorunin: Tók óvænt þátt eftir að mamma skráði hana Sport Brotinn Gylfi Þór fórnar sér: „Brynja, ég elska þig“ Fótbolti Óvæntur meðlimur á liðsmynd Manchester United Enski boltinn Arnar um Aron Einar: „Ekkert persónulegt“ Fótbolti Mikið sem þarf að hugsa um áður en fyrirkomulagi Íslandsmótsins sé breytt Íslenski boltinn Leikurinn í kvöld klárast rétt fyrir miðnætti og því dræm mæting Sport Mun mæta fyrir dóm eftir ofsaakstur Enski boltinn Fleiri fréttir Stóri munurinn á feigum og ófeigum: „Hvað er planið?“ Mikið sem þarf að hugsa um áður en fyrirkomulagi Íslandsmótsins sé breytt Selfoss missir mikið efni Ákvörðun Vals algjörlega galin og það sýnir sig núna Sjáðu fernu Niu og þrennu Ásu í ótrúlegum leik „Við erum alltaf að fara að taka þetta“ Breiðablik - Þróttur 5-4 | Ótrúleg endurkoma meistaranna FH - ÍBV 5-0 | Stórsigur FH sem lagaði markatöluna Sjáðu mörkin sem felldu Víking og Val Uppgjörið: Fram - Valur 1-2 | Valskonur fallnar í fyrsta sinn ,,Mikið í gangi í hausnum núna” „Sorglegt fyrir íslenskan fótbolta“ Uppgjörið: Víkingur R - Þór/KA 0-2 | Björguðu sér og sendu bæði Víking og Val niður um deild Sveppi og mamma hans gætu séð tvö lið falla Enn er penninn á lofti í Laugardal Fékk engar skýringar á mestu vonbrigðum ferilsins Sjáðu þrennu sextán ára Bríetar og hægasta sigurmark ársins Segir skipulagið fáránlegt: „Ekki sanngjarnt að annað liðið sé alltaf að elta“ Bríet Fjóla Bjarnadóttir: „Ég varð að klára þetta með þrennu “ Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - FH 3-2 | Áfall fyrir titilbaráttu FH Uppgjörið: Þróttur R. - Stjarnan 5-1 | Bríet Fjóla með þrennu í stórsigri Þróttar Sorgarferli að sættast við ónýtan skrokk „Þetta er þorpið manns“ Uppgjörið: ÍBV - Breiðablik 1-2 | Blikar verma toppinn Þrjú lið berjast um eitt öruggt sæti en Fram bjargaði sér „Enginn annar sem hafði trú á okkur en við sjálf“ Valur - Víkingur R. 1-1 | Valur enn á lífi Umfjöllun: Þór/KA - Fram 1-2 | Fram áfram í Bestu Valur í hættu á að falla í fyrsta skipti í sögunni Kanónur og ungstirni í ótrúlegri baráttu um Íslandsmeistaratitil Sjá meira