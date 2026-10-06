Íslenski boltinn

Fékk að fara á fyrstu A-landsliðsæfinguna á af­mælis­daginn

Andri Broddason skrifar
Líf Joosdóttir van Bemmel er mikið afmælisbarn og fékk að fagna því með A-landsliðinu.
Líf Joosdóttir van Bemmel er mikið afmælisbarn og fékk að fagna því með A-landsliðinu. Guðmundur/Vísir

Það er stórt augnablik að fá að fara á fyrstu A-landsliðsæfinguna sína og voru tveir leikmenn í íslenska kvennalandsliðinu að upplifa það í dag. Hópurinn er staddur í Króatíu þar sem liðið mætir heimakonum á föstudaginn í undankeppni heimsmeistaramótsins sem haldið verður í Brasilíu á næsta ári.

Emelía Óskarsdóttir og Líf Joosdóttir van Bemmel voru báðar á sinni fyrstu landsliðsæfingu í dag en ekki skemmir fyrir að sú síðarnefnda á einnig afmæli í dag. Hún hefur áður sagt í viðtali við Vísi að hún sé mikið afmælisbarn og var því að vona að liðið myndi vita af því.

Í dag birti svo KSÍ myndband þar sem fyrir æfingu ákváðu leikmenn landsliðsins að syngja fyrir Líf. Henni var greinilega skemmt og tók hún hástöfum undir og staðfestir þar með að vera mikið afmælisbarn.

Líf varð 19 ára gömul í dag og var valin í A-landsliðið eftir að hafa átt frábært tímabil með Breiðablik í sumar. Í Bestu deildinni er hún búin að spila 19 leiki og skora í þeim sex mörk. Einnig var hún mikilvægur kjarni þegar Breiðablik fór í Evrópuævintýrið sitt í sumar og náði að skora eitt mark í undankeppninni.

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