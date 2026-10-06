Fékk að fara á fyrstu A-landsliðsæfinguna á afmælisdaginn Andri Broddason skrifar 6. október 2026 22:30 Líf Joosdóttir van Bemmel er mikið afmælisbarn og fékk að fagna því með A-landsliðinu. Guðmundur/Vísir Það er stórt augnablik að fá að fara á fyrstu A-landsliðsæfinguna sína og voru tveir leikmenn í íslenska kvennalandsliðinu að upplifa það í dag. Hópurinn er staddur í Króatíu þar sem liðið mætir heimakonum á föstudaginn í undankeppni heimsmeistaramótsins sem haldið verður í Brasilíu á næsta ári. Emelía Óskarsdóttir og Líf Joosdóttir van Bemmel voru báðar á sinni fyrstu landsliðsæfingu í dag en ekki skemmir fyrir að sú síðarnefnda á einnig afmæli í dag. Hún hefur áður sagt í viðtali við Vísi að hún sé mikið afmælisbarn og var því að vona að liðið myndi vita af því. Í dag birti svo KSÍ myndband þar sem fyrir æfingu ákváðu leikmenn landsliðsins að syngja fyrir Líf. Henni var greinilega skemmt og tók hún hástöfum undir og staðfestir þar með að vera mikið afmælisbarn. Líf varð 19 ára gömul í dag og var valin í A-landsliðið eftir að hafa átt frábært tímabil með Breiðablik í sumar. Í Bestu deildinni er hún búin að spila 19 leiki og skora í þeim sex mörk. Einnig var hún mikilvægur kjarni þegar Breiðablik fór í Evrópuævintýrið sitt í sumar og náði að skora eitt mark í undankeppninni. Landslið kvenna í fótbolta HM 2027 í Brasilíu Fótbolti Mest lesið Gómuð við gróft svindl í Berlín Sport Uppgjörið: Eistland - Ísland 0-0 | Markalaust en strákarnir á toppnum Fótbolti Verður sjö á móti sex sókn úr sögunni í handbolta? Handbolti Uppgjörið: Færeyjar - Ísland 0 - 2 | Umspilssæti Íslendinga staðreynd Fótbolti Byrjunarlið Íslands: Fimm breytingar og Gylfi inn Fótbolti Leikdagur í Tallinn: Hitað upp á Íslandstorgi fyrir mikilvægan leik Fótbolti Ronaldo segir þjálfarann hafa svikið sig Fótbolti Utan vallar: Sögufræg vinátta lögð til hliðar í stutta stund með ógn úr austri til staðar Fótbolti Gylfi klár og mun spila stórt hlutverk í kvöld Fótbolti „Þeir eiga allt þetta hrós fyllilega skilið“ Handbolti Fleiri fréttir Leggur skóna á hilluna eftir tímabilið Fékk að fara á fyrstu A-landsliðsæfinguna á afmælisdaginn Stóri munurinn á feigum og ófeigum: „Hvað er planið?“ Mikið sem þarf að hugsa um áður en fyrirkomulagi Íslandsmótsins sé breytt Selfoss missir mikið efni Ákvörðun Vals algjörlega galin og það sýnir sig núna Sjáðu fernu Niu og þrennu Ásu í ótrúlegum leik „Við erum alltaf að fara að taka þetta“ Breiðablik - Þróttur 5-4 | Ótrúleg endurkoma meistaranna FH - ÍBV 5-0 | Stórsigur FH sem lagaði markatöluna Sjáðu mörkin sem felldu Víking og Val Uppgjörið: Fram - Valur 1-2 | Valskonur fallnar í fyrsta sinn ,,Mikið í gangi í hausnum núna” „Sorglegt fyrir íslenskan fótbolta“ Uppgjörið: Víkingur R - Þór/KA 0-2 | Björguðu sér og sendu bæði Víking og Val niður um deild Sveppi og mamma hans gætu séð tvö lið falla Enn er penninn á lofti í Laugardal Fékk engar skýringar á mestu vonbrigðum ferilsins Sjáðu þrennu sextán ára Bríetar og hægasta sigurmark ársins Segir skipulagið fáránlegt: „Ekki sanngjarnt að annað liðið sé alltaf að elta“ Bríet Fjóla Bjarnadóttir: „Ég varð að klára þetta með þrennu “ Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - FH 3-2 | Áfall fyrir titilbaráttu FH Uppgjörið: Þróttur R. - Stjarnan 5-1 | Bríet Fjóla með þrennu í stórsigri Þróttar Sorgarferli að sættast við ónýtan skrokk „Þetta er þorpið manns“ Uppgjörið: ÍBV - Breiðablik 1-2 | Blikar verma toppinn Þrjú lið berjast um eitt öruggt sæti en Fram bjargaði sér „Enginn annar sem hafði trú á okkur en við sjálf“ Valur - Víkingur R. 1-1 | Valur enn á lífi Umfjöllun: Þór/KA - Fram 1-2 | Fram áfram í Bestu Sjá meira