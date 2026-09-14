Coutinho og Neymar sameinaðir á ný Valur Páll Eiríksson skrifar 14. september 2026 23:30 Neymar og Coutinho knúsast fyrir leik Santos og Vasco í fyrra. Það voru miklir fagnaðarfundir þegar Coutinho mætti til Santos í dag. Marco Buenavista/Sports Press Photo/Getty Images Santos í Brasilíu blæs til sóknar þessi dægrin. Phillippe Coutinho gekk í raðir félagsins í dag til að endurnýja kynnin við félaga sinn Neymar. Neymar og Coutinho léku saman hjá Barcelona á sínum tíma og munu nú gera það með Santos í heimalandinu. Santos hefur ekki gengið frábærlega það sem af er ári og hafa bætt við hópinn að undanförnu. Neymar er sagður hafa haft mikið um komu Coutinho að segja en sá síðarnefndi hafði verið án liðs frá því að hann yfirgaf uppeldisfélag sitt Vasco da Gama í febrúar. "SE FOR UM SONHO, NÃO QUERO ACORDAR!" 😂💭Veja como foi a recepção para Philippe Coutinho em sua chegada ao CT Rei Pelé! pic.twitter.com/Xtdzk9fpEK— Santos FC (@SantosFC) September 14, 2026 Coutinho hefur því verið án liðs í rúmt hálft ár en hann sagði skilið við Vasco á þeim forsendum að hann væri andlega búinn á því. Áður var Coutinho samningsbundinn Aston Villa en hann er hvað þekktastur fyrir tíma sinn hjá Liverpool og Barcelona. Arthur Melo samdi einnig við Santos í vikunni eftir að hafa fengið sig lausan frá Juventus á Ítalíu. Melo átti misheppnaða dvöl hjá Liverpool á sínum tíma en var einnig leikmaður Barcelona áður en hann skipti til Tórínó hvar honum tókst aldrei að finna sig almennilega. Brasilía Mest lesið Ögrandi herferð Sweeney gagnrýnd: „Get ekki lýst því hvað ég er reið“ Sport Missti eins árs gamlan son sinn Handbolti Hafþór lét Haaland líta út eins og smástrák Enski boltinn Uppgjörið: Víkingur - Keflavík 4-1 | Annað skref í átt að titlinum Íslenski boltinn Fámáll um orðrómana Íslenski boltinn „Sýnir hvað þau eru þakklát fyrir það sem ég gaf klúbbnum“ Fótbolti Elín Klara slær í gegn og uppfyllir brátt draum sinn Handbolti Leedsarar léku sér að Newcastle Enski boltinn Sjáðu ólöglega sigurmarkið og rauðu spjöldin Enski boltinn „Þetta er bara svo ógeðslega dýrt“ Íslenski boltinn Fleiri fréttir „Get ekki beðið eftir leiknum í Frostaskjóli“ Uppgjörið: Víkingur - Keflavík 4-1 | Annað skref í átt að titlinum Leedsarar léku sér að Newcastle Magnaður Malen og Inter kom til baka VAR dómararnir í bann eftir mistök helgarinnar Stefnir í spennandi toppbaráttu Íslendinganna Enn með fullt hús og spilað 46 leiki án taps Goðsögn hjá West Ham fallin frá „Sýnir hvað þau eru þakklát fyrir það sem ég gaf klúbbnum“ „Eins og þeir séu hræddir við að vinna“ Hafþór lét Haaland líta út eins og smástrák Sjáðu sturlað mark Tómasar, rassamark Vals og tvennur Galdurs og Benedikts Rio betri en Barcola: „Ekki þess virði sem þeir keyptu hann á“ Slagsmál á æfingu trufluðu ekki: „Litlar stimpingar með stórum afleiðingum“ Guðný fagnaði sigri með fimm mánaða dóttur og fékk kórónuna Sjáðu ólöglega sigurmarkið og rauðu spjöldin Fámáll um orðrómana Sjokk fyrir Róbert: „Heyrist hátt brak og maður varð hræddur“ „Markið hefði ekki átt að standa“ „Þetta er bara svo ógeðslega dýrt“ „Allir orðnir vinir í skóginum“ Ronaldo segir að stuðningsmennirnir eigi að fá lífstíðarbann „Draumur að fá að spila á landsliðsvellinum“ Myndbandsdómgæsla gerði mistök í sigurmarki Haaland Haaland segir Hjörvari að hann hafi ekki verið rangstæður Uppgjörið: Fylkir - HK 2-2 | Þrjú rauð spjöld og Fylkir í úrslit Orri og félagar steinlágu fyrir Atletico Madrid Þróttur tryggði sig í úrslitaleikinn „Mótið í rauninni búið“ „Við komum svo voða skrítnir inn í seinni hálfleikinn“ Sjá meira