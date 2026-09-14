Fótbolti

Coutinho og Neymar sam­einaðir á ný

Valur Páll Eiríksson skrifar
Neymar og Coutinho knúsast fyrir leik Santos og Vasco í fyrra. Það voru miklir fagnaðarfundir þegar Coutinho mætti til Santos í dag.
Neymar og Coutinho knúsast fyrir leik Santos og Vasco í fyrra. Það voru miklir fagnaðarfundir þegar Coutinho mætti til Santos í dag. Marco Buenavista/Sports Press Photo/Getty Images

Santos í Brasilíu blæs til sóknar þessi dægrin. Phillippe Coutinho gekk í raðir félagsins í dag til að endurnýja kynnin við félaga sinn Neymar.

Neymar og Coutinho léku saman hjá Barcelona á sínum tíma og munu nú gera það með Santos í heimalandinu. Santos hefur ekki gengið frábærlega það sem af er ári og hafa bætt við hópinn að undanförnu.

Neymar er sagður hafa haft mikið um komu Coutinho að segja en sá síðarnefndi hafði verið án liðs frá því að hann yfirgaf uppeldisfélag sitt Vasco da Gama í febrúar. 

Coutinho hefur því verið án liðs í rúmt hálft ár en hann sagði skilið við Vasco á þeim forsendum að hann væri andlega búinn á því.

Áður var Coutinho samningsbundinn Aston Villa en hann er hvað þekktastur fyrir tíma sinn hjá Liverpool og Barcelona.

Arthur Melo samdi einnig við Santos í vikunni eftir að hafa fengið sig lausan frá Juventus á Ítalíu. Melo átti misheppnaða dvöl hjá Liverpool á sínum tíma en var einnig leikmaður Barcelona áður en hann skipti til Tórínó hvar honum tókst aldrei að finna sig almennilega.

Brasilía

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