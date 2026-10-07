Viðræður VR við SA á leið inn „blindgötu“ Kjartan Kjartansson og Telma Tómasson skrifa 7. október 2026 14:20 Halla Gunnarsdóttir, formaður VR, segir engan samningavilja að finna hjá atvinnurekendum. Vísir/Anton Brink Formaður VR segir stöðuna í viðræðum félagsins við Samtök atvinnulífsins grafalvarlega og útlit sé fyrir að þær séu leið inn í blindgötu. Útspil stjórnvalda sé gott en atvinnurekendur þurfi að viðurkenna stöðu stórra hópa innan VR. Innan við sólarhringur er nú þar til frestur til þess að segja upp kjarasamningum VR og SA rennur út. VR hefur boðað að samningum verði sagt upp og að samkomulag sem breiðfylking stéttarfélaga gerði við atvinnurekendur í gærkvöldi breyti engu fyrir félagið. Engar viðræður eiga sér nú stað á milli VR og SA og segir Halla Gunnarsdóttir, formaður VR, stöðuna grafalvarlega. „Við skynjum engan samningsvilja hjá Samtökum atvinnulífsins og það lítur út fyrir það að þetta sé á leiðinni inn í einhvers konar blindgötu,“ segir hún. Á meðal þess sem liðkaði fyrir samkomulagi annarra stéttarfélaga við VR í gær var innlegg ríkisstjórnarinnar sem enn hefur ekki verið kynnt opinberlega. Halla segir útspilið mikilvægt. Afstaða félagsins hafi þó verið sú að samningarnir snerust ekki eingöngu um framlag ríkisins. „Ef hugmyndin er að hér leggist allir á árarnar þurfum við líka að finna það að þeir aðilar sem við sömdum við síðast og ætluðu að gera ákveðna hluti, að þeir ætli að leggjast á árarnar með okkur.“ Samninganefnd VR mætti lausnamiðuð og með hóflegar væntingar til viðræðna, að sögn Höllu. Hún hafi einnig komið með óskir um að staða stórra hópa í félaginu væri viðurkennd á einhvern hátt. „Það gerir forsætisráðherra með sínu útspili en við þurfum að fá þessa viðurkenningu með einhverju móti frá Samtökum atvinnulífsins,“ segir formaðurinn. Stjórnarfundur verður haldinn hjá VR síðdegis og segist Halla gera ráð fyrir að aðildarfélögin kalli sína hópa einnig saman. Stéttarfélög Kjaramál Verðlag Efnahagsmál Atvinnurekendur Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Telur Thomas Møller hafa fengið tækifæri til að eyða sönnunargögnum Innlent Fór í skólann og búið að farga dekkjastæðunni þegar heim var komið Innlent Framlengja samninga út næsta ár Innlent Leigubremsan „augljóslega mjög heimskuleg“ Innlent Nóg að spyrja þá sem þurfa að borga launin Innlent Ólíklegt að pestin berist til Íslands Innlent Glapræði að hafna væntanlegri launahækkun Innlent Samkomulagið hafi ekki áhrif á viðræður VR Innlent Kjarabarátta kennara bitni á námi barnanna Innlent Margrét hyggst kæra til Mannréttindadómstóls Evrópu Innlent Fleiri fréttir Geti reynst erfitt að standa við verðlagsloforðin Hvetur flokka til að afla leyfa fyrir tónlist í pólitískum áróðri Rubio hafi staðfest varnarskuldbindingar gagnvart Íslandi Breyti myndböndum af börnum að borða og dansa í barnaníðsefni Bein útsending: Kennarar boða til tíðinda Nóg að spyrja þá sem þurfa að borga launin Sex atvinnulausir um hvert laust starf Bein útsending: Áskoranir á norðurslóðum Glapræði að hafna væntanlegri launahækkun Kjarabarátta kennara bitni á námi barnanna Sólveig Anna segir glapræði að segja upp samningum Leigubremsan „augljóslega mjög heimskuleg“ Þurfi að bæta eftirlit í stað þess að meina au pair aðgang Fundur VR og SA hafinn Samkomulagið hafi ekki áhrif á viðræður VR Telur Thomas Møller hafa fengið tækifæri til að eyða sönnunargögnum Fór í skólann og búið að farga dekkjastæðunni þegar heim var komið Einn handtekinn eftir líkamsárás í Kópavogi Framlengja samninga út næsta ár Margrét hyggst kæra til Mannréttindadómstóls Evrópu Segja boltann hjá stjórnvöldum Ólíklegt að pestin berist til Íslands Óþolinmæði að fylla Læknavaktina Ekkert leyndarmál að herinn sé önnum kafinn Greinir skýran vilja til meira samstarfs Leggja fram þingmál um að draga umsóknina til baka Engar leyniskyttur gættu Rubio Hafnar sælgætis- og fæðingarorlofsmálum sem rökum fyrir bókun 35 Bíði og bíði eftir Bjarna Leita manna sem grunaðir eru um hópárás Sjá meira