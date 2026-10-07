Bein útsending: Kennarar boða tíðindi Smári Jökull Jónsson skrifar 7. október 2026 13:31 Magnús Þór Jónsson formaður KÍ verður framsögumaður á fundinum en að honum loknum verða formenn aðildarfélaga, Haraldur F. Gíslason formaður Félags leikskólakennara, Mjöll Matthíasdóttir formaður Félags grunnskólakennara og Guðjón Hreinn Hauksson formaður Félags framhaldsskólakennara til viðtals. Vísir/Vilhelm/Egill/KÍ Kennarasamband Íslands hefur boðað til blaðamannafundar þar sem sambandið mun kynna sína sýn og áherslur til bætingar menntakerfis Íslands. Fundurinn verður í beinni útsendingu á Vísi. Í tilkynningu frá KÍ segir að þetta sé í fyrsta sinn sem sambandið leggi fram sína sýn á þennan hátt. Þar er einnig skrifað að íslenskt menntakerfi sé í grunninn gott og margt sé þar gert frábærlega vel. Íslenskt samfélag standi hins vegar á krossgötum í menntamálum og niðurstöður mælinga kalli á viðbrögð. Kennaraskortur sé viðvarandi áskorun, nemendahópar séu að verða fjölbreyttari og örar tæknibreytingar muni breyta námi og kennslu. „Við tökum menntun barna og ungmenna alvarlega. Við þurfum að bregðast við. Við verðum að bæta úr með markvissum langtímaumbótum, skýrum markmiðum og stöðugri eftirfylgni. Skólakerfi verður ekki byggt með skyndilausnum frá einu kjörtímabili til annars,“ segir í tilkynningu KÍ um fundinn í dag. Á fundinum mun KÍ kynna sérstaklega þau atriði sem sambandið telur að þurfi að setja í algjöran forgang til að efla og styrkja menntamál og skólastarf í landinu. Fundurinn hefst klukkan 14:30 og verður í beinni útsendingu hér fyrir neðan. Framsögumaður á fundinum verður Magnús Þór Jónsson formaður KÍ en hann fer fram í Réttarholtsskóla. Skóla- og menntamál Grunnskólar Leikskólar Framhaldsskólar Mest lesið Telur Thomas Møller hafa fengið tækifæri til að eyða sönnunargögnum Innlent Fór í skólann og búið að farga dekkjastæðunni þegar heim var komið Innlent Framlengja samninga út næsta ár Innlent Leigubremsan „augljóslega mjög heimskuleg“ Innlent Nóg að spyrja þá sem þurfa að borga launin Innlent Ólíklegt að pestin berist til Íslands Innlent Glapræði að hafna væntanlegri launahækkun Innlent Samkomulagið hafi ekki áhrif á viðræður VR Innlent Bein útsending: Kennarar boða tíðindi Innlent Kjarabarátta kennara bitni á námi barnanna Innlent Fleiri fréttir Segir „gerviþak“ breyta litlu um „ryksugu“ Rúv Viðræður VR við SA á leið inn „blindgötu“ Tímarit eigi hvergi stað og fái enga styrki Segir fjölmiðlanefnd stjórnlausa og sektaóða Geti reynst erfitt að standa við verðlagsloforðin Hvetur flokka til að afla leyfa fyrir tónlist í pólitískum áróðri Rubio hafi staðfest varnarskuldbindingar gagnvart Íslandi Breyti myndböndum af börnum að borða og dansa í barnaníðsefni Bein útsending: Kennarar boða til tíðinda Nóg að spyrja þá sem þurfa að borga launin Sex atvinnulausir um hvert laust starf Bein útsending: Áskoranir á norðurslóðum Glapræði að hafna væntanlegri launahækkun Kjarabarátta kennara bitni á námi barnanna Sólveig Anna segir glapræði að segja upp samningum Leigubremsan „augljóslega mjög heimskuleg“ Þurfi að bæta eftirlit í stað þess að meina au pair aðgang Fundur VR og SA hafinn Samkomulagið hafi ekki áhrif á viðræður VR Telur Thomas Møller hafa fengið tækifæri til að eyða sönnunargögnum Fór í skólann og búið að farga dekkjastæðunni þegar heim var komið Einn handtekinn eftir líkamsárás í Kópavogi Framlengja samninga út næsta ár Margrét hyggst kæra til Mannréttindadómstóls Evrópu Segja boltann hjá stjórnvöldum Ólíklegt að pestin berist til Íslands Óþolinmæði að fylla Læknavaktina Ekkert leyndarmál að herinn sé önnum kafinn Greinir skýran vilja til meira samstarfs Leggja fram þingmál um að draga umsóknina til baka Sjá meira