Leigubremsan „augljóslega mjög heimskuleg“ Birgir Olgeirsson skrifar 7. október 2026 11:11 Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri telur leigubremsuna „augljóslega mjög heimskuleg“. Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra, segir henni ætlað að verja heimilin gegn stjórnlausum leiguhækkunum. Vísir/Anton Brink/Vilhelm Boðuð leigubremsa ríkisstjórnarinnar er „augljóslega mjög heimskuleg“, að mati Ásgeirs Jónssonar seðlabankastjóra. Hann vonar að fallið verði frá henni og segir í samtali við fréttastofu að aðgerðin gæti gert illt verra. Ásgeir lét ummælin falla á blaðamannafundi vegna vaxtaákvörðunar peningastefnunefndar í morgun. Jón Bjarki Bentsson, aðalhagfræðingur Íslandsbanka, spurði hann álits á leigubremsunni og sagði standa til að „sjanghæja“ henni í gegnum þingið. Þar var vísað til frumvarps Ragnars Þórs Ingólfssonar, félags- og húsnæðismálaráðherra, um breytingar á húsaleigulögum. Samkvæmt því mættu reglubundnar hækkanir húsaleigu á samningstíma aðeins eiga sér stað á tólf mánaða fresti og ekki fara umfram hækkun vísitölu neysluverðs til verðtryggingar. Segir verðhömlur ekki leysa skortinn Í viðtali við fréttastofu að fundinum loknum segir Ásgeir að tilraunir til að leysa skort á markaði með verðhömlum hafi verið gerðar margsinnis. „Sú aðgerð að ætla að leysa vandamál skorts á markaði með því að með því að festa verðið, það er svona búið að reyna það mörgum sinnum síðustu aldirnar,“ segir Ásgeir. Hann segir það meðal þess fyrsta sem nemendur læri í grunnnámi í hagfræði að slíkt leysi ekki vandann. „Þú leysir ekki vandamál með því að með því að festa verðið með lögum eða einhverju slíku.“ Lausnin felist að hans mati í að auka framboð og liðka fyrir markaðnum. Spenna á fasteignamarkaði hafi að hluta stafað af of litlu framboði og fólksfjölgun, en nú sé staðan að breytast. „Núna erum við að sjá mikið umframboð á fasteignamarkaði,“ segir Ásgeir og telur markaðinn vera að komast í jafnvægi. Vonar að fallið verði frá henni Spurður hvort hann mælist til þess að ríkisstjórnin falli frá leigubremsunni svarar Ásgeir: „Já, ég bara vona það, þannig að ég tel að þetta gæti jafnvel gert illt verra, já, ég tel að þetta muni ekki vera til þess að lækka leiguverð þegar þarna er litið til lengri tíma.“ Ragnar segir bremsuna verja heimilin Ragnar Þór hefur sagt leigubremsuna eiga að verja heimilin gegn stjórnlausum hækkunum og óöryggi. Í framsöguræðu á Alþingi á mánudag lýsti hann henni sem sanngjarnri og málefnalegri aðgerð sem stöðvaði sjálfvirkar mánaðarhækkanir og yki fyrirsjáanleika fyrir leigjendur. „Það er jafnframt liður í aðgerðum ríkisstjórnarinnar til að greiða fyrir því að kjarasamningar á almennum vinnumarkaði haldi,“ sagði Ragnar í framsöguræðunni. Frumvarpið fór ekki í samráðsgátt stjórnvalda. Í greinargerð þess er sú ákvörðun skýrð með því að birting áforma og frumvarpsdraga gæti hvatt til leiguverðshækkana áður en breytingarnar tækju gildi. Lagt er til að reglurnar taki gildi 1. júlí 2027 fyrir nýja, endurnýjaða og framlengda leigusamninga. Þær myndu einnig ná til eldri samninga um íbúðarhúsnæði sem enn væru í gildi 1. júlí 2028. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Seðlabankinn Húsnæðismál Fasteignamarkaður Leigumarkaður Mest lesið Telur Thomas Møller hafa fengið tækifæri til að eyða sönnunargögnum Innlent Fór í skólann og búið að farga dekkjastæðunni þegar heim var komið Innlent Framlengja samninga út næsta ár Innlent Ólíklegt að pestin berist til Íslands Innlent Samkomulagið hafi ekki áhrif á viðræður VR Innlent Margrét hyggst kæra til Mannréttindadómstóls Evrópu Innlent Endurgreiðir ekki ríkinu fyrir auglýsingarnar umdeildu Erlent Komin til meðvitundar eftir misheppnaða aftöku Erlent Biskup í fangelsi fyrir brot gegn drengjum Erlent Greinir skýran vilja til meira samstarfs Innlent Fleiri fréttir Þurfi að bæta eftirlit í stað þess að meina au pair aðgang Fundur VR og SA hafinn Samkomulagið hafi ekki áhrif á viðræður VR Telur Thomas Møller hafa fengið tækifæri til að eyða sönnunargögnum Fór í skólann og búið að farga dekkjastæðunni þegar heim var komið Einn handtekinn eftir líkamsárás í Kópavogi Framlengja samninga út næsta ár Margrét hyggst kæra til Mannréttindadómstóls Evrópu Segja boltann hjá stjórnvöldum Ólíklegt að pestin berist til Íslands Óþolinmæði að fylla Læknavaktina Ekkert leyndarmál að herinn sé önnum kafinn Greinir skýran vilja til meira samstarfs Leggja fram þingmál um að draga umsóknina til baka Engar leyniskyttur gættu Rubio Hafnar sælgætis- og fæðingarorlofsmálum sem rökum fyrir bókun 35 Bíði og bíði eftir Bjarna Leita manna sem grunaðir eru um hópárás Hafi þegar tryggt fjármögnun varamótoranna Guðmundur Fertram og Fanney opna nýsköpunarsetur Segir gjald fyrir túlkun eftir þrjú ár sanngjarna kröfu „Viljum ekki að það sé verið að leika sér að fullveldi Íslands“ Ný skýrsla Umhverfis- og orkustofnunar: Hverfandi líkur á að olía finnist á Drekasvæðinu Rubio farinn af landi brott Verði að gera fyrirvara við rannsókn um karlmennsku Leit að eftirmanni Harðar hefði hafist í haust eða vetur Bjarni segir ekkert hæft í að verið sé að úthýsa Aþenu Samtalið efnismeira en áður þó talsverð gjá sé á milli Einn í framboði til varaformanns enn sem komið er Ögurstund í kjaramálum og Marco Rubio í heimsókn Sjá meira