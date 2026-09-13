Munurinn minnkar í nýrri spá

Forskot stjórnarandstöðunnar minnkar samkvæmt nýrri spá SVT í Svíþjóð um úrslit þingkosninga þar í landi. Aðeins 0,2 prósentustig skilja hægri og vinstri blokkina að.
Vinstriblokk stjórnarandstöðunnar er með 49,3 prósenta fylgi í nýjustu spánni sem byggir á fyrstu tölum en fylking forsætisráðherrans Ulf Kristersson með 49,1 prósent. Aðeins skilur eitt þingsæti blokkirnar að og ljóst er að stefnir í spennandi kosninganótt.
Sósíaldemókratar eru enn stærstir með 27,6 prósenta fylgi, Moderaterna næst á eftir með 20 prósent og Svíþjóðardemókratar með 17,5 prósent.
Í útgönguspám SVT og TV4 var blokk Magdalenu Andersson og stjórnarandstöðunnar spáð meira forskoti en þar munaði 4,5 prósentustigum á fylkingunum tveimur.
Í dag fóru fram þingkosningar í Svíþjóð og lokuðu flestir kjörstaðir klukkan sex að íslenskum tíma. Mjótt hefur verið á munum milli blokkanna tveggja til hægri og vinstri í skoðanakönnunum.
Verði munurinn á milli blokkanna lítill gæti farið svo að úrslit ráðist ekki fyrr en um miðja næstu viku þegar svokölluð miðvikudagsatkvæði verða talin, en það eru atkvæði Svía sem búa erlendis og önnur utankjörfundaratkvæði sem ekki bárust fyrir lokun kjörfundar.
Fréttin hefur verið uppfærð.
Allt stefnir í að þingkosningarnar í Svíþjóð á sunnudag verði æsispennandi. Vinstri og hægri blokkirnar berjast um sætin við ríkisstjórnarborðið en tveir flokkar sem fáir vilja vinna með gætu gert stjórnarmyndun að loknum kosningum flókna.