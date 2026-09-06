Ýmislegt bendi til stjórnarskipta í Svíþjóð Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar 6. september 2026 23:30 Gunnhildur Lily Magnúsdóttir, dósent í stjórnmálafræði við Háskólann í Malmö. Aðsend Ýmislegt bendir til þess að stjórnarskipti verði í Svíþjóð eftir þingkosningarnar sem fram fara þann 13. ágúst. Þetta segir stjórnmálafræðingur. Mjótt er á munum og velferðarmál helsta kosningamálið. Tiltölulega jafnt er á milli stjórnarandstöðuflokkanna og ríkisstjórnarflokkanna samkvæmt skoðanakönnunum. Gunnhildur Lilý Magnúsdóttir, dósent í stjórnmálafræði, er búsett í Malmö. Hún segir allt stefna í spennandi kosningar. „Hérna í Svíþjóð þá er hefðin sú að við höfum minnihlutastjórnir. Hefðin er líka sú að við höfum tvær blokkir, annars vegar blokk hægra megin við miðju þar sem við höfum borgaralega flokka og svo höfum við hina blokkina sem núna situr í stjórnarandstöðu sem við köllum rauðgrænu blokkina, sem eru flokkar frá miðju og út á vinstri ásinn. Það er sem sagt stjórnarandstöðublokkin, þessi rauðgræna, sem er með forystu núna en sú forysta hefur minnkað á undanförnum tveim vikum. Þannig að þetta verða mjög spennandi kosningar.“ Jafnt á milli Jafnaðarmannaflokkurinn er stærsti flokkurinn í Svíþjóð. Hann er í stjórnarandstöðu sem stendur en Gunnhildur segir ýmislegt benda til þess að það verði stjórnarskipti. „En eins og ég sagði er mjög jafnt á milli og minnstu flokkarnir í núverandi ríkisstjórn hafa verið að gefa í, til dæmis Frjálslyndi flokkurinn sem hefur verið í mikilli hættu á að detta út af þingi. Þeir liggja nálægt því að halda sér inni á þingi, þannig að þetta verður mjög spennandi. En það bendir samt meira til þess að við munum sjá ríkisstjórnarskipti eftir kosningar miðað við tölurnar núna.“ Kosningarnar snúist um velferðarmál, sér í lagi heilbrigðis- og menntamál. „Það sem er kannski athyglisvert er að mál sem voru mjög ofarlega á baugi fyrir kosningarnar fyrir fjórum árum eins og málefni flóttamanna og innflytjendamál, þau eru mun neðar á lista núna og hafa fengið minni athygli.“ Þingkosningar í Svíþjóð Svíþjóð Mest lesið Eftirförin endaði með hvelli Innlent Keyrði utan í minnst fjórar bifreiðar og þar af tvo lögreglubíla Innlent Vara við manni sem hafi óskað eftir persónuupplýsingum nemenda Innlent Missti besta vin sinn á Krýsuvíkurvegi og son í umferðarslysi Innlent Áfall og tjón að missa skyndilega teljarann Innlent Bandaríkjamenn sendu ekki skip til Íslands Innlent Bilun hjá Teya olli löngum röðum Innlent Sjö fluttir á slysadeild eftir að bíl var ekið á tvo ljósastaura Innlent „Það þarf að setja það í algjöran forgang að börn mæti í skólann“ Innlent Funduðu í Moskvu um endalok stríðsins Erlent Fleiri fréttir Ýmislegt bendi til stjórnarskipta í Svíþjóð Minnst fimm látnir eftir flugslys í Flórída Útgönguspár benda til stórsigurs AfD Margrét Þórhildur lögð inn á sjúkrahús Mætt til Grænlands með pyngju fulla af peningum Gengið til tímamótakosninga í Þýskalandi Funda um framgang stríðsins: „Þeir eru á ómögulega slæmum stað“ Miklar truflanir vegna mótmæla gegn innflytjendum Funduðu í Moskvu um endalok stríðsins Bandaríkjaher gerði árásir á þrjú írönsk skip Lögreglan í Kaupmannahöfn stendur í ströngu Fjarhægrimenn gætu fundið bragðið af völdum í fyrsta sinn Segir ljóst að málið verði Lindsay Clancy dýrkeypt Fulltrúar Trump á fund Pútíns og svo Selenskís Réttarhöldunum yfir Clancy lauk án niðurstöðu Ítrekar kröfu á Falklandseyjar: Ekki duttlungar heldur „lífsnauðsyn“ Segja ekkert um svörin við yfirheyrslu Trumps Ógilding réttarhaldanna gegn Clancy sett á ís vegna áfrýjunar Árás á höfuðstöðvar Öryggisstofnunar Úkraínu Kviðdómendur fá enn eitt tækifæri Ákærður fyrir að brjóta á börnum Vilja að heimskortið sýni Afríku í réttum hlutföllum Grænlendingar fá fría læknisþjónustu í Danmörku Kviðdómandi neitar að fylgja reglum um sönnunarbyrði Tveimur bjargað úr göngum níu dögum eftir skyndiflóðin Óttast að yfir áttatíu hafi farist Segir Repúblikönum að tala meira um afrek hans Ásakanir á víxl milli leyniþjónusta eftir skothríð í Kænugarði Sakaskrá fjölda glæpamanna óvart hreinsuð Ungmenni drepin og þorp rifið á Vesturbakkanum Sjá meira