Erlent

Ýmis­legt bendi til stjórnar­skipta í Sví­þjóð

Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar
Gunnhildur Lily Magnúsdóttir, dósent í stjórnmálafræði við Háskólann í Malmö.
Gunnhildur Lily Magnúsdóttir, dósent í stjórnmálafræði við Háskólann í Malmö. Aðsend

Ýmislegt bendir til þess að stjórnarskipti verði í Svíþjóð eftir þingkosningarnar sem fram fara þann 13. ágúst. Þetta segir stjórnmálafræðingur. Mjótt er á munum og velferðarmál helsta kosningamálið.

Tiltölulega jafnt er á milli stjórnarandstöðuflokkanna og ríkisstjórnarflokkanna samkvæmt skoðanakönnunum. Gunnhildur Lilý Magnúsdóttir, dósent í stjórnmálafræði, er búsett í Malmö. Hún segir allt stefna í spennandi kosningar.

„Hérna í Svíþjóð þá er hefðin sú að við höfum minnihlutastjórnir. Hefðin er líka sú að við höfum tvær blokkir, annars vegar blokk hægra megin við miðju þar sem við höfum borgaralega flokka og svo höfum við hina blokkina sem núna situr í stjórnarandstöðu sem við köllum rauðgrænu blokkina, sem eru flokkar frá miðju og út á vinstri ásinn. Það er sem sagt stjórnarandstöðublokkin, þessi rauðgræna, sem er með forystu núna en sú forysta hefur minnkað á undanförnum tveim vikum. Þannig að þetta verða mjög spennandi kosningar.“

Jafnt á milli

Jafnaðarmannaflokkurinn er stærsti flokkurinn í Svíþjóð. Hann er í stjórnarandstöðu sem stendur en Gunnhildur segir ýmislegt benda til þess að það verði stjórnarskipti.

„En eins og ég sagði er mjög jafnt á milli og minnstu flokkarnir í núverandi ríkisstjórn hafa verið að gefa í, til dæmis Frjálslyndi flokkurinn sem hefur verið í mikilli hættu á að detta út af þingi. Þeir liggja nálægt því að halda sér inni á þingi, þannig að þetta verður mjög spennandi. En það bendir samt meira til þess að við munum sjá ríkisstjórnarskipti eftir kosningar miðað við tölurnar núna.“

Kosningarnar snúist um velferðarmál, sér í lagi heilbrigðis- og menntamál.

„Það sem er kannski athyglisvert er að mál sem voru mjög ofarlega á baugi fyrir kosningarnar fyrir fjórum árum eins og málefni flóttamanna og innflytjendamál, þau eru mun neðar á lista núna og hafa fengið minni athygli.“

Þingkosningar í Svíþjóð Svíþjóð

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