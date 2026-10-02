Fara fram á 16 ár yfir meintum morðingja

Héraðssaksóknari fer fram á sextán ára fangelsisvist yfir Georgios Ntentes sem er ákærður fyrir að hafa orðið Edilsson Martin Zingara að bana í nóvember 2025. Aðalmeðferðinni lauk í dag.
Málflutningur var í aðalmeðferðinni í dag og fer héraðssaksóknari fram á 16 ár. Þetta staðfestir Karl Ingi Vilbergsson, settur varahéraðssaksóknari, í samtali við fréttastofu en Rúv greindi fyrst frá.
Í ákærunni á hendur Ntentes er hann sagður hafa stungið Zingara með þremur stungum í kviðinn með hníf, skorið hann og stungið nokkrum sinnum með egghvössu áhaldi í hálsinn og slegið hann eða þrýst á framanverðan hálsinn.
Aðalmeðferðin hófst á þriðjudag þar sem Ntentes gaf skýrslu fyrir dómi og neitaði sök. Hann og Zingara hafi verið góðir vinir og hafi hist föstudagskvöldið 28. nóvember. Þar hafi þeir tekið kókaín saman en það hafi verið allt í lagi með Zingara þegar Ntentes fór af heimili hans.
Fyrrverandi kærasta og systir Zingara lýstu því fyrir dómara þegar þær komu að heimili hans að Skjólbraut á Kársnesinu í Kópavogi sunnudaginn 30. nóvember. Þar hafi hann legið á gólfinu, látinn.
Lögreglumenn sem komu á vettvang lýstu því hvernig garnirnar hefðu verið komnar út úr líkama Zingara og mikið blóð hefði verið á efri hluta líkama hans. Á honum hefðu verið stungusár á hálsi, eitt á bringu og annað neðarlega á maganum. Blóðslettur fundust víða um íbúðina sem reyndust vera bæði úr Ntentes og Zingara.
Ntentes gaf þær skýringar að þar sem hann starfaði sem kokkur væri hann oft með opin sár. Þá höfðu þeir vinirnir unnið saman að framkvæmdum á heimilinu og því fylgdu oft sár.
Eiginkona Georgis Ntentes, sem er ákærður fyrir að hafa myrt Edilsson Martin Zingara á Kársnesi, segist hafa sofið allt kvöldið og ekki vitað neitt hvað hefði átt sér stað.
Georgios Ntentes, sem er ákærður fyrir morðið á Edilsson Martin Zingara á Kársnesi í nóvember 2025, var sagður hafa verið í uppnámi þegar vitni við aðalmeðferð málsins sagði honum frá andlátinu. Hinn látni hafði neytt kókaíns áður en hann lést.