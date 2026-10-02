„Við erum óþolinmóð“ Smári Jökull Jónsson skrifar 2. október 2026 14:54 Hildur Ingvarsdóttir er skólastjóri Tækniskólans en formlegar viðræður eru hafnar á milli forráðamanna skólans og Reykjavíkurborgar um nýja staðsetningu hans. Vísir/Ívar Fannar/Arnar Hildur Ingvarsdóttir skólastjóri Tækniskólans segir að engum dyrum sé lokað þó að formlegar viðræður við Reykjavíkurborg séu hafnar um nýja staðsetningu skólans. Verið sé að skoða fleiri en einn möguleika í austurhluta borgarinnar og það sé lykiláhersla af beggja hálfu að vinna málið hratt.. Greint var frá því í sameiginlegri yfirlýsingu Hafnarfjarðar og Tækniskólans þann 14. september að samkomulag aðilanna um uppbyggingu nýs húsnæðis við Flensborgarhöfn væri farið út um þúfur þar sem Hafnarfjarðarbæ hefði ekki tekist að útvega skólanum lóð líkt og fyrirhugað var. Í kjölfarið lýsti Hildur Björnsdóttir borgarstjóri yfir áhuga á að finna skólanum nýjan stað innan borgarmarkanna og í gær samþykkti borgarráð samhljóða að skipa viðræðuhóp sem hefði umboð til að semja við Tækniskólann um uppbyggingu nýs skóla. Forráðamenn Tækniskólans og Reykjavíkurborgar hafa átt í óformlegum samtölum síðustu vikur og segir Hildur Ingvarsdóttir skólastjóri skólans að það sem breytist nú sé að málið verði unnið með formlegri hætti. „Nú förum við að skoða þetta skipulega og við erum að hittast í fyrsta skipti í dag. Ég reikna með að þá byrjum við að skoða lóðamöguleika í sameiningu og stilla saman strengi. Svo bara ræðst framhaldið af því,“ sagði skólastjórinn í samtali við Vísi og bætti við að hún vonaðist til að hægt væri að vinna málið hratt og vel. „Ég held að það sé lykiláhersla af beggja hálfu. Við erum óþolinmóð, við skulum segja það. En við viljum vinna þetta vel en ganga rösklega til verks.“ Útilokar ekki önnur sveitarfélög Að sögn Hildar hefur skólinn átt í óformlegum viðræðum við fleiri sveitarfélög en Reykjavík. „Þetta er það fyrsta þar sem þetta skref er stigið. Við höfum verið skýr með það að við ætlum að halda okkur á höfuðborgarsvæðinu,“ segir Hildur og segir koma til greina að hefja formlegar viðræður við fleiri sveitarfélög. „Við útilokum enga kosti. Á endanum viljum við bara fá bestu lóðina sem kostur er á á höfuðborgarsvæðinu. Við lokum engum dyrum þó að við förum í viðræður við Reykjavíkurborg.“ Í frétt Morgunblaðsins um málið er haft eftir borgarstjóra að henni finnist ákjósanlegast að nýr Tækniskóli rísi í efri byggðum Reykjavíkur. „Það er meðal annars verið að skoða upp Úlfarsárdal og norðanvert land Keldna, það má segja að við séum að skoða svæði í austurhluta borgarinnar. Við viljum bara fletta við öllum möguleikum þannig að við getum bara valið besta kostinn,“ segir Hildur skólastjóri um mögulega staðsetningu. „Það er algjör forsenda“ Að hennar sögn eru ákveðin atriði sem horfa þarf til þegar velja skal lóð undir starfsemi skólans. „Hann þarf að vera vel tengdur, bæði almenningssamgöngum og fyrir gangandi, akandi og hjólandi vegfarandur. Svo þurfum við pláss og pláss til framtíðar, við þurfum nógu góða lóð til að skólinn geti stækkað síðar. Svo viljum við líka vera í notalegu umhverfi hvort sem það er í borgarlífi eða náttúru eða hvoru tveggja.“ Áætlanir gera ráð fyrir 30.000 fermetra byggingu en Hildur segir að vilji sé til staðar til að stækka hann í 50.000 fermetra seinna meir. „Stefnan er að byggja samkvæmt ákveðinni hugmyndafræði sem við köllum Skólastræti. Það er nokkus konar göngugata innanhúss, nokkur skonar samfélag skólans sem allt okkar fjölbreytta nám hverfist í kringum,“ segir Hildur. „Þetta verður nokkuð löng bygging þó hún geti verið brotin upp að einhverju leyti. Lengri á annan veginn heldur en hinn og rúmar svokallað Skólastræti. Það er algjör forsenda og var það líka þegar stóð til að byggja í Hafnarfirði.“ Skóla- og menntamál Reykjavík Framhaldsskólar Sveitarstjórnarmál Mest lesið Sláandi hugmyndir íslenskra karla um ofbeldi Innlent Laug að Morgunblaðinu um nýjan KFC-stað Innlent „Vissi að ég var ekki að haga mér eins og venjulegt fólk“ Innlent Syrgði Sovétríkin og hótaði notkun kjarnorkuvopna Erlent Stefna á þrjú þúsund hektara en endurheimtu þrettán Innlent Reglur um dvalarleyfi hertar og filippseyskar au pair úr sögunni Innlent Menntaskólanemar mótmæla: Íslensk stúlka varð fyrir táragasi Erlent Leggur til að þingmenn verði 85 í stað 63 Innlent Geri málið tortryggilegt að neita að svara Innlent Ein matskeið og þá er dauðinn vís Innlent Fleiri fréttir „Við erum óþolinmóð“ Minni gjaldahækkanir kosti ríkissjóð 2,5 milljarða Þetta eru stæðin sem borgin hefur endurheimt Segir ágreininginn í Landsvirkjun ekki snúast um arðgreiðslur Geri málið tortryggilegt að neita að svara „Við höfum séð mikla aukningu á því á Íslandi“ Íslensk skólastúlka varð fyrir táragasi í París Laug að Morgunblaðinu um nýjan KFC-stað Stefna á þrjú þúsund hektara en endurheimtu þrettán Ein matskeið og þá er dauðinn vís Beint: Opið málþing um heimilisleysi „Vissi að ég var ekki að haga mér eins og venjulegt fólk“ Lægð suðvestan úr hafi væntanleg til landsins Hvað þýðir sjö í nýju námsmati? 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