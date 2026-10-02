Innlent

Allir sau­tján frjálsir ferða sinna

Tómas Arnar Þorláksson skrifar
Einn af þeim sem var leiddur fyrir dómara og úrksurðaður í gæsluvarðhald á sínum tíma.
Einn af þeim sem var leiddur fyrir dómara og úrksurðaður í gæsluvarðhald á sínum tíma. vísir/viktor freyr

Þeir tveir sem sátu eftir í gæsluvarðhaldi af þeim sautján sem voru upphaflega handteknir í tengslum við rannsókn lögreglunnar á sölu fíkniefna og peningaþvætti eru nú lausir og frjálsir ferða sinna. 

Enginn sætir gæsluvarðhaldi vegna málsins eins og stendur.

Þetta staðfestir E. Agnes Eide Kristínardóttir, yfirlögregluþjónn rannsóknarsviðs lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, í samtali við fréttastofu. Lögregla fór fram á áframhaldandi gæsluvarðhald yfir mönnunum tveimur þann 28. september en það rann út í dag.

Agnes segir að rannsóknin haldi áfram en ágætlega hafi gengið að safna saman þeim gögnum sem liggja undir. Ekki var talin ástæða til framlengja gæsluvarðhald yfir mönnunum tveimur. Ekki var talið að það myndi stefna rannsóknarhagsmunum í hættu.

Um verulega umfangsmikið mál sé að ræða sem þurfi töluverðan tíma til að rannsaka. 

Alls voru sautján manns handteknir 22. september. Sex þeirra voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald til föstudagsins 25. september. Þrír af þeim sex voru síðan úrskurðaðir í áframhaldandi gæsluvarðhald.

Lögreglan hefur gert húsleit á nokkrum stöðum og lagt hald á peninga, fíkniefni og fleiri muni. 

Fíkniefnabrot Lögreglumál Reykjavík

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