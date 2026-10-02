Allir sautján frjálsir ferða sinna Tómas Arnar Þorláksson skrifar 2. október 2026 15:16 Einn af þeim sem var leiddur fyrir dómara og úrksurðaður í gæsluvarðhald á sínum tíma. vísir/viktor freyr Þeir tveir sem sátu eftir í gæsluvarðhaldi af þeim sautján sem voru upphaflega handteknir í tengslum við rannsókn lögreglunnar á sölu fíkniefna og peningaþvætti eru nú lausir og frjálsir ferða sinna. Enginn sætir gæsluvarðhaldi vegna málsins eins og stendur. Þetta staðfestir E. Agnes Eide Kristínardóttir, yfirlögregluþjónn rannsóknarsviðs lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, í samtali við fréttastofu. Lögregla fór fram á áframhaldandi gæsluvarðhald yfir mönnunum tveimur þann 28. september en það rann út í dag. Agnes segir að rannsóknin haldi áfram en ágætlega hafi gengið að safna saman þeim gögnum sem liggja undir. Ekki var talin ástæða til framlengja gæsluvarðhald yfir mönnunum tveimur. Ekki var talið að það myndi stefna rannsóknarhagsmunum í hættu. Um verulega umfangsmikið mál sé að ræða sem þurfi töluverðan tíma til að rannsaka. Alls voru sautján manns handteknir 22. september. Sex þeirra voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald til föstudagsins 25. september. Þrír af þeim sex voru síðan úrskurðaðir í áframhaldandi gæsluvarðhald. Lögreglan hefur gert húsleit á nokkrum stöðum og lagt hald á peninga, fíkniefni og fleiri muni. Fíkniefnabrot Lögreglumál Reykjavík Mest lesið Sláandi hugmyndir íslenskra karla um ofbeldi Innlent Laug að Morgunblaðinu um nýjan KFC-stað Innlent „Vissi að ég var ekki að haga mér eins og venjulegt fólk“ Innlent Syrgði Sovétríkin og hótaði notkun kjarnorkuvopna Erlent Stefna á þrjú þúsund hektara en endurheimtu þrettán Innlent Reglur um dvalarleyfi hertar og filippseyskar au pair úr sögunni Innlent Menntaskólanemar mótmæla: Íslensk stúlka varð fyrir táragasi Erlent Leggur til að þingmenn verði 85 í stað 63 Innlent Geri málið tortryggilegt að neita að svara Innlent Ein matskeið og þá er dauðinn vís Innlent Fleiri fréttir „Við erum óþolinmóð“ Minni gjaldahækkanir kosti ríkissjóð 2,5 milljarða Þetta eru stæðin sem borgin hefur endurheimt Segir ágreininginn í Landsvirkjun ekki snúast um arðgreiðslur Geri málið tortryggilegt að neita að svara „Við höfum séð mikla aukningu á því á Íslandi“ Íslensk skólastúlka varð fyrir táragasi í París Laug að Morgunblaðinu um nýjan KFC-stað Stefna á þrjú þúsund hektara en endurheimtu þrettán Ein matskeið og þá er dauðinn vís Beint: Opið málþing um heimilisleysi „Vissi að ég var ekki að haga mér eins og venjulegt fólk“ Lægð suðvestan úr hafi væntanleg til landsins Hvað þýðir sjö í nýju námsmati? Fundu mikið magn vímuefna og peninga við leit Sláandi hugmyndir íslenskra karla um ofbeldi Bjóða út sorphirðu í Breiðholti til sex ára Reglur um dvalarleyfi hertar og filippseyskar au pair úr sögunni Leggur til að þingmenn verði 85 í stað 63 Skipti engu hvort ummælin hafi verið sett fram í kaldhæðni Marco Rubio á leið til Íslands „Dapurlegt pólitískt útspil hjá oddvita Samfylkingar“ Ekki búið að finna nýjan lögreglustjóra hátt í hálfu ári síðar Alvarlega slasaður eftir fall af svölum Árekstur við Hamraborg Engin aðstoð við próftöku og litaðar númeraplötur Uppsagnir hjá Klettabæ Ingó veðurguð hafði betur í Landsrétti Kristrún tilbúin í aðgerðir Inga vildi alls ekki svara spurningum fréttamanns Sjá meira