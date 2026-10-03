Sú staðreynd að Austurland leggi meira til ríkissjóðs en það fær til baka sýnir með skýrum hætti hversu mikilvægt atvinnulíf og verðmætasköpun á svæðinu er. Því þurfi ríkið að fjárfesta í þeim innviðum sem gera fólki og fyrirtækjum kleift að búa og starfa á svæðinu. Þetta segir formaður Sambands sveitarfélaga á Austurlandi.
Samkvæmt greiningu sem sambandið fékk hagfræðing frá Context til að gera eru tekjur ríkissjóðs sem rekja má til Austurlands 54,2 milljarðar á ári en útgjöldin 45,5 milljarðar. Ragnar Sigurðsson, formaður Sambands sveitarfélaga á Austurlandi, segist stoltur af stöðunni.
„Við erum alveg til í að greiða meira í sameiginlega sjóði þjóðarinnar svo framarlega sem við fáum sanngjarna hlutdeild og tilgangurinn með því að sýna fram á þetta er sá að við erum bara að benda á að á Austurlandi fer fram mjög mikil uppbygging og við erum að veita mjög mikið inn í þjóðarbúið út frá verðmætasköpun. Við erum bara að benda á að þetta verður ekki til af sjálfu sér.“
Til þess að unnt sé að viðhalda góðri stöðu þurfi stjórnvöld að hlúa að innviðum á svæðinu.
„Okkur finnst við vera undanskilin. Við sjáum það í nýjustu fjárlögunum. Við höfum séð það á undanförnum árum. Það er, það er beint spjótum sínum að landsbyggðinni í þeim niðurskurði sem ríkið er þó að ofan. Ég bara fagna því að ríkið sé að skera niður í sínum rekstri en mér finnst forgangsröðunin mjög skrýtin. Það er að mínu mati verið að horfa allt of mikið þar sem naumt er skammtað fyrir.“