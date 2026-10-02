Minni gjaldahækkanir kosti ríkissjóð 2,5 milljarða Birgir Olgeirsson skrifar 2. október 2026 14:23 Daði Már Kristófersson fjármála- og efnahagsráðherra og Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra. Daði segir það myndu kosta ríkissjóð um tvo og hálfan milljarð króna að takmarka fyrirhugaðar gjaldahækkanir við 2,5 prósent. Anton Brink Það myndi kosta ríkissjóð um tvo og hálfan milljarð króna að lækka fyrirhugaðar gjaldahækkanir úr 5,2 prósentum í 2,5 prósent, að sögn fjármálaráðherra. Hann segir svigrúm til þess í fjárlagafrumvarpinu og markmið um hallalaus fjárlög standi áfram. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra staðfestir að stjórnvöld séu reiðubúin að takmarka hækkanir krónutölugjalda við 2,5 prósent ef kjarasamningar halda. Í fjárlagafrumvarpi næsta árs var gert ráð fyrir 5,2 prósenta hækkunum í takt við verðbólgu. Hún segir jafnframt að á borðinu séu aðrar aðgerðir sem varði félagslegt réttlæti og verkalýðshreyfingin hafi barist fyrir. Þá séu þar einnig svokölluð einföldunarmál sem atvinnulífið hafi kallað eftir. Naumur tími er til stefnu því verkalýðshreyfingin hefur frest til 8. október til að segja kjarasamningum upp vegna forsendubrests. Fimm milljarða afgangur veiti svigrúm Daði Már Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra, ræddi kostnaðinn við minni gjaldahækkanir við fréttastofu að loknum ríkisstjórnarfundi í dag. „Fjárlögin gera ráð fyrir fimm milljarða afgangi. Þetta kostar í kringum tvo og hálfan milljarð,“ segir Daði. Hann var einnig spurður hvort draga þyrfti úr útgjöldum eða auka aðrar tekjur til að mæta breytingunni. „Það er svigrúm til staðar þannig að það er ekkert sem kallar beinlínis á aðgerðir. Okkar markmið var hallalaus fjárlög og það markmið munum við standa við.“ Engar ákvarðanir um aðrar aðgerðir Daði útilokar þó ekki frekari aðgerðir við afgreiðslu fjárlaganna. „Hvort við síðan þurfum að eða munum grípa til einhverra aðgerða í tengslum við aðra umræðu fjárlaga verður bara að koma í ljós en engar ákvarðanir hafa verið teknar um það. En þarna getum við nýtt það svigrúm sem er í fjárlögunum.“ Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Fjárlagafrumvarp 2027 Kjaramál Skattar, tollar og gjöld Mest lesið Sláandi hugmyndir íslenskra karla um ofbeldi Innlent Laug að Morgunblaðinu um nýjan KFC-stað Innlent „Vissi að ég var ekki að haga mér eins og venjulegt fólk“ Innlent Syrgði Sovétríkin og hótaði notkun kjarnorkuvopna Erlent Stefna á þrjú þúsund hektara en endurheimtu þrettán Innlent Reglur um dvalarleyfi hertar og filippseyskar au pair úr sögunni Innlent Menntaskólanemar mótmæla: Íslensk stúlka varð fyrir táragasi Erlent Leggur til að þingmenn verði 85 í stað 63 Innlent Geri málið tortryggilegt að neita að svara Innlent Ein matskeið og þá er dauðinn vís Innlent Fleiri fréttir „Við erum óþolinmóð“ Minni gjaldahækkanir kosti ríkissjóð 2,5 milljarða Þetta eru stæðin sem borgin hefur endurheimt Segir ágreininginn í Landsvirkjun ekki snúast um arðgreiðslur Geri málið tortryggilegt að neita að svara „Við höfum séð mikla aukningu á því á Íslandi“ Íslensk skólastúlka varð fyrir táragasi í París Laug að Morgunblaðinu um nýjan KFC-stað Stefna á þrjú þúsund hektara en endurheimtu þrettán Ein matskeið og þá er dauðinn vís Beint: Opið málþing um heimilisleysi „Vissi að ég var ekki að haga mér eins og venjulegt fólk“ Lægð suðvestan úr hafi væntanleg til landsins Hvað þýðir sjö í nýju námsmati? Fundu mikið magn vímuefna og peninga við leit Sláandi hugmyndir íslenskra karla um ofbeldi Bjóða út sorphirðu í Breiðholti til sex ára Reglur um dvalarleyfi hertar og filippseyskar au pair úr sögunni Leggur til að þingmenn verði 85 í stað 63 Skipti engu hvort ummælin hafi verið sett fram í kaldhæðni Marco Rubio á leið til Íslands „Dapurlegt pólitískt útspil hjá oddvita Samfylkingar“ Ekki búið að finna nýjan lögreglustjóra hátt í hálfu ári síðar Alvarlega slasaður eftir fall af svölum Árekstur við Hamraborg Engin aðstoð við próftöku og litaðar númeraplötur Uppsagnir hjá Klettabæ Ingó veðurguð hafði betur í Landsrétti Kristrún tilbúin í aðgerðir Inga vildi alls ekki svara spurningum fréttamanns Sjá meira