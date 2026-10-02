Innlent

Minni gjaldahækkanir kosti ríkis­sjóð 2,5 milljarða

Birgir Olgeirsson skrifar
Daði Már Kristófersson fjármála- og efnahagsráðherra og Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra. Daði segir það myndu kosta ríkissjóð um tvo og hálfan milljarð króna að takmarka fyrirhugaðar gjaldahækkanir við 2,5 prósent.
Daði Már Kristófersson fjármála- og efnahagsráðherra og Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra. Daði segir það myndu kosta ríkissjóð um tvo og hálfan milljarð króna að takmarka fyrirhugaðar gjaldahækkanir við 2,5 prósent. Anton Brink

Það myndi kosta ríkissjóð um tvo og hálfan milljarð króna að lækka fyrirhugaðar gjaldahækkanir úr 5,2 prósentum í 2,5 prósent, að sögn fjármálaráðherra. Hann segir svigrúm til þess í fjárlagafrumvarpinu og markmið um hallalaus fjárlög standi áfram.

Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra staðfestir að stjórnvöld séu reiðubúin að takmarka hækkanir krónutölugjalda við 2,5 prósent ef kjarasamningar halda. Í fjárlagafrumvarpi næsta árs var gert ráð fyrir 5,2 prósenta hækkunum í takt við verðbólgu.

Hún segir jafnframt að á borðinu séu aðrar aðgerðir sem varði félagslegt réttlæti og verkalýðshreyfingin hafi barist fyrir. Þá séu þar einnig svokölluð einföldunarmál sem atvinnulífið hafi kallað eftir.

Naumur tími er til stefnu því verkalýðshreyfingin hefur frest til 8. október til að segja kjarasamningum upp vegna forsendubrests.

Fimm milljarða afgangur veiti svigrúm

Daði Már Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra, ræddi kostnaðinn við minni gjaldahækkanir við fréttastofu að loknum ríkisstjórnarfundi í dag.

„Fjárlögin gera ráð fyrir fimm milljarða afgangi. Þetta kostar í kringum tvo og hálfan milljarð,“ segir Daði.

Hann var einnig spurður hvort draga þyrfti úr útgjöldum eða auka aðrar tekjur til að mæta breytingunni.

„Það er svigrúm til staðar þannig að það er ekkert sem kallar beinlínis á aðgerðir. Okkar markmið var hallalaus fjárlög og það markmið munum við standa við.“

Engar ákvarðanir um aðrar aðgerðir

Daði útilokar þó ekki frekari aðgerðir við afgreiðslu fjárlaganna.

„Hvort við síðan þurfum að eða munum grípa til einhverra aðgerða í tengslum við aðra umræðu fjárlaga verður bara að koma í ljós en engar ákvarðanir hafa verið teknar um það. En þarna getum við nýtt það svigrúm sem er í fjárlögunum.“

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