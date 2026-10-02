Fagfélögin hafa boðað trúnaðarmenn og fulltrúa í samninganefndum aðildarfélaganna til fundar á mánudag til að kalla eftir heimild þeirra til að segja upp kjarasamningum.
Þetta kemur fram í tilkynningu á heimasíðu þeirra þar sem þau fordæma viðbragðsleysi Samtaka atvinnulífsins við stöðunni.
„Tilefni fundarins er sú staða sem komin er upp vegna forsendna gildandi kjarasamninga og þeirra viðbragða – eða skorts á viðbrögðum – sem orðið hafa af hálfu atvinnurekenda. Farið verður yfir stöðuna, möguleika á uppsögn kjarasamninga og hvaða skref komi til greina í framhaldinu,“ segir í tilkynningunni.
Í könnun sem var gerð meðal félagsfólks kom fram að meirihluti félagsfólksins vildi gera frekari kröfur um kjarabætur vegna forsendubrests kjarasamninga. Heimild til þess að segja upp svokölluðu Stöðugleikasamningunum sem voru undirritaðir 2024 opnaðist þegar verðbólgan mældist 5,6 prósent í ágúst.
Fagfélögin hafa til 8. október til að segja samningnum upp en Samtök atvinnulífsins hafa þegar gefið upp að þau muni ekki segja samningnum upp.