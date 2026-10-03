Í hádegisfréttum Bylgjunnar er rætt við samfélagslögreglu sem hefur áhyggjur af nýju æði sem hefur gripið um sig meðal ungmenna. Þar keyra þau á allt að 160 kílómetra hraða og taka sig upp á meðan þau smella af sér bílbeltinu.
Orðið ökuníðingur sé notað í jákvæðri merkingu meðal afmarkaðs hóps.
Við kynnum okkur einnig atvik sem varð á Hólmsheiðinni í gær þar sem að flugvél fór út af flugbrautinni við lendingu. Jafnframt heyrum við frá rekstrarstjóra Kerlingarfjöll Highland base en hótelið mun loka fyrir almennar bókanir yfir vetrartímann.
Niðurstöður nýrrar rannsóknar, sem sýna að íslenskir karlmenn hafi íhaldssamari hugmyndir um karlmennsku en aðrir karlmenn Norðurlöndunum, er viðvörunarmerki fyrir íslenskt samfélag að mati doktorsnema sem kallar eftir viðbrögðum.
Og í sportinu förum við yfri dramatíkina í Bestu deild kvenna í fótbolta.