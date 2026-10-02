Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra staðfestir að stjórnvöld séu reiðubúin að takmarka hækkanir á krónutölugjöldum við 2,5 prósent ef kjarasamningar halda. Þá séu á borðinu aðrar aðgerðir er varða félagslegt réttlæti sem verkalýðshreyfingin hafi barist fyrir auk svokallaðra einföldunarmála sem atvinnulífið hafi kallað eftir. Rætt er við ráðherra í hádegisfréttum Bylgjunnar.
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Á annað hundrað skóla hefur verið lokað í Frakklandi vegna mótmæla stúdenta. Framhaldsskólanemendur hófu að mótmæla skorti á kennurum, lélegu húsnæði, troðfullum kennslustofum og löngum skóladögum á Parísarsvæðinu í síðustu viku og hafa mótmælin breiðst hratt út um allt land. Íslensk kona sem búsett er í París segir dóttur sína, sem er nemandi í menntaskóla í borginni, hafa orðið fyrir táragasi í aðgerðum lögreglu.
Formaður Matthildarsamtakanna segir mikla aukningu hafa orðið í notkun vímuefnisins 4CMC bæði hér á landi og á Norðurlöndunum undanfarið. Aðaláhættan við notkun efna sem þessa sé að fólk viti ekki hvað það sé að innbyrða.
Almannatengill og ráðgjafi segir framkomu formanns Flokks fólksins í umdeildu fréttamáli óvenjulega. Það geri málið tortryggilegt að neita að svara fréttamönnum auk þess sem það sé vanvirðing við fjölmiðla og þjóðina að segjast ekki hafa tíma til að ræða stórt fréttamál á sama tíma og formaðurinn veiti ítarlegt viðtal um tísku.
Fjölbreyttur hádegisfréttatími á Bylgjunni á slaginu klukkan tólf. Umsjónarmaður er Telma L. Tómasson