Gul viðvörun er í gildi vegna skriðuhættu á norðanverðum Vestfjörðum en skriður og grjóthrun hafa fallið á svæðinu síðustu daga. Mjög úrkomusamt hefur verið víða um land og er gert ráð fyrir áframhaldandi úrkomu fram yfir helgi. Stór skriða féll á Hnífsdalsveg á norðanverðum Vestfjörðum í gær.
Lægð gengur yfir landið í dag. Þrátt fyrir að heildarúrkoman sem fylgi henni sé ekki talin veruleg með tilliti til skriðuhættu getur lítil viðbótarúrkoma þar sem jarðvegur er þegar orðinn vatnsmettaður nægt til að koma af stað hreyfingum í hlíðum og auka líkur á skriðuföllum.
Þetta kemur fram í tilkynningu Veðurstofunnar. Virkni hafi sést í Gleiðarhjalla síðustu daga og svæðið geti verið viðkvæmt í kjölfar langvarandi úrkomu.
Skriða féll í Eyrarhlíð í gær sem var tuttugu metra breið á veginum. Vegna áframhaldandi úrkomu í dag eru líkur á frekari virkni í Gleiðarhjalla og Eyrarhlíð, að mati sérfræðinga á Skriðuvakt Veðurstofunnar sem fylgjast með stöðunni. Búast megi við skyndilegum vegalokunum við þessar aðstæður og þá sérstaklega á Hnífsdalsvegi.
Fólk á svæðinu er hvatt til þess að fylgjast með tilkynningum frá lögreglu og Vegagerðinni.
Auknar líkur eru á skriðuföllum á Suðausturlandi, sunnanverðum Austfjörðum og á miðhálendinu fram á aðfaranótt föstudags. Frá þessu er greint í tilkynningu frá Veðurstofunni. Þar kemur fram að talsverðri til mikilli úrkomu sé spáð, einkum á Suðausturlandi, við jökla á Suðurlandi, á sunnanverðu miðhálendinu og sunnanverðum Austfjörðum fram á fimmtudagskvöld.
Gular veðurviðvaranir taka gildi á Suðausturlandi og miðhálendinu klukkan tvö í nótt vegna mikillar úrkomu. Viðvaranirnar verða í gildi til klukkan þrjú síðdegis á morgun, miðvikudaginn 30. september.
Búast má við talsverðri úrkomu á norðvesturhluta landsins, rigningu á láglendi en slyddu eða snjókomu til fjalla. Úrkomulítið verður annars staðar á landinu, þó má búast við vætu á köflum suðaustan- og austanlands. Hiti verður á bilinu þrjú til ellefu stig, svalast á Vestfjörðum.