Handtekinn grunaður um að beita piparúða Eiður Þór Árnason skrifar 3. október 2026 08:05 Ljósmyndin er úr safni. Alls voru 78 mál skráð í kerfi lögreglu frá klukkan 17 í gær til 5 í morgun. Vísir/Kolbeinn Tumi Óskað var eftir aðstoð lögreglu vegna slagsmála og einn handtekinn, meðal annars grunaður um að beita piparúða. Sá var vistaður í fangageymslu á grundvelli rannsóknarhagsmuna. Þetta segir í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu en atvikið kom inn á borð stöðvar sem sinnir miðborg, vesturbæ Reykjavíkur og Seltjarnarnesi. Lögreglan var einnig kölluð til vegna líkamsárásar fyrir utan skemmtistað í miðborginni og vegna einstaklings sem var í taki dyravarða í aðskildu máli. „Sá reyndist hafa vera til ama og að veitast að fólki. Sá neitaði að segja til nafns að kröfu lögreglu og var því vistaður í fangaklefa í þágu rannsóknar málsins. Fundu kannabislykt Ökumaður bifreiðar var stöðvaður við almennt umferðareftirlit og sá grunaður um að aka undir áhrifum ávana- og fíkniefna og lyfja, aka bifreið á göngugötu, aka sviptur ökuréttindum og vörslu fíkniefna. Hann var látinn laus að lokinni blóðsýnatöku. Þá fóru lögreglumenn á vettvang í kjölfar hávaðakvörtunar og fundu þar megna kannabislykt, að því er fram kemur í tilkynningu. Þrír einstaklingar hafi svo verið handteknir grunaðir um sölu og dreifingu fíkniefna. Allir voru þeir vistaðir í fangaklefa í þágu rannsóknar málsins. Aðstoðar lögreglu var sömuleiðis óskað þegar tilkynnanda grunaði að ökumaður bifreiðar væri undir áhrifum fíkniefna. Ökumaðurinn var stöðvaður og reyndist sá grunur réttur, að sögn lögreglu. Einnig eru ökumaðurinn og farþegi bifreiðarinnar grunaðir um nytjastuld sem og vörslu fíkniefna. Voru báðir vistaðir í fangageymslu. Fleiri ökumenn voru stöðvaðir grunaðir um að aka undir áhrifum í gærkvöld og nótt. Níu gistu fangageymslur á höfuðborgarsvæðinu í morgun. Fréttin hefur verið uppfærð. Lögreglumál Mest lesið Sagðir undirbúa stórsókn gegn Hútum Erlent Íbúar gáttaðir eftir ofrukkanir frá Vegagerðinni Innlent Lýsa eftir Halldóri Inga Innlent „Of margar sögur af vondri meðferð“ Innlent Unglingar bundnir og skildir eftir við heimili Innlent Heiða í veikindaleyfi Innlent Halda hækkunum innan við 2,5 prósent og hætta við lækkun systkinaafsláttar Innlent Þetta eru stæðin sem borgin hefur endurheimt Innlent Starfsmaður Reykjavíkurborgar smitaðist af nóróveiru Innlent Geri málið tortryggilegt að neita að svara Innlent Fleiri fréttir Handtekinn grunaður um að beita piparúða Lýsa eftir Halldóri Inga „Of margar sögur af vondri meðferð“ Halda hækkunum innan við 2,5 prósent og hætta við lækkun systkinaafsláttar Íbúar gáttaðir eftir ofrukkanir frá Vegagerðinni Aurskriða féll á veginn og honum lokað Starfsmaður Reykjavíkurborgar smitaðist af nóróveiru Heiða í veikindaleyfi Fagfélögin kalla eftir heimild til að slíta kjarasamningum Unglingar bundnir og skildir eftir við heimili Fara fram á 16 ár yfir meintum morðingja Allir sautján frjálsir ferða sinna „Við erum óþolinmóð“ Minni gjaldahækkanir kosti ríkissjóð 2,5 milljarða Þetta eru stæðin sem borgin hefur endurheimt Segir ágreininginn í Landsvirkjun ekki snúast um arðgreiðslur Geri málið tortryggilegt að neita að svara „Við höfum séð mikla aukningu á því á Íslandi“ Íslensk skólastúlka varð fyrir táragasi í París Laug að Morgunblaðinu um nýjan KFC-stað Stefna á þrjú þúsund hektara en endurheimtu þrettán Ein matskeið og þá er dauðinn vís Beint: Opið málþing um heimilisleysi „Vissi að ég var ekki að haga mér eins og venjulegt fólk“ Lægð suðvestan úr hafi væntanleg til landsins Hvað þýðir sjö í nýju námsmati? Fundu mikið magn vímuefna og peninga við leit Sláandi hugmyndir íslenskra karla um ofbeldi Bjóða út sorphirðu í Breiðholti til sex ára Reglur um dvalarleyfi hertar og filippseyskar au pair úr sögunni Sjá meira