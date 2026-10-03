Innlent

Hand­tekinn grunaður um að beita piparúða

Eiður Þór Árnason skrifar
Ljósmyndin er úr safni. Alls voru 78 mál skráð í kerfi lögreglu frá klukkan 17 í gær til 5 í morgun.
Ljósmyndin er úr safni. Alls voru 78 mál skráð í kerfi lögreglu frá klukkan 17 í gær til 5 í morgun. Vísir/Kolbeinn Tumi

Óskað var eftir aðstoð lögreglu vegna slagsmála og einn handtekinn, meðal annars grunaður um að beita piparúða. Sá var vistaður í fangageymslu á grundvelli rannsóknarhagsmuna.

Þetta segir í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu en atvikið kom inn á borð stöðvar sem sinnir miðborg, vesturbæ Reykjavíkur og Seltjarnarnesi. Lögreglan var einnig kölluð til vegna líkamsárásar fyrir utan skemmtistað í miðborginni og vegna einstaklings sem var í taki dyravarða í aðskildu máli.

„Sá reyndist hafa vera til ama og að veitast að fólki. Sá neitaði að segja til nafns að kröfu lögreglu og var því vistaður í fangaklefa í þágu rannsóknar málsins.

Fundu kannabislykt

Ökumaður bifreiðar var stöðvaður við almennt umferðareftirlit og sá grunaður um að aka undir áhrifum ávana- og fíkniefna og lyfja, aka bifreið á göngugötu, aka sviptur ökuréttindum og vörslu fíkniefna. Hann var látinn laus að lokinni blóðsýnatöku.

Þá fóru lögreglumenn á vettvang í kjölfar hávaðakvörtunar og fundu þar megna kannabislykt, að því er fram kemur í tilkynningu. Þrír einstaklingar hafi svo verið handteknir grunaðir um sölu og dreifingu fíkniefna. Allir voru þeir vistaðir í fangaklefa í þágu rannsóknar málsins.

Aðstoðar lögreglu var sömuleiðis óskað þegar tilkynnanda grunaði að ökumaður bifreiðar væri undir áhrifum fíkniefna. Ökumaðurinn var stöðvaður og reyndist sá grunur réttur, að sögn lögreglu. Einnig eru ökumaðurinn og farþegi bifreiðarinnar grunaðir um nytjastuld sem og vörslu fíkniefna. Voru báðir vistaðir í fangageymslu. 

Fleiri ökumenn voru stöðvaðir grunaðir um að aka undir áhrifum í gærkvöld og nótt. Níu gistu fangageymslur á höfuðborgarsvæðinu í morgun.

Fréttin hefur verið uppfærð.

Lögreglumál

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