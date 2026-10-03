Er katastrófa að vinna ekki í dag? Valur Páll Eiríksson skrifar 3. október 2026 12:31 Arnar Gunnlaugsson var spurður hvort það yrði katastrófa að vinna ekki leik dagsins. Getty/Alex Nicodim Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari karla í fótbolta, segir mikilvægt fyrir leikmenn liðsins að mæta einbeittir til leiks gegn Búlgaríu í dag og hleypa engu vanmati að. Búlgaría hefur byrjað riðilinn í Þjóðadeildinni illa en er þó aðeins þremur stigum frá íslenska liðinu eftir tvo leiki. Spilamennska liðsins hefur þó verið áhyggjuefni og raunar svo slæm að landsliðsþjálfarinn sagði upp eftir jafntefli á heimavelli við Eista í síðasta leik í kjölfar taps fyrir Lúxemborg á heimavelli. Íslenska liðið átti fínan leik í Lúxemborg í miðri viku og vann 3-0 sigur eftir slakt 1-1 jafntefli við Eista hér heima fyrir sléttri viku. Arnar var spurður á blaðamannafundi fyrir leik í gær hvort það væri katastrófa að vinna ekki leikinn í dag. „Persónuleg katastrófa, já. Ég meina, ég held bara að við þurfum að bera virðingu fyrir þessu landsliðsumhverfi. Þetta er bara erfiður bransi, þó Búlgarar hafi verið svona, hvað á maður að segja, á niðurleið síðustu árin að þá eru margir góðir leikmenn þarna sem geta meitt okkur,“ „Ég held bara svona hugarfar leikmanna skipti miklu máli að vera ekki of miklir töffarar og vera að vanmeta lið Búlgara,“ segir Arnar. Arnar kom þá einnig inn á þjálfaraskiptin en óreyndur þjálfari U19 ára liðs Búlgaríu mun stýra liðinu í dag eftir uppsögn forverans í vikunni. „Maður hefur oft séð svona þjálfaraskipti og þetta getur brugðið til beggja vona í hvora áttina sem er. En ef við mætum af hörku fyrstu mínúturnar og náum að gera góða hluti og náum að þvinga þá niður að þá er svona reynsla mín í þessum bransa að þeir munu kannski brotna fyrr en ella,“ segir Arnar. Blaðamannafundinn frá því í gær má sjá í spilaranum. Spurningin er borin upp eftir tæplega 14 mínútur. Leikur Íslands og Búlgaríu hefst klukkan 16:00 og er í beinni útsendingu og opinni dagskrá á Sýn Sport. Útsending hefst klukkan 15:20. Landslið karla í fótbolta Þjóðadeild karla í fótbolta Mest lesið Blaðamannafundi slitið snemma og Ísraelar brjálaðir Fótbolti Sir Alex Ferguson var logandi hræddur Enski boltinn „Sorglegt fyrir íslenskan fótbolta“ Íslenski boltinn Brynjar sé Lamine Yamal handboltans: „Hef aldrei séð annað eins“ Handbolti Étur hatt sinn vegna ummæla um Gylfa Fótbolti Óttast um líf sitt og lætur sig hverfa Enski boltinn Bakgarðsáskorun: Stefnir hátt í síðasta Bakgarðshlaupinu sínu Sport Uppgjörið: Fram - Valur 1-2 | Valskonur fallnar í fyrsta sinn Íslenski boltinn „Mun skilja sál mína eftir í búrinu“ Sport Uppljóstrarinn í máli City sviptur vernd: „Staða hans er grafalvarleg“ Enski boltinn Fleiri fréttir Er katastrófa að vinna ekki í dag? Blaðamannafundi slitið snemma og Ísraelar brjálaðir Étur hatt sinn vegna ummæla um Gylfa Sjáðu mörkin sem felldu Víking og Val Sir Alex Ferguson var logandi hræddur Uppgjörið: Fram - Valur 1-2 | Valskonur fallnar í fyrsta sinn ,,Mikið í gangi í hausnum núna” „Sorglegt fyrir íslenskan fótbolta“ Uppgjörið: Víkingur R - Þór/KA 0-2 | Björguðu sér og sendu bæði Víking og Val niður um deild Mætti Ítölum tuttugu árum eftir að hafa skallað Materazzi Afmælisbarnið dregur sig úr landsliðinu Óttast um líf sitt og lætur sig hverfa Frakkland - Ítalía | Halda Frakkar sigurgöngunni áfram? Uppljóstrarinn í máli City sviptur vernd: „Staða hans er grafalvarleg“ Sjáðu hvernig Portúgalar fóru með Dani eftir brotthvarf Ronaldo „Menn mega ekki vera of miklir töffarar“ Þurfum að vera óþolandi eins og Aron og Gylfi Sjáðu fund Arnars og Ísaks fyrir slaginn við Búlgaríu City-menn búnir að áfrýja Sveppi og mamma hans gætu séð tvö lið falla Daníel Tristan kallaður inn í A-landsliðið Ýtti við Jesus og fagnaði eins og Ronaldo Draumadagar Emelíu: Sjáðu fyrsta mark hennar í Meistaradeild Evrópu Heimir gáttaður á fyrstu spurningu: „Aftur? Allt í lagi…“ Kaup Messi á spænsku félagi staðfest Ásaka Barcelona um að hafa borgað varaforseta spænskra dómarasamtaka Skellur fyrir Arsenal og Grikkland Skoraði sitt fyrsta mark í Meistaradeildinni Danmörk - Portúgal 2-4 | Portúgal vann þrátt fyrir fjarveru Ronaldo Írland - Austurríki 2-2 | Svekkjandi jafntefli fyrir Heimi Sjá meira