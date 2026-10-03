Fótbolti

Er katastrófa að vinna ekki í dag?

Valur Páll Eiríksson skrifar
Arnar Gunnlaugsson var spurður hvort það yrði katastrófa að vinna ekki leik dagsins.
Arnar Gunnlaugsson var spurður hvort það yrði katastrófa að vinna ekki leik dagsins. Getty/Alex Nicodim

Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari karla í fótbolta, segir mikilvægt fyrir leikmenn liðsins að mæta einbeittir til leiks gegn Búlgaríu í dag og hleypa engu vanmati að.

Búlgaría hefur byrjað riðilinn í Þjóðadeildinni illa en er þó aðeins þremur stigum frá íslenska liðinu eftir tvo leiki. Spilamennska liðsins hefur þó verið áhyggjuefni og raunar svo slæm að landsliðsþjálfarinn sagði upp eftir jafntefli á heimavelli við Eista í síðasta leik í kjölfar taps fyrir Lúxemborg á heimavelli.

Íslenska liðið átti fínan leik í Lúxemborg í miðri viku og vann 3-0 sigur eftir slakt 1-1 jafntefli við Eista hér heima fyrir sléttri viku.

Arnar var spurður á blaðamannafundi fyrir leik í gær hvort það væri katastrófa að vinna ekki leikinn í dag.

„Persónuleg katastrófa, já. Ég meina, ég held bara að við þurfum að bera virðingu fyrir þessu landsliðsumhverfi. Þetta er bara erfiður bransi, þó Búlgarar hafi verið svona, hvað á maður að segja, á niðurleið síðustu árin að þá eru margir góðir leikmenn þarna sem geta meitt okkur,“

„Ég held bara svona hugarfar leikmanna skipti miklu máli að vera ekki of miklir töffarar og vera að vanmeta lið Búlgara,“ segir Arnar.

Arnar kom þá einnig inn á þjálfaraskiptin en óreyndur þjálfari U19 ára liðs Búlgaríu mun stýra liðinu í dag eftir uppsögn forverans í vikunni.

„Maður hefur oft séð svona þjálfaraskipti og þetta getur brugðið til beggja vona í hvora áttina sem er. En ef við mætum af hörku fyrstu mínúturnar og náum að gera góða hluti og náum að þvinga þá niður að þá er svona reynsla mín í þessum bransa að þeir munu kannski brotna fyrr en ella,“ segir Arnar.

Blaðamannafundinn frá því í gær má sjá í spilaranum. Spurningin er borin upp eftir tæplega 14 mínútur.

Leikur Íslands og Búlgaríu hefst klukkan 16:00 og er í beinni útsendingu og opinni dagskrá á Sýn Sport. Útsending hefst klukkan 15:20.

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