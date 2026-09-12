Sádi-Arabar hafa lokað einni mikilvægustu olíuleiðslu landsins eftir drónaárásir sem Írakar eru taldir bera ábyrgð á. Atvikið er nýjasta dæmið um útbreiðslu átakanna fyrir botni Persaflóa og setja aukinn þrýsting á alþjóðlegar olíuflutningaleiðir.
Um er að ræða svokallaða Austur-vestur leiðslu sem er um tólf hundruð kílómetrar að lengd. Hún liggur þvert yfir Arabíuskaganna til hafnarborgarinnar Yanbu við Rauðahafið. Sádi-Arabía hefur aukið notkun á leiðslunni til að komast hjá lokun Íran á Hormússundi frá því átökin á svæðinu hófust.
Leiðslan getur flutt allt að sjö milljónir tunna af hráolíu á dag en árásin átti sér stað síðastliðinn fimmtudag og olli eldsvoðum og nokkru tjóni, meðal annars í Riyadh-héraðinu.
Sádi-arabíska utanríkisráðuneytið fordæmdi árásinu á olíuleiðsluna og sagði að drónarnir kæmu frá Írak. Engu að síður hefur landið ákveðið að grípa ekki til gagnaðgerða, að minnsta kosti ekki í bili.
Þess í stað munu þeir styðja við írösku ríkisstjórnina til að koma í veg fyrir árásir sem gerðar eru frá Írak gegn ríkinu og nágrannaríkjum þess. Um leið áskilur Sádi-Arabía sér rétt til að grípa til nauðsynlegra aðgerða til að verja fullveldi sitt, öryggi og innviði segir í yfirlýsingu frá utanríkisráðuneyti Sáda.
Írösk stjórnvöld hafa gagnrýnt árásina og ráku herforingja sem stýrði aðgerðum í Maysan-héraði eftir að staðfest þótti að drónarnir hefðu verið sendir þaðan.
Þetta er ekki í fyrsta skipti sem leiðslan verður fyrir árás. Sádi-Arabía og Bandaríkin gerðu loftárásir á hersveitir studdar af Írönum í júlí eftir að hafa kennt þeim um drónaárásir á olíumannvirki í Sádi-Arabíu sem Hútar í Jemen höfðu þó lýst ábyrgð á.
Árásin á leiðsluna kemur á sama tíma og Hútar, hreyfig sem nýtur stuðnings Íran í Jemen, náðu eyjunni Perim á sitt vald við Bab al-Mandeb sundið en það er ein helsta siglingaleiðin að Rauðahafi og Súes-skurðinum. Er þetta sögð einn stærsti landvinningur hreyfingarinnar á svæðinu í mörg ár.
Áhrifin á heimsmarkaði létu ekki á sér standa. Olíuverð hefur farið yfir 100 dollara tunnan í fyrsta sinn í nokkra mánuði og er talið af fregnir af árásinni á leiðslunni eigi sinn þátt í hækuninni. Verðið hækkaði um meira en átta prósent í vikunni.