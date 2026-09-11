Stefna kanslaranum fyrir meiðyrði um Valkost fyrir Þýskaland Kjartan Kjartansson skrifar 11. september 2026 11:24 Ummælin um þjóðernishreinsanir AfD lét Friedrich Merz kanslari falla í þýska þinginu á miðvikudag. Vísaði hann til stefnu flokksins um svokallaða „endurflutninga“, fjöldabrottvísana á fólki af erlendum uppruna frá Þýskalandi. Vísir/EPA Fjarhægriflokkurinn Valkostur fyrir Þýskaland hefur stefnt Friedrich Merz, kanslara, vegna ummæla hans um að innflytjendastefna flokksins feli í sér þjóðernishreinsanir. Ummælin féllu í þýska þinginu þar sem þingmenn njóta almennt friðhelgi frá málsóknum. Merz gagnrýndi stefnu Valkosts fyrir Þýskaland (AfD) um svokallaða „endurflutninga“ á fólki af erlendum uppruna. Fjallað var um þá í stefnuskrá flokksins í Saxlandi-Anholt þar sem hann vann sögulegan sigur í sambandslandskosningum um síðustu helgi. „„Endurflutningar“ eru ekkert annað en samheiti fyrir þjóðernishreinsanir á grundvelli uppruna og húðlitar,“ sagði Merz í umræðum á þýska þinginu á miðvikudag. Stephan Brandner, einn af leiðtogum þingflokks AfD, sagði að dómstólar þyrftu að skarast í leikinn þar sem kanslarinn hefði ýjað sterklega að því að AfD hygði á þjóðernishreinsanir og þar með á endanum brottvísanir og morð. Evrópska blaðið Politico bendir á að þýskir þingmenn njóti almennt friðhelgi vegna þess sem þeir segja í umræðum á þinginu. Undantekning sé þó vegna ærumeiðinga. Brandner segir að ummæli Merz hafi farið yfir þau mörk. Endurflutningar voru lengi framan af hugmynd sem öfgahægrihreyfingar töluðu fyrir. Þeir geta falið í sér allt frá því að vísa fólki úr landi sem dvelur þar ólöglega til þess að senda þýska ríkisborgara af erlendum uppruna úr landinu ef þeir þykja ekki hafa aðlagast þýsku samfélagi nægilega vel að mati fylgjenda stefnunnar. Leiðtogar AfD forðustust að bendla sig við endurflutninga enda leiddi það til fjöldamótmæla þegar upplýst var að fulltrúar flokksins hefðu setið fund með fyrrverandi nýnasista til þess að ræða endurflutninga fyrir nokkrum árum. Undanfarin misseri hefur flokkurinn hins vegar tekið stefnuna upp óhikað. Jaðarhægriflokkar víðsvegar um Evrópu hafa sömuleiðis talað fyrir því sem þeir kalla endurflutninga á fólki af erlendum uppruna. Hugmyndin um endurflutninga er nátengt öfgahægrisamsæriskenningu um „Útskiptin miklu“. Samkvæmt henni eiga valdaöfl í vestrænum samfélögum vísvitandi að „skipta út“ innfæddum íbúum fyrir fólk af erlendum uppruna, oftast múslima, af annarlegum ástæðum. Þýskaland Kosningar í Þýskalandi Tjáningarfrelsi Tengdar fréttir Evrópskir og bandarískir öfgamenn lögðu saman á ráðin um fjöldabrottvísanir Fyrrverandi yfirmaður bandarískrar landamæraeftirlitsstofnunar sem leiddi blóðuga rassíu í þarlendum borgum tók þátt í ráðstefnu evrópskra öfgahægrimanna um helgina. Þar ræddu þeir sameiginlegar hugmyndir þeirra um fjöldabrottvísanir á dökkum innflytjendum sem voru þar til fyrir skemmstu bundnar við ystu hægriöfgar. 1. júní 2026 10:07 Krafa um fjöldabrottvísanir fólks nemur land á Íslandi Hugtak um fjöldabrottflutning fólks af erlendum uppruna sem var þar til nýlega bundið við ystu hægri öfgar í Evrópu er byrjað að láta á sér kræla í íslenskri stjórnmálaumræðu. Varaþingmaður Miðflokksins gerði því nýlega skóna að reka íslenskan ríkisborgara úr landi í samfélagsmiðlafærslu. 12. desember 2025 06:47 Mest lesið Braut reglur þegar hann minntist Steins Innlent 25 ár frá 9/11: Ólíkar útgáfur Trumps af deginum Erlent Halda minningarstund fyrir Hönnuh Innlent Rússar gómaðir með leynilega sæstrengjaklippu Erlent Segir Áfram Ísland ekki hafa borgað fyrir auglýsingu Þjóðmála Innlent „Litla daman okkar hefur heldur betur þurft að berjast“ Innlent Kanna hvort Kim eigi son Erlent Halla hæstánægð með stólaskiptin Innlent Tók konu hálstaki sem söng með á söngleik Erlent „Ég mun stúta þér og einhver skilar sér ekki í skólann“ Innlent Fleiri fréttir Gerðu drónaárásir á verslunarmiðstöð Tók konu hálstaki sem söng með á söngleik 25 ár frá 9/11: Ólíkar útgáfur Trumps af deginum Rússar gómaðir með leynilega sæstrengjaklippu Kanna hvort Kim eigi son Biður dómara um að hlífa Clancy við öðrum réttarhöldum Miklar hækkanir á olíumörkuðum í dag Reyndi að vara við að flugvélin færi of hratt Tugir látnir í eldsvoða í flutningaskipi í Kína Boðar til skyndikosninga til að lægja öldurnar í Serbíu Ætli að gefa öllum þúsundir dollara ef repúblikanar sigra Játar aðild að einu stærsta Bitcoin-þjófnaðarmáli sögunnar Heitasta sumarið í Vestur-Evrópu Pakistanar sögðu klerkastjórninni að koma böndum á Húta Viðurkenndi efasemdir: „Ég ætla samt ekki að sýkna hana“ Selenskí kíkti á klakann Gaf Harp og tveimur öðrum ráðgjöfum milljónir í jólagjöf Leggur stefnu AfD að jöfnu við þjóðernishreinsanir Farage kemur frönskum skoðanabróður í klandur Banna breskum þingmönnum að koma til Ísraels Haraldur Noregskonungur borinn til grafar Rétta yfir rússneskum skipstjóra sem sleit sæstrengi við Finnland Leita enn að Renoir-þjófunum Bannar innflutning á kanadískum vörum Réðust á fleiri olíuflutningaskip Skutu tugum eldflauga og dróna að borgum Sádi-Arabíu Töluðu saman í klukkutíma Handtaka grunaðan spellvirkja í Þýskalandi Fordæma útförina sem „Slátrarinn“ fékk í Serbíu Grípa saman til aðgerða gegn ísraelskum landtökumönnum Sjá meira