Erlent

Stefna kanslaranum fyrir meið­yrði um Val­kost fyrir Þýska­land

Kjartan Kjartansson skrifar
Ummælin um þjóðernishreinsanir AfD lét Friedrich Merz kanslari falla í þýska þinginu á miðvikudag. Vísaði hann til stefnu flokksins um svokallaða „endurflutninga“, fjöldabrottvísana á fólki af erlendum uppruna frá Þýskalandi.
Ummælin um þjóðernishreinsanir AfD lét Friedrich Merz kanslari falla í þýska þinginu á miðvikudag. Vísaði hann til stefnu flokksins um svokallaða „endurflutninga“, fjöldabrottvísana á fólki af erlendum uppruna frá Þýskalandi. Vísir/EPA

Fjarhægriflokkurinn Valkostur fyrir Þýskaland hefur stefnt Friedrich Merz, kanslara, vegna ummæla hans um að innflytjendastefna flokksins feli í sér þjóðernishreinsanir. Ummælin féllu í þýska þinginu þar sem þingmenn njóta almennt friðhelgi frá málsóknum.

Merz gagnrýndi stefnu Valkosts fyrir Þýskaland (AfD) um svokallaða „endurflutninga“ á fólki af erlendum uppruna. Fjallað var um þá í stefnuskrá flokksins í Saxlandi-Anholt þar sem hann vann sögulegan sigur í sambandslandskosningum um síðustu helgi.

„„Endurflutningar“ eru ekkert annað en samheiti fyrir þjóðernishreinsanir á grundvelli uppruna og húðlitar,“ sagði Merz í umræðum á þýska þinginu á miðvikudag.

Stephan Brandner, einn af leiðtogum þingflokks AfD, sagði að dómstólar þyrftu að skarast í leikinn þar sem kanslarinn hefði ýjað sterklega að því að AfD hygði á þjóðernishreinsanir og þar með á endanum brottvísanir og morð.

Evrópska blaðið Politico bendir á að þýskir þingmenn njóti almennt friðhelgi vegna þess sem þeir segja í umræðum á þinginu. Undantekning sé þó vegna ærumeiðinga. Brandner segir að ummæli Merz hafi farið yfir þau mörk.

Endurflutningar voru lengi framan af hugmynd sem öfgahægrihreyfingar töluðu fyrir. Þeir geta falið í sér allt frá því að vísa fólki úr landi sem dvelur þar ólöglega til þess að senda þýska ríkisborgara af erlendum uppruna úr landinu ef þeir þykja ekki hafa aðlagast þýsku samfélagi nægilega vel að mati fylgjenda stefnunnar.

Leiðtogar AfD forðustust að bendla sig við endurflutninga enda leiddi það til fjöldamótmæla þegar upplýst var að fulltrúar flokksins hefðu setið fund með fyrrverandi nýnasista til þess að ræða endurflutninga fyrir nokkrum árum.

Undanfarin misseri hefur flokkurinn hins vegar tekið stefnuna upp óhikað. Jaðarhægriflokkar víðsvegar um Evrópu hafa sömuleiðis talað fyrir því sem þeir kalla endurflutninga á fólki af erlendum uppruna.

Hugmyndin um endurflutninga er nátengt öfgahægrisamsæriskenningu um „Útskiptin miklu“. Samkvæmt henni eiga valdaöfl í vestrænum samfélögum vísvitandi að „skipta út“ innfæddum íbúum fyrir fólk af erlendum uppruna, oftast múslima, af annarlegum ástæðum.

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