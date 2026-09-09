Leggur stefnu AfD að jöfnu við þjóðernishreinsanir Kjartan Kjartansson skrifar 9. september 2026 13:55 Friedrich Merz, kanslari, klórar sér í kollinum undir ræðu Alice Weidel, leiðtoga AfD, í þýska þinginu í dag. Weidel sagði Merz ekki hafa skilið skilaboðin sem kjósendur í Saxlandi-Anholt sendu honum um helgina. Vísir/EPA Kanslari Þýskalands segir að hugmyndir Valkosts fyrir Þýskaland um fjöldabrottvísanir fólks af erlendum uppruna gangi í raun út á þjóðernishreinsanir. Slíkar brottvísanir rústuðu jafnframt efnahagi landsins. Leiðtogar Valkosts fyrir Þýskaland (AfD) hafa á undanförnum misserum tekið heilshugar undir ákall um svokallaða „endurflutninga“ (þ. remigration) sem þeir reyndu upphaflega að fjarlægja sig frá vegna tengsla við öfgahægrihreyfingar. Endurflutningar fela í sér fjöldabrottvísanir á innflytjendum, jafnvel þá þeim sem hafa þýskan ríkisborgararétt ef þeir eru ekki taldir hafa aðlagast þýsku samfélaginu nægilega vel að mati þeirra sem aðhyllast stefnuna. Í kjölfar sögulegs sigurs AfD í sambandslandskosningum í Saxlandi-Anholt um helgina, fyrsta sigurs jaðarhægrimanna í Þýskalandi frá lokum nasismans, varaði Friedrich Merz, kanslari, við afleiðingum þess ef flokkurinn hrinti hugmyndum sínum um endurflutninga í framkvæmd. „„Endurflutningar“ eru ekkert annað en samheiti fyrir þjóðernishreinsanir á grundvelli uppruna og húðlitar,“ sagði Merz. Ef vísa ætti fólki ef erlendum uppruna úr landi í stórum hópum yrði skortur á faglærðu starfsfólki og ekki yrði lengur hægt að reka sjúkrahús eða veitingastaði. „Það væri afleiðing innflytjendastefnunnar ykkar,“ sagði Merz í þýska þinginu í dag. Leiðtoginn bendlaður við nýnasista „Endurflutningar“ var hluti af stefnuskrá AfD í Saxlandi-Anholt, að sögn evrópska blaðsins Politico. Ulrich Siegmund, leiðtogi flokksins þar, var einn fulltrúa flokksins sem sátu umdeildan fund með þekktum nýnasista þegar hann ræddi hugmyndir sínar um brottvísanir útlendinga á þessum forsendum. Uppljóstranir um fundinn leiddu til mótmæla gegn AfD í fjölda þýskra borga. Nokkrir af helstu ráðgjöfum Siegmund störfuðu áður með bönnuðum nýnasistasamtökum á sínum yngri árum. AfD boðaði einnig aðskilnað skólabarna eftir uppruna í kosningabaráttu sinni í sambandslandinu sem var áður hluti af Þýska alþýðulýðveldinu. Þannig vildi flokkurinn setja börn hælisleitenda og flóttamanna í sérstaka skóla þar sem þeim yrði kennt eftir námsskrá upprunalanda þeirra. Markmiðið væri annars vegar að senda börnunum þau skilaboð að þau yrðu ekki lengi í Þýskalandi og hins vegar að leysa þýsk skólabörn undan þeirri áþján að þurfa að deila skólastofum með börnum af öðrum uppruna. Ungliðahreyfing Miðflokksins á Íslandi hefur daðrað við endurflutninga undanfarið. Varaþingmaður flokksins birti þannig mynd af erlendum brotamönnum undir slagorðinu „fjöldabrottvísun/remigration“ í fyrra. Á myndinni var þó að minnsta kosti einn íslenskur ríkisborgari. Hætti við símtal við Trump Donald Trump Bandaríkjaforseti óskaði AfD til hamingju með sigurinn í Saxlandi-Anholt í samfélagsmiðlafærslu í gær. Afar óvenjulegt er að bandarískur forseti úttali sig um úrslit í sambandslandskosningum í Þýskalandi. „Þau fengu loksins nóg af algerlega hræðlegum Innflytjendalögum og reglugerðum sem hafa skaðað Þýskaland svo illa. MGGA!!!“ skrifaði Trump og yfirfærði slagorð sitt um að gera Bandaríkin frábær aftur á Þýskaland. Merz aflýsti skömmu eftir færsluna fyrirhuguðu símtali við Trump, að sögn AFP-fréttaveitunnar. Talsmaður hans gaf ekki upp ástæðu fyrir því. Ríkisstjórn Trump hefur leynt og ljóst unnið með evrópskum fjarhægriflokkum eins og AfD. Athygli vakti þannig þegar J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, fundaði sérstaklega með fulltrúa AfD í kringum árlega öryggisráðstefnu í München í fyrra og gagnrýndi þýska stjórnmálaflokka fyrir að neita að vinna með flokknum. 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